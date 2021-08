News Brevi – 03.08.2021

AER LINGUS: VOLI PER L’IRLANDA DA 39,99 EURO – Aer Lingus offre voli per l’Irlanda a partire da 39,99 Euro per viaggi da effettuarsi fino al 30 settembre 2021. I voli si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, www.aerlingus.com. Aer Lingus collega Dublino con 5 aeroporti italiani: Roma (mercoledì, giovedì, venerdì e domenica); Milano Linate (mercoledì, venerdì e domenica); Napoli (martedì, giovedì e sabato); Venezia (mercoledì, sabato e domenica) e Verona (sabato). I clienti sono invitati a prenotare il prima possibile per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo e per rassicurarli, Aer Lingus ha esteso la sua offerta “‘Book with Confidence” fino al 31 dicembre 2021, consentendo ai clienti di cambiare i voli fino a due ore prima del decollo senza spese aggiuntive (potrebbe essere applicata una differenza tariffaria). L’offerta “Book with Confidence” di Aer Lingus è disponibile per tutti i tipi di tariffa e i clienti possono modificare la prenotazione tutte le volte che desiderano. Per maggiori informazioni sull’Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Altre interessanti informazioni si possono trovare anche su Youtube, Facebook e Instagram. Direttamente da www.aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più economiche, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto. Le tariffe si basano sulla singola tratta e devono essere acquistate come viaggio di ritorno. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità.

AMERICAN AIRLINES AGGIUNGE TIKTOK ALLE FREE INFLIGHT OFFERINGS – American Airlines ha appena aggiunto TikTok al suo elenco di free inflight offerings. Senza dover acquistare il Wi-Fi, i clienti che viaggiano su aerei narrowbody dotati di Viasat possono ottenere 30 minuti di accesso gratuito a TikTok. Questa è un’offerta promozionale a partire dal 2 agosto 2021. “Il Wi-Fi più veloce ci consente di offrire diverse opzioni di intrattenimento a bordo e di investire in partnership innovative con piattaforme come TikTok”, ha affermato Clarissa Sebastian, American’s Managing Director of Premium Customer Experience and Onboard Products. “I clienti svolgono il ruolo principale nell’aiutarci a capire meglio quali contenuti desiderano durante la loro esperienza in volo e TikTok è una delle piattaforme che amano. Siamo entusiasti di lavorare con Viasat per offrire ai clienti l’accesso gratuito a TikTok mentre sono in volo”.

NORWEGIAN: NUOVA FLEXIBLE BOOKING POLICY – Per soddisfare le richieste dei clienti per una maggiore flessibilità, Norwegian ha modificato la politica di prenotazione per cancellazioni e modifiche, consentendo ai clienti di annullare con rimborso completo fino a 24 ore dopo l’acquisto. “Il modello di business di Norwegian si basa sul dare ai nostri clienti la libertà di scelta e questa è anche la base di questa nuova politica. Lo scorso anno ci ha mostrato che la situazione per i viaggiatori può cambiare rapidamente e questo aumenta la domanda di flessibilità. Inoltre, offre ai nostri clienti più tempo per finalizzare le prenotazioni alberghiere o altri accordi in relazione ai loro voli”, ha affermato Christoffer Sundby, EVP Sales, Marketing & Customer Care, Norwegian. Norwegian offre tre categorie di biglietti: LowFare, LowFare+ e Flex. A seconda del tipo di biglietto, si applicano termini e condizioni differenti. Le diverse categorie di biglietti consentono al cliente di adattare il viaggio alle proprie esigenze individuali. I clienti possono scegliere di viaggiare senza bagagli, con una o due valigie e i clienti possono anche scegliere di scegliere il proprio posto preferito. Questa nuova offerta significa che i clienti riceveranno un rimborso completo, qualora decidano di annullare o modificare il viaggio entro 24 ore dall’acquisto del biglietto, sia esso LowFare, LowFare+ o Flex. L’opportunità prevede che la cancellazione avvenga almeno 24 ore prima della partenza.

