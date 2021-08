News Brevi – 04.08.2021

AERONAUTICA MILITARE: A RIVOLTO L’AVVIO OPERATIVO DEL NUOVO SISTEMA AUTOSONDA – Lunedì 2 agosto, con il primo lancio completamente automatizzato del pallone-sonda metereologico, avvenuto dal sedime aeroportuale del 2° Stormo alle ore 11.00 UTC (ore 13.00 locali), si è ufficialmente dato l’avvio operativo al Sistema altamente innovativo e tecnologicamente avanzato denominato Autosonda. Dopo circa 60 anni di ininterrotta attività svoltasi presso l’aeroporto di Campoformido (UD), culla e fucina dell’acrobazia aerea in Italia, e dopo altri 5 anni di servizio operativo presso un’area dedicata della base di Rivolto (UD), opportunamente predisposta alle finalità di lancio dei palloni-sonda, si è conclusa l’era della stazione presidiata di osservazione meteorologica in quota del 2° Stormo, che ha visto, nel corso degli oltre 65 anni di attività, l’impiego di decine di operatori e una costante progressione delle sofisticate tecnologie applicate fino al culmine della totale automazione. Il testimone è così passato al nuovo Sistema Autosonda che rientra di fatto nella nuova rete di radiosondaggio della Forza Armata e che comprende, oltre alla stazione di Rivolto (UD), anche le stazioni di lancio dislocate presso le aree aeroportuali di Galatina (LE), Cameri (NO), Pratica di Mare (RM), Decimomannu (CA) e Trapani Birgi (TP). Presente al primo lancio ufficiale effettuato dalla nuova stazione automatica, oltre al personale della locale Sezione Meteo, anche il Comandante del 2° Stormo, Col. Marco Bertoli. “Ho fortemente voluto partecipare a questo evento perché segna, per il servizio meteorologico del 2° Stormo, la fine di un’era caratterizzata da un costante impegno e risultati più che brillanti al servizio dell’attività previsionale della Forza Armata”, ha affermato il Col. Bertoli. “Questo nuovo inizio rappresenta un passo estremamente importante per l’Aeronautica Militare che, dotandosi della nuova rete dei Sistemi Autosonda, consegue una serie di vantaggi in termini di prestazioni e flessibilità nel campo delle osservazioni meteorologiche in quota, permettendo, nel contempo, un più razionale ed efficiente impiego delle proprie risorse umane. Un ammodernamento che consente di massimizzare il ritorno operativo e migliorare così l’assistenza alla navigazione aerea, attraverso un indiscusso incremento dell’affidabilità delle previsioni meteorologiche”. Il 2° Stormo è l’ente individuato dalla Forza Armata per svolgere la funzione di punto di riferimento missilistico del sistema di difesa aerea nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC RICHIAMA VOLOTEA E WIZZ AIR – ENAC in un proprio comunicato informa: “L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, a seguito dei numerosi disservizi che si sono verificati nel corso delle ultime settimane causando disagi a centinaia di passeggeri, ha scritto alle compagnie aeree Volotea e Wizz Air richiamando i vettori al rispetto del Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 che tutela i diritti dei viaggiatori aerei. Le Direzioni Aeroportuali dell’ENAC, infatti, hanno riscontrato frequenti episodi di cancellazioni di voli, di overbooking e di ritardi prolungati da parte dei due vettori che hanno comportato notevoli disagi all’utenza, in alcuni casi creando anche problemi di ordine pubblico. L’Ente ha comunicato alle compagnie Volotea e Wizz Air che al termine dei procedimenti di verifica, qualora fossero confermate le violazioni segnalate, saranno applicate le sanzioni di entità massima, tenuto anche conto del fatto che il mancato rispetto del Regolamento da parte dei vettori si è verificato più volte durante la stagione in corso. Il richiamo dell’ENAC alle compagnie coinvolte è finalizzato anche alla verifica dei programmi in relazione alla flotta a disposizione e agli equipaggi, con lo scopo di valutare l’eventuale necessità di un ridimensionamento degli operativi o di una limitazione dei servizi, adottando, al contempo, ogni iniziativa possibile per rispettare gli impegni assunti con la vendita dei biglietti, riducendo, in tal modo, i casi di overbooking e di cancellazioni per operativi troppo stringenti. Con l’occasione l’ENAC ribadisce, come da propria Mission istituzionale, la centralità del passeggero all’interno del sistema dell’aviazione civile liberalizzato. A tal fine raccomanda a tutti gli operatori del settore, in considerazione degli spostamenti estivi, di attuare ogni azione necessaria ad assicurare sicurezza, efficienza e puntualità delle operazioni, evitare possibili criticità, verificare preventivamente l’adeguata disponibilità di risorse umane e di mezzi, garantire la qualità dei servizi e i diritti dei passeggeri, con particolare attenzione alle persone diversamente abili, agli anziani e ai soggetti non autosufficienti”.

