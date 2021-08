Qatar Airways mette a terra 13 Airbus A350

In un proprio comunicato, Qatar Airways afferma: “Qatar Airways non solo porta avanti controlli regolari per garantire la sicurezza dei suoi passeggeri e dei suoi aeromobili, ma continua a monitorare da vicino le condizioni della sua flotta di Airbus A350, la cui superficie della fusoliera sotto la vernice si sta degradando a un ritmo accelerato. La compagnia aerea sta lavorando con il suo ente regolatore per garantire la sicurezza continua di tutti i passeggeri e su questa base, e seguendo l’esplicita istruzione scritta del suo ente regolatore, tredici velivoli sono stati ora messi a terra, rimuovendoli di fatto dal servizio fino al momento in cui la causa principale non potrà essere stabilita e sarà messa in atto una soluzione soddisfacente per correggere in modo permanente la condizione sottostante.

La sicurezza e la protezione dei suoi passeggeri rimane la principale preoccupazione di Qatar Airways. La compagnia aerea farà tutto il possibile per garantire che i suoi passeggeri non siano disturbati dalla rimozione obbligatoria di questi aeromobili dal servizio e si adopererà per trovare soluzioni alternative per offrire il consueto standard di servizio premium a tutti i passeggeri. Qatar Airways ha già preso provvedimenti per riportare in servizio la sua flotta A330 con effetto immediato per compensare parte dell’impatto derivante dagli aerei A350 a terra e sta attualmente valutando anche altre soluzioni.

Oltre all’attenzione della compagnia aerea nel proteggere la sua reputazione nell’offrire i più alti livelli di customer experience, Qatar Airways sta collaborando con tutte le società di leasing colpite da questo fermo dell’A350 e che hanno iniziato a ispezionare i loro aerei colpiti”.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “A fronte degli ultimi sviluppi, ci aspettiamo che Airbus tratti la questione con la giusta attenzione che questa richiede. Qatar Airways non accetterà altro se non aeromobili che continuino a offrire ai clienti della compagnia il più alto standard di sicurezza possibile e la migliore esperienza di viaggio che si meritano. Qatar Airways si aspetta che Airbus stabilisca la causa principale e corregga in modo permanente le condizioni degli aeromobili in modo soddisfacente per Qatar Airways e per il nostro ente regolatore, prima di prendere in consegna qualsiasi altro aeromobile A350”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)