QANTAS GROUP: STAND DOWN DI 2.500 DIPENDENTI IN RISPOSTA ALLE CHIUSURE DELLE FRONTIERE DOMESTICHE – Circa 2.500 dipendenti Qantas e Jetstar in prima linea saranno licenziati per circa due mesi in risposta all’epidemie COVID in corso. Lo stand down è una misura temporanea per far fronte a un calo significativo dei voli causato dalle restrizioni COVID in particolare in Greater Sydney e dalle chiusure delle frontiere in tutti gli altri stati e territori. Non sono previste perdite di posti di lavoro. La decisione odierna avrà un impatto diretto su domestic pilots, cabin crew and airport workers, principalmente nel Nuovo Galles del Sud ma anche in altri stati. I dipendenti riceveranno un preavviso di due settimane prima che la sospensione abbia effetto, con retribuzione in corso fino a metà agosto. Il sostegno al reddito sotto forma di pagamenti governativi sarà fondamentale per aiutare i dipendenti idonei a superare questo periodo difficile e Qantas Group accoglie con favore il sostegno mirato del governo federale. Alan Joyce, Qantas Group CEO, ha affermato: “Questa è chiaramente l’ultima cosa che vogliamo fare, ma ora ci troviamo di fronte a un lungo periodo di riduzione dei voli e questo significa nessun lavoro per un certo numero di persone. Abbiamo assorbito una quantità significativa di costi da quando sono iniziati questi recenti blocchi e abbiamo continuato a pagare al nostro personale il full roster nonostante migliaia di voli cancellati. Qantas e Jetstar sono passate da quasi il 100% dei loro voli domestici abituali a maggio a meno del 40% a luglio a causa dei blocchi in tre stati. Fortunatamente sappiamo che una volta riaperti i confini, i viaggi sono in cima alla lista delle persone e i voli tendono a tornare rapidamente, così potremo riportare i nostri dipendenti al lavoro. Questo è estremamente impegnativo per 2.500 delle nostre persone direttamente colpite, ma è anche molto diverso da questo periodo dell’anno scorso, quando abbiamo avuto più di 20.000 dipendenti che si sono dimessi e la maggior parte dei nostri aerei fermi per mesi e mesi. Il lancio del vaccino significa che la fine è in vista e il concetto di blocco sarà un ricordo del passato. L’Australia ha solo bisogno di più persone che si rimboccano le maniche con l’arrivo di più vaccini. La sfida sull’apertura dei confini internazionali rimane. Ci sono ancora diverse migliaia di equipaggi Qantas e Jetstar che normalmente volano a livello internazionale che sono in lunghi periodi di inattività dall’inizio della pandemia. Tassi di vaccinazione più elevati sono anche fondamentali per poter tornare a volare all’estero e riportare finalmente al lavoro tutte le nostre persone”.

AIR CANADA OTTIENE SEI RICONOSCIMENTI IN FXEXPRESS PUBBLICATIONS – Air Canada ha vinto sei riconoscimenti in una serie di premi della famiglia di brand FXExpress Publications, Inc. I Leisure Lifestyle Awards di Global Traveler premiano i leisure and lifestyle travel; i Trazees di trazeetravel.com riconoscono il meglio nei millennial travel; gli Wherever Awards di wherefamily.com premiano il meglio dei family travel. Il vettore è stato votato dai lettori della rinomata rivista di viaggi Global Traveler e dalle sue pubblicazioni gemelle Trazee Travel e WhereverFamily per i seguenti riconoscimenti. Leisure Lifestyle Awards: Best Airline for Onboard Entertainment for the third consecutive year, Best Premium Economy Class for the third consecutive year, Best Airline for Onboard Menu for the third consecutive year. The Trazees Awards: Favorite Airline in North America for the third consecutive year. The Wherever Awards: Best Family-Friendly Airline in North America for the third consecutive year: Best Family Friendly International Airline for the second consecutive year. “Il coinvolgimento dei clienti e l’eccellenza del servizio sono priorità chiave per Air Canada. Siamo lieti di apprendere che i lettori di Global Traveler, Trazee Travel e WhereverFamily, che sono nella posizione ideale per valutare il settore delle compagnie aeree, hanno ancora una volta votato i prodotti e i servizi di Air Canada come i migliori”, ha affermato Andrew Yiu, Vice President, Product, Air Canada.

AIR CANADA: AEROPLAN DIVENTA CHASE ULTIMATE REWARDS POINT TRANSFER PARTNER – Chase, il più grande emittente di carte in co-brand degli Stati Uniti e Air Canada, la più grande compagnia aerea del Canada e membro fondatore di Star Alliance, stanno offrendo ai titolari di carta di credito idonei con Ultimate Rewards un nuova opzione per utilizzare i punti, con l’aggiunta di Aeroplan come ultimo Chase Ultimate Rewards point transfer partner. A partire da oggi, i titolari della carta Chase idonei possono trasferire i punti Ultimate Rewards ad Aeroplan e riscattare viaggi e voli premio con Air Canada e le sue oltre 40 compagnie aeree partner, inclusa l’intera rete Star Alliance. I titolari di carta Chase idonei hanno ora accesso a un totale di 14 principali programmi fedeltà di compagnie aeree e hotel tramite Ultimate Rewards. “Siamo entusiasti di diventare un Chase Ultimate Rewards transfer partner e di offrire ai nostri membri statunitensi maggiori opportunità con Aeroplan”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty Planning and Development, Air Canada. Separatamente, come precedentemente annunciato, Chase sarà l’emittente esclusiva della carta di credito Aeroplan U.S. di Air Canada.

