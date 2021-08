Pratt & Whitney: Initial Depot Capability per la F135 Engine Heavy Maintenance Facility nei Paesi Bassi

StandardAero ha annunciato oggi di aver soddisfatto con successo gli all Initial Depot Capability (IDC) requirements per la riparazione e la revisione del motore Pratt & Whitney F135, che equipaggia tutte e tre le varianti dell’F-35 Lightning II. Con questo risultato, la StandardAero F135 Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade (MRO&U) facility diventa il primo fully operational F135 engine depot al di fuori degli Stati Uniti.

Il traguardo è stato raggiunto in seguito alla qualificazione della StandardAero assembly and disassembly capability per F135 fan and power modules, nonché per le engine test operations presso la 30.000 square foot facility nei Paesi Bassi, situata nel Logistics Center Woensdrecht (LCW) of the Royal Netherlands Air Force. Questa struttura presenta la prima international test cell appositamente costruita per il motore F135, progettata e costruita da zero per supportare le operazioni di test aftermarket dell’F135.

“Dalla nostra acquisizione di DutchAero Services nel marzo del 2015, abbiamo mirato a rafforzare le nostre capacità a LCW e a rendere operativi i nostri servizi MRO per il motore F135”, ha affermato Marc Drobny, President of Military & Energy for StandardAero. “Siamo orgogliosi di aver raggiunto l’IDC milestone status e siamo grati per gli sforzi collaborativi di tutti i nostri partner”.

L’U.S. Department of Defense ha selezionato i Paesi Bassi come uno degli F135 MRO&U European regional depots alla fine del 2014. Da quel momento, il Netherlands Ministry of Defence, l’F-35 Joint Program Office, StandardAero e Pratt & Whitney hanno lavorato in collaborazione negli ultimi sei anni per sostenere questa capacità MRO&U regionale che supporterà la Royal Netherlands Air Force e altri operatori F-35 nella regione, nell’ambito dell’F-35 Global Support System.

“Congratulazioni al settore congiunto e al team governativo per aver ottenuto l’IDC for the Netherlands F135 depot”, afferma O Sung Kwon, Vice President, Pratt & Whitney Military Engines Sustainment Operations. “Questa pietra miliare è il culmine di anni di pianificazione, costruzione, implementazioni, formazione e qualificazione. Sono eccezionalmente orgoglioso di come questo team ha affrontato le varie sfide presentate dalla pandemia di COVID-19 per sostenere in tempo questa F135 MRO&U capability on-time per il cliente”.

Con la dichiarazione IDC, il Netherlands depot inizierà immediatamente a supportare fan and power module repairs per la flotta di motori F135, fornendo una maggiore capacità al global F135 MRO&U network. I moduli saranno smontati, riparati e rimontati dal personale StandardAero con l’assistenza tecnica di Pratt & Whitney, seguiti dai test e dalla messa in servizio per l’utilizzo da parte degli operatori globali del motore F135.

“Questo è un evento significativo per i Paesi Bassi, per i nostri partner industriali StandardAero e Pratt & Whitney e per la partnership F-35″, afferma l’Air Commodore Richard Laurijssen, commander of the Logistic Center Woensdrecht. “Il fatto che questa funzionalità ora sia disponibile deve essere molto apprezzato, data la crescente domanda di riparazioni dei moduli del motore F135 che la partnership F-35 sta attualmente affrontando. Il team olandese è più che pronto a supportare la crescente domanda della flotta F-35. Raggiungere questo traguardo è stato possibile solo grazie alla forte partnership tra Pratt & Whitney, StandardAero e la Royal Netherlands Air Force e la supervisione dell’F-35 Joint Program Office. Come squadra, queste quattro parti si sono impegnate a superare i problemi e le battute d’arresto che sono emerse lungo la strada”.

Questa F135 MRO&U capability porta vantaggi significativi alla forza lavoro e all’industria olandesi. “Il team dedicato e altamente qualificato di LCW è pronto a fornire alla global F-35 fleet world-class engine maintenance and mission readiness. Non vediamo l’ora di un futuro lungo, di successo e produttivo”, ha concluso Drobny.

“Per decenni, StandardAero è stato un eccellente fornitore di servizi MRO&U in entrambi gli ambiti, militare e commerciale”, ha aggiunto Kwon. “Ciò include più di 40 anni di esperienza sul nostro motore F100, con oltre 3.000 revisioni. Siamo orgogliosi di espandere questa partnership con il motore F135, che equipaggerà l’F-35 per i prossimi 50 anni”.

“L’F135 di quinta generazione è il fighter engine più avanzato e potente al mondo, caratterizzato da una serie di attributi prestazionali che offrono un cambio di passo nelle capacità rispetto ai motori di quarta generazione. Ciò include oltre 40.000 libbre di spinta; un aumento del 50% della thermal management capacity; un integrated engine control system preciso e reattivo che consente al pilota di concentrarsi direttamente sulla missione; una low observable signature che consente all’F-35 di condurre operazioni nei moderni Anti-Access/Area Denial (A2AD) environments.

Inoltre, l’F135 è il fighter engine più affidabile che Pratt & Whitney abbia mai costruito nei suoi 96 anni di storia. Con il suo advanced damage tolerant design e fully integrated prognostic health monitoring, l’attuale F135 production engine ha dimostrato un Mean Flight Hours Between Removal (MFHBR), la metrica principale per l’affidabilità, più di due volte l’obiettivo del programma”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)