IATA: le statistiche del settore aereo confermano che il 2020 è stato l’anno peggiore mai registrato

L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato la IATA World Air Transport Statistics (WATS) publication, con i dati sulle performance per il 2020 che dimostrano gli effetti devastanti sul trasporto aereo globale durante l’anno della crisi COVID-19.

8 miliardi di passeggeri hanno volato nel 2020, un calo del 60,2% rispetto ai 4,5 miliardi che hanno volato nel 2019.

La domanda di viaggi aerei a livello di settore (misurata in RPK) è diminuita del 65,9% su base annua. L’international passenger demand (RPK) è diminuita del 75,6% rispetto all’anno precedente. La Domestic air passenger demand (RPK) è diminuita del 48,8% rispetto al 2019. La connettività aerea è diminuita di oltre la metà nel 2020, con un drastico calo del numero di rotte che collegano gli aeroporti all’inizio della crisi ed è diminuita di oltre il 60% su base annua nell’aprile 2020.

I total industry passenger revenues sono diminuiti del 69% a $189 miliardi nel 2020 e le perdite nette sono state di $126,4 miliardi in totale. Il calo dei passeggeri aerei trasportati nel 2020 è stato il più grande registrato da quando gli RPK globali hanno iniziato a essere tracciati intorno al 1950.

“Il 2020 è stato un anno che tutti vorremmo dimenticare. Ma l’analisi delle statistiche sulle performance per l’anno rivela una straordinaria storia di perseveranza. Al culmine della crisi nell’aprile 2020, il 66% della commercial air transport fleet mondiale è stato bloccato mentre i governi chiudevano le frontiere o imponevano rigorose quarantene. Un milione di posti di lavoro sono scomparsi. Le perdite del settore per l’anno sono state pari a 126 miliardi di dollari. Molti governi hanno riconosciuto i contributi critici dell’aviazione e hanno fornito lifelines finanziarie e altre forme di supporto. Ma sono state le azioni rapide delle compagnie aeree e l’impegno delle nostre persone che hanno assistito l’industria aerea attraverso l’anno più difficile della sua storia”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Di seguito, alcuni dati sulle performance delle compagnie aeree per il 2020 da WATS.

Passenger

– A livello di sistema, le compagnie aeree hanno trasportato 1,8 miliardi di passeggeri su scheduled services, con un calo del 60,2% rispetto al 2019.

– In media, nel 2020 si è verificata una perdita di $71,7 per passeggero, corrispondente a perdite nette di $126,4 miliardi in totale.

– Misurata in ASK, la capacità delle compagnie aeree globali è crollata del 56,7%, con la capacità internazionale più colpita, con una riduzione del 68,3%.

– Il passenger load factor a livello di sistema è sceso al 65,1% nel 2020, rispetto all’82,5% dell’anno precedente.

– La regione del Medio Oriente ha subito la maggior parte delle perdite per il traffico passeggeri, con un calo del 71,5% degli RPK rispetto al 2019, seguita dall’Europa (-69,7%) e dalla regione dell’Africa (-68,5%).

– La Cina è diventata il più grande mercato domestico nel 2020 per la prima volta, poiché i viaggi aerei sono rimbalzati più velocemente nel loro mercato domestico a seguito dei loro sforzi per controllare il COVID-19.

– Le classifiche regionali (basate sul totale dei passeggeri trasportati su scheduled services dalle compagnie aeree registrate in quella regione) sono:

Asia-Pacifico: 780,7 milioni di passeggeri, in calo del 53,4% rispetto al 2019.

Nord America: 401,7 milioni di passeggeri, in calo del 60,8% rispetto al 2019.

Europa: 389,9 milioni di passeggeri, in calo del 67,4% rispetto al 2019.

America Latina: 123,6 milioni di passeggeri, in calo del 60,6% rispetto al 2019.

Medio Oriente: 8 milioni di passeggeri, in calo del 67,6% rispetto al 2019.

Africa: 34,3 milioni di passeggeri, in calo del 65,7% rispetto al 2019.

– Le prime cinque compagnie aeree classificate per total scheduled passenger kilometers volati sono state:

American Airlines (124 miliardi).

China Southern Airlines (110,7 miliardi).

Delta Air Lines (106,5 miliardi).

United Airlines (100,2 miliardi).

China Eastern Airlines (88,7 miliardi).

Cargo

L’air freight è stato il punto luminoso del trasporto aereo per il 2020, poiché il mercato si è adattato per mantenere le merci in movimento, inclusi vaccini, dispositivi di protezione individuale (DPI) e forniture mediche vitali, nonostante il massiccio calo della belly capacity degli aerei passeggeri.

Available cargo tonne-kilometers a livello di settore (ACTK) in calo del 21,4% su base annua nel 2020. Ciò ha portato a una crisi di capacità, con il cargo load factor a livello di settore in aumento di 7,0 punti percentuali, al 53,8%. Questo è il valore più alto nella serie IATA iniziata nel 1990.

Alla fine dell’anno, le cargo tonne-kilometers (CTK) a livello di settore erano tornate vicine ai valori pre-crisi. Tuttavia, il calo annuale della cargo demand (CTK) è stato ancora il più grande dalla crisi finanziaria globale nel 2009, con un considerevole 9,7% su base annua nel 2020.

Le prime cinque compagnie aeree classificate per scheduled cargo tonne-kilometers (CTK) volate sono state:

Federal Express (19,7 miliardi)

United Parcel Service (14,4 miliardi)

Qatar Airways (13,7 miliardi)

Emirates (9,6 miliardi)

Cathay Pacific Airways (8,1 miliardi)

Alleanze aeree

Star Alliance ha mantenuto la sua posizione di più grande airline alliance nel 2020, con il 18,7% del total scheduled traffic (in RPK), seguita da SkyTeam (16,3%) e oneworld (12,7%).

(Ufficio Stampa IATA)