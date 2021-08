Winter 2021: Air France rafforza i servizi in Europa e nei Caraibi

Air France continua ad adattare la sua rete e a rafforzare i servizi verso destinazioni leisure. Dopo aver annunciato il lancio dei voli per Zanzibar (Tanzania), Colombo (Sri Lanka) e Muscat (Oman), la compagnia opererà 6 nuove rotte per la stagione invernale 2021 (ottobre 2021 – marzo 2022), in partenza da Paris-Charles de Gaulle, Parigi-Orly e Pointe-à-Pitre (Guadalupa).

Nuovi servizi per l’inverno 2021:

In partenza da Paris-Charles de Gaulle:

Tenerife (Isole Canarie, Spagna): 2 voli settimanali il lunedì e il sabato dal 1 novembre 2021, operati da Airbus A319 con 143 posti.

Rovaniemi (Lapponia, Finlandia): fino a 2 voli settimanali il mercoledì e il sabato, dal 4 dicembre 2021 al 5 marzo 2022, operati da Airbus A319 con 143 posti.

In partenza da Parigi-Orly:

Berlino e Monaco (Germania): voli giornalieri dal 31 ottobre 2021, operati da Airbus A318 con 131 posti. Questi servizi si aggiungono ai voli Air France da Parigi-Charles de Gaulle.

In partenza da Pointe-à-Pitre (Guadalupa):

Montreal (Canada): 2 voli settimanali il martedì e il venerdì (andata e ritorno da Montreal il mercoledì e il sabato) a partire dal 23 novembre 2021, operati da Airbus A320 con 168 posti.

New York (Stati Uniti): 2 voli settimanali il mercoledì e il sabato (ritorno da New York il giovedì e la domenica) a partire dal 24 novembre 2021, operati da Airbus A320 con 168 posti.

Le rotte estive tra Paris-Charles de Gaulle e Siviglia (Spagna), Las Palmas (Isole Canarie, Spagna), Palma di Maiorca (Isole Baleari, Spagna), Tangeri (Marocco), Faro (Portogallo), Djerba (Tunisia) e Cracovia (Polonia) proseguiranno anche per la stagione invernale 2021.

Questo programma di volo è soggetto a modifiche a causa delle restrizioni di viaggio. Prima di mettersi in viaggio, Air France consiglia ai propri clienti di verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per saperne di più: airfrance.traveldoc.aero.

Come parte della sua politica commerciale, Air France offre attualmente biglietti completamente modificabili per viaggiare fino al 31 dicembre 2021. I clienti possono modificare la loro prenotazione gratuitamente o richiedere un refundable credit voucher se non desiderano più viaggiare. In caso di cancellazione del volo da parte della compagnia aerea, il cliente ha la possibilità di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo del biglietto o richiedere un credit voucher, anch’esso rimborsabile se non utilizzato.

La salute e il benessere dei clienti e del personale di Air France sono al centro delle preoccupazioni della compagnia. Air France si impegna a fornire ai propri clienti condizioni igienico-sanitarie ottimali in ogni fase del viaggio. A bordo dell’aereo e per tutta la durata del viaggio è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. L’aria in cabina viene rinnovata ogni 3 minuti. Il sistema di riciclo dell’aria a bordo degli aeromobili Air France è dotato di filtri HEPA – High Efficiency Particulate Air – identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie degli ospedali. Air France ha anche rafforzato le procedure di pulizia degli aeromobili, in particolare con la disinfezione di tutte le superfici a contatto con i clienti come braccioli, tavolini e schermi prima di ogni volo.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)