ROLLS-ROYCE: ACCORDO PER VENDERE IL BERGEN ENGINE BUSINESS A LANGLEY HOLDINGS – Rolls-Royce ha firmato un accordo per vendere il suo Bergen Engines medium speed liquid fuel and gas engines business al global engineering group Langley Holdings plc, per un valore aziendale di 63 milioni di euro. Langley sta finanziando l’accordo, insieme ai requisiti di capitale circolante per il Bergen business in futuro, dalle riserve di cassa esistenti. La vendita concordata di Bergen Engines fa parte della gestione del portafoglio in corso per creare un gruppo più mirato e segue una revisione strategica di Bergen Engines. Contribuisce all’obiettivo di generare almeno 2 miliardi di sterline dalle cessioni, come annunciato lo scorso anno. I proventi dalla transazione, insieme a 40 milioni di euro in contanti attualmente detenuti all’interno di Bergen Engines, che saranno trattenuti da Rolls-Royce, saranno utilizzati per aiutare a ricostruire il bilancio di Rolls-Royce a sostegno dell’ambizione a medio termine di tornare a un investment grade credit profile. La vendita concordata include lo stabilimento di Bergen Engines, l’officina di assistenza e la fonderia in Norvegia. L’accordo è subordinato al soddisfacimento di determinate condizioni di chiusura. La vendita concordata e il completamento effettivo è previsto per il 31 dicembre 2021. Il rapporto a lungo termine di Bergen Engines con Kongsberg Maritime, distributore di Bergen medium speed engines per il mercato marittimo, dovrebbe continuare così com’è. Warren East, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Riteniamo che questo accordo fornirà a Bergen Engines e alla sua forza lavoro qualificata un nuovo proprietario in grado di portare l’azienda nel prossimo passo del suo viaggio. La vendita di Bergen Engines fa parte della nostra gestione del portafoglio in corso per creare un gruppo più semplice e mirato e contribuisce al nostro obiettivo di generare almeno 2 miliardi di sterline dalle cessioni, come annunciato lo scorso anno”. Anthony Langley, Presidente e CEO di Langley Holdings plc, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di aver raggiunto questo accordo con Rolls-Royce. L’acquisizione di Bergen Engines è un passo strategico nello sviluppo della nostra power solutions division, e non vedo l’ora di accogliere gli oltre 900 dipendenti di Bergen Engines nella nostra famiglia di aziende”. Jon Erik Røv, Managing Director, Bergen Engines, ha dichiarato: “Oggi segna l’inizio di una nuova era per Bergen Engines. Attraverso gli investimenti fatti da Rolls-Royce nella nostra attività, insieme alla nostra forza lavoro dedicata e qualificata e alla reputazione mondiale di qualità, sono fiducioso che Bergen Engines prospererà con Langley Holdings come nostro nuovo proprietario”.

IL TRAFFICO RYANAIR DI LUGLIO RADDOPPIA DA 4.4M A 9.3M PASSEGGERI – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi (4 agosto) le statistiche sul traffico per il mese di luglio. A luglio Ryanair Group ha trasportato 9,3 milioni di passeggeri (2020: 4,4 milioni), con un load factor dell’80%. A giugno Ryanair Group aveva trasportato 5,3 milioni di passeggeri, con un load factor del 72%. Ryanair ha operato oltre 61.000 voli a luglio con un load factor dell’80%.

