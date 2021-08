News Brevi – 05.08.2021

NORWEGIAN: INCREMENTO DELLA DOMANDA A LUGLIO – I dati sul traffico di Norwegian per luglio mostrano un continuo aumento del numero di passeggeri. A luglio, Norwegian ha operato 33 velivoli, ovvero circa il 50% in più rispetto al mese precedente. Per la prossima stagione autunnale e invernale, il numero di aeromobili e rotte sarà gradualmente aumentato per soddisfare la domanda prevista. A luglio, 695.830 passeggeri hanno volato con Norwegian, circa il 50% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto a luglio 2020, la capacità totale (ASK) è aumentata del 104% e il traffico passeggeri (RPK) del 124%. Il load factor a luglio è stato del 74,4%, con un aumento di 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno. I viaggi nella Norvegia settentrionale sono stati particolarmente apprezzati quest’estate e la compagnia ha aumentato la propria capacità per soddisfare questa domanda. “A luglio abbiamo ricevuto il maggior numero di prenotazioni da quando la società ha chiuso a marzo dello scorso anno. I nostri clienti sono stati consapevoli delle circostanze eccezionali e sono stati ben preparati a soddisfare le regole e i requisiti per i viaggi nazionali e internazionali”, afferma Geir Karlsen, CEO di Norwegian. “Siamo lieti che le cifre delle prenotazioni siano di nuovo in aumento ed è bello vedere che molti dei nostri colleghi sono tornati al lavoro. Anche se la pandemia non è ancora finita, stiamo vivendo un momento di ottimismo che è fantastico dopo un tale lungo periodo di elevata incertezza”. Norwegian ha operato 33 velivoli a luglio. Durante questo mese, la compagnia ha operato il 99,8% dei suoi scheduled flights, con l’88,3% in partenza in orario.

IBERIA: PROSEGUE IL PROGETTO AVIATOR – Prosegue il Progetto AVIATOR, finanziato dal Programma Horizon 2020 dell’Unione Europea (UE), e dedicato all’analisi dell’impatto delle emissioni del trasporto aereo sulla qualità dell’aria degli aeroporti e dell’area circostante. La scorsa settimana sono stati effettuati i test su un aeromobile Iberia Airbus A340-600 all’aeroporto di Ciudad Real. Esperti di INTA, coordinatore del consorzio che compone AVIATOR, e di altre società e istituzioni hanno effettuato varie misurazioni delle emissioni derivanti dalle operazioni. Altri obiettivi chiave di AVIATOR sono lo sviluppo di sensori a basso costo per determinare le particelle ultrafini, misurare le emissioni in base alle condizioni climatiche (per le quali si lavorerà in diversi aeroporti europei, tra cui Madrid) e sviluppare modelli che permettano di studiare l’effettiva microfisica delle emissioni di un motore. “Il progetto AVIATOR nasce dall’impegno di INTA nella ricerca di nuovi metodi e tecnologie che consentano una caratterizzazione più completa delle emissioni dei motori aeronautici. I risultati ottenuti nelle campagne di misurazione di AVIATOR contribuiranno all’attuazione di nuove normative che portano a un’aviazione più sostenibile e a una migliore qualità dell’aria”, afferma Jesús Maellas Benito, Responsabile dell’Area Energia e Ambiente di INTA. Teresa Parejo, Direttore della Sostenibilità di Iberia, sottolinea: “L’aviazione affronta la grande sfida della decarbonizzazione e per questo riteniamo fondamentale un impegno chiaro, determinato e ambizioso nella ricerca, per garantire un’aviazione sostenibile a lungo termine. Partecipiamo al progetto AVIATOR con l’obiettivo di comprendere meglio l’impatto che l’aviazione ha sulla qualità dell’aria, sia quando si utilizzano combustibili fossili che sostenibili”.

