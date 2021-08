Lufthansa Technik: British Airways estende il contratto per Airbus A380 Base Maintenance Services

British Airways ha esteso il suo contratto con Lufthansa Technik per Base Maintenance Services per i suoi aeromobili Airbus A380. Il contratto durerà da agosto 2022 per più di cinque anni e include servizi per i 12 A380 della compagnia aerea da eseguire presso la Lufthansa Technik Philippines facility a Manila.

Negli ultimi cinque anni, British Airways e Lufthansa Technik hanno lavorato a stretto contatto sugli A380 Base Maintenance services, con entrambe le parti allineate agli stessi elevati standard di sicurezza e professionalità. Le capacità organizzative, l’esperienza, le conoscenze tecniche e la flessibilità di entrambe le società hanno portato all’estensione di questo contratto, che include 12 year-checks for A380 aircraft.

Dave Exon, Technical Director of British Airways, afferma: “La sicurezza è al centro di tutto ciò che facciamo e siamo lieti di estendere il nostro A380 base maintenance contract con Lufthansa Technik, come risultato del continuo eccellente standard di servizio fornito da Lufthansa Technik Philippines. Questo accordo garantisce che i nostri aerei A380 abbiano slot assicurati per il prossimo futuro”.

Elmar Lutter, CEO di Lufthansa Technik Philippines, afferma: “Siamo orgogliosi di continuare il nostro buon rapporto con British Airways estendendo l’Airbus A380 base maintenance contract per altri cinque anni. In Lufthansa Technik Philippines rimaniamo impegnati nei servizi per l’A380 aircraft in un futuro prevedibile”.

Lufthansa Technik Philippines gestirà l’aereo tramite AVIATAR, la Lufthansa Technik’s digital operations suite, per tracciare e coordinare i checks. La piattaforma digitale fornisce accesso multiutente in tempo reale alle informazioni sui check status, inclusi open items, next steps, completion level e molte altre funzioni, garantendo un ulteriore livello di rassicurazione riguardo la sicurezza di tutte le operazioni.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: British Airways – Lufthansa Technik)