EUROWINGS: NUOVA INIZIATIVA PER L’IGIENE A BORDO E NEGLI AEROPORTI – Novità a bordo di Eurowings da agosto: d’ora in poi, gli equipaggi di Eurowings distribuiranno salviette disinfettanti di Sagrotan ai loro passeggeri durante l’imbarco. Inoltre, i passeggeri di tutti i voli Eurowings possono acquistare nelle on-board sales il gel disinfettante per le mani Sagrotan nel pratico formato da viaggio (50 ml) per proteggersi in modo completo dopo il volo e per attrezzare il proprio kit di pronto soccorso. Inoltre, le aree check-in Eurowings degli aeroporti di Colonia/Bonn e Düsseldorf saranno dotate di dispenser per la disinfezione delle mani Sagrotan. Grazie a un concetto di igiene completo, che Lufthansa Group ha già implementato all’inizio della pandemia, è ancora possibile volare in sicurezza. Scegliendo Sagrotan, entrambi i partner stanno inviando un chiaro segnale per rafforzare ulteriormente la fiducia nei viaggi aerei. “Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza spensierata quando si viaggia con Eurowings. Questo significa anche fare tutto il possibile per offrire misure di protezione igienica lungo il viaggio in tempi di pandemia. Quindi, come parte della nostra promessa WeCare, abbiamo stretto una partnership con il marchio di disinfezione numero 1 in Germania e offriremo i prodotti Sagrotan sia al check-in che a bordo”, afferma Lorenza Maggio, Vice President Product, Customer Experience & Marketing, Eurowings. “Dall’inizio della pandemia, Eurowings ha già sviluppato misure complete, come dare la possibilità ai clienti di aggiungere un posto centrale gratuito per motivi di igiene o comfort a partire da 10 euro. Inoltre, tutti gli aerei sono dotati di filtri HEPA, che puliscono l’aria della cabina da impurità come batteri, virus e polvere”. “Siamo lieti di dare il nostro contributo a un ritorno sicuro nei viaggi aerei grazie alla nostra partnership con Eurowings”, afferma Xenia Barth, Regional Director DACH Nordics of Reckitt’s Hygiene Business Unit.

DELTA: FREE STAND-BY PER SAME-DAY TRIP CHANGES – Delta sta rendendo più facile per i clienti gestire i propri viaggi dai propri dispositivi, anche quando i piani cambiano all’ultimo minuto. A partire dal 4 agosto, i clienti che hanno bisogno di cambiare il loro volo il giorno della partenza possono ora mettersi in stand by per un volo alternativo precedente senza pagare una commissione. Il nuovo volo deve partire lo stesso giorno e le richieste di standby o una modifica confermata devono essere effettuate entro 24 ore dalla partenza. I clienti possono effettuare il cambio di viaggio nello stesso giorno direttamente dall’app Fly Delta o da delta.com. “La flessibilità non è mai stata così importante, motivo per cui vogliamo offrire ai nostri clienti più scelta e controllo sui loro piani di viaggio”, ha affermato Sandeep Dube, Delta’s S.V.P. – Pricing and Revenue Management. “Abilitando le modifiche al viaggio in giornata direttamente sull’app Fly Delta, i clienti risparmieranno anche tempo prezioso riprogrammando i loro piani mentre sono in viaggio, senza fare la fila in aeroporto o chiamare le prenotazioni”. Delta offre costantemente ai clienti nuovi modi per sentirsi sicuri quando prenotano i loro viaggi, dall’eliminazione della maggior parte delle commissioni di modifica all’estensione della validità dei crediti di viaggio fino alla fine del 2022. Di recente, Delta ha consentito ai clienti Basic Economy di apportare modifiche al loro prossimo viaggio 2021. Per effettuare un cambio di viaggio nello stesso giorno sull’app Fly Delta, i clienti possono navigare su “Same-Day Change” per sfogliare voli alternativi e selezionare una confirmed or standby option. Se è disponibile un posto nella classe tariffaria originariamente acquistata, i clienti possono solo modificare il biglietto con un posto confermato sul nuovo volo con una commissione di $75. Se un posto confermato non è disponibile, i clienti possono mettersi in stand by per un posto disponibile. Se un posto diventa disponibile, non verrà addebitato alcun costo. I cambi nello stesso giorno sono disponibili per tutti i biglietti domestici eccetto Basic Economy. Le modifiche confermate al viaggio nello stesso giorno rimangono gratuite per i soci SkyMiles Diamond, Platinum e Gold Medallion.