AIR CANADA PROSEGUE A PORTARE AVANTI CON I SUOI DIPENDENTI GLI OBIETTIVI E GLI IMPGNI DI SOSTENIBILITA’ – Con l’aiuto dei suoi dipendenti, Air Canada ha continuato a sostenere le comunità bisognose in tutto il paese per varie cause durante la pandemia COVID-19. Questo è un esempio di molte altre azioni e risultati delineati nell’Air Canada’s 2020 corporate sustainability report Citizens of the World, pubblicato oggi. “I nostri dipendenti hanno dimostrato grande dedizione, coraggio e tenacia. Sono loro grato per la loro professionalità, impegno e capacità di superare le avversità”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Il 2020 è stato senza dubbio un anno di grandi sfide, ma anche di opportunità per cambiamenti e miglioramenti, innovazioni e soluzioni creative. Nonostante le sfide, una cosa non è mai stata più chiara: rimaniamo concentrati e impegnati per la sostenibilità. Air Canada è avanti in questo viaggio da tempo, ha fatto notevoli progressi negli anni e continuerà a proseguire, assicurando il raggiungimento dei suoi obiettivi. Siamo decisamente ben posizionati per raccogliere le sfide dei prossimi anni”. In qualità di compagnia aerea globale e Citizens of the World, Air Canada mira, in tutto ciò che fa, a integrare fattori economici, ambientali e sociali organizzati in tre pilastri della sostenibilità: il nostro business, le nostre persone e il nostro pianeta. “Tutti questi risultati non sarebbero stati possibili senza i nostri dipendenti dedicati. Sono orgoglioso di vedere che, nonostante la grave interruzione della pandemia, siamo riusciti a mantenere una forte cultura. Anche il nostro impegno costante nei confronti dei dipendenti è stato riconosciuto. Siamo stati nominati uno dei Top Employers di Montreal per l’ottava volta e uno dei Best Diversity Employers del Canada per il sesto anno consecutivo. Aumentiamo progressivamente e continuamente i nostri sforzi verso un ambiente di lavoro più diversificato, equo e inclusivo perché sappiamo che una forte cultura dei dipendenti è la chiave per la nostra ripresa e il nostro successo futuro”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada.

DELTA RINNOVA IL SUO IMPEGNO PER LA SICUREZZA E LA PULIZIA – Delta informa: “L’impegno di Delta per la sicurezza, la pulizia e il benessere è più forte che mai. I clienti possono stare certi che la pulizia è, e continuerà ad essere, una componente cruciale di Delta CareStandard e parte integrante dell’esperienza premium che lavoriamo per offrire ogni giorno. L’aria sugli aeromobili Delta viene completamente rinfrescata da 10 a 30 volte all’ora (ogni 2-6 minuti) con aria fresca esterna o aria che è stata fatta circolare attraverso filtri HEPA di livello industriale, che estraggono oltre il 99,99% delle particelle, inclusi i virus. Delta ha anche un mask requirement di lunga data che è in linea con la legge federale. Delta pulisce e igienizza regolarmente le aree ad alto contatto a bordo e in aeroporto. L’anno scorso, Delta è diventata la prima compagnia aerea statunitense ad installare distributori di disinfettante per le mani vicino alla porta d’imbarco e ai lavatory della maggior parte degli aerei Delta. Delta continua a innovare con tecnologie come BiaXam, un nuovo rivestimento superficiale antimicrobico a disinfezione continua che sta testando presso i chioschi check-in ad Atlanta. I clienti possono anche godere di un’esperienza touchless attraverso l’app Fly Delta, i menu digitali e la tecnologia di pagamento contactless per ridurre al minimo i punti di contatto. “La pulizia è una parte importante della nostra cultura e stiamo affrontando la sfida di superare i nostri standard elevati”, ha affermato Jonathan Litzenberger, Managing Director of Global Cleanliness Strategy. “Stiamo espandendo la nostra reputazione di pulizia che abbiamo consolidato lo scorso anno per mantenere e migliorare il livello di cura per cui siamo conosciuti. L’impegno di Delta è quello di continuare a guidare il settore quando si tratta di pulizia, dando ai clienti la certezza di volare in sicurezza”.

GE AVIATION: STANDARD AERO E MINT TURBINES SELEZIONATI COME PREFERRED MRO SERVICE PROVIDERS PER RESTRICTED CATEGORY AND PUBLIC USE GE T700 ENGINES – Aviation ha selezionato Standard Aero e Mint Turbines come preferred Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) e limited scope service providers rispettivamente per restricted category and public use T700 engine operators negli Stati Uniti. “Siamo molto lieti di offrire maggiore flessibilità e opzioni MRO ai nostri clienti attraverso queste partnership con Standard Aero e Mint”, ha affermato Elissa Lee, General Manager, Commercial Turboshaft Engines. “Standard Aero e Mint sono stati ottimi partner per noi. Siamo fiduciosi che questi MRO providers forniranno il livello di servizio e sosterranno la domanda dei nostri clienti”. La famiglia di motori T700/CT7 ha più di 100 milioni di engine flight hours, equipaggiando aerei militari e commerciali in tutto il mondo. Questa famiglia di motori si basa su oltre quattro decenni di esperienza per offrire affidabilità, potenza e valore a lungo termine per gli elicotteri commerciali. I motori T700 equipaggiano i derivati dell’UH-60 Black Hawk, inclusi gli elicotteri Sikorsky S70, S70i e FIREHAWK che operano negli Stati Uniti con Restricted Category and Public Use operating certificates.