GULFSTREAM NOMINA IL NUOVO DIRECTOR OF PUBLIC AND MEDIA RELATIONS – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi la nomina di Christian Flathman a director of public and media relations. Flathman riporta a Jeannine Haas, vicepresidente senior e chief marketing officer di Gulfstream, e gestisce media relations, social media and marketing quality assurance teams di Gulfstream. “Christian apporta a Gulfstream una vasta gamma di conoscenze ed esperienze di comunicazione strategica”, ha affermato Haas. “Con la sua esperienza, non vediamo l’ora di migliorare i nostri sforzi di comunicazione nazionali e internazionali e di continuare a coltivare un’esperienza di prim’ordine per i nostri media partner in tutto il mondo”. Flathman si unisce a Gulfstream da Exxon Mobil Corporation, dove di recente ha guidato le comunicazioni e il marketing degli influencer. In ExxonMobil, ha anche ricoperto incarichi nel marketing automobilistico, sport motoristici globali e sponsorizzazioni, ed è stato portavoce globale per gli affari pubblici e governativi. Flathman ha iniziato la sua carriera aerospaziale con Gulfstream nel 1997 e ha lavorato nelle divisioni aziendali e aeronautiche di General Electric. Ha anche ricoperto ruoli di leadership nella comunicazione con Michelin e nell’istruzione superiore. Flathman ha conseguito una laurea in relazioni pubbliche presso la Auburn University di Auburn, Ala., e un master in comunicazioni di marketing integrate presso la Northwestern University di Evanston, Illinois.

AIR CANADA: RICONOSCIMENTO PER IL COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI – Air Canada è stata classificata tra i 50 Most Engaged Workplaces™ per il quinto anno consecutivo, per il suo impegno nel coinvolgimento dei dipendenti, da parte di Achievers, una società di riconoscimento sociale dei dipendenti. “Siamo entusiasti di questo riconoscimento da parte di Achievers. Dopo la grave interruzione dell’ultimo anno e mezzo, questo afferma che abbiamo continuato a creare un ambiente di lavoro positivo e la nostra cultura della forza lavoro è rimasta forte anche di fronte di avversità e cambiamento. Il nostro approccio e la nostra cultura supportano la nostra priorità aziendale e la convinzione che una forza lavoro resiliente e coinvolta sia importante per la nostra ripresa in corso”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada.

AEROPORTI DI ROMA: GREEN PASS DAL 6 AGOSTO PER USUFRUIRE DEI SERVIZI NEI RISTORANTI A FIUMICINO E CIAMPINO – Aeroporti di Roma informa: “Si avvisano i passeggeri che dal 6 agosto, come previsto dal DL 23 luglio 2021, n. 105, per usufruire dei servizi nei ristoranti degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino dovrà essere esibito il Green Pass, la certificazione verde COVID-19. L’obbligo di esibire il Green Pass non si applica ai soggetti non ricompresi per età nella campagna vaccinale, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute”.

AEROPORTO DI BERGAMO: GREEN PASS DAL 6 AGOSTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE IN AEROPORTO – Sacbo informa: “Si informano i passeggeri che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, da venerdì 6 agosto entrano in vigore alcune disposizioni per la fruizione dei servizi di ristorazione in aeroporto. In particolare, per il consumo al tavolo sarà necessario possedere e mostrare il Green pass agli operatori del punto di ristorazione. Restano esclusi i servizi d’asporto e le consumazioni svolte presso il bancone dei diversi locali”.

LEONARDO ADERISCE A “MILLE INFRASTRUTTURE – RETE D’IMPRESE” – Leonardo, player internazionale dedicato allo sviluppo di capacità operative multidominio in ambito Aerospazio, Difesa e Sicurezza attraverso il presidio delle tecnologie strategiche, aderisce a “Mille Infrastrutture – Rete d’imprese”. In questo contesto Leonardo ha l’ambizione di introdurre capacità tecnologiche avanzate e integrate per la gestione intelligente delle infrastrutture critiche. Il consorzio Mille Infrastrutture – Rete d’imprese infatti è il soggetto nato per partecipare a bandi e/o gare nell’ambito del “Progetto per il monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture, delle aree di tutela ambientale e delle coste”, connesso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Fondo Complementare del PNRR. Tale progetto potrà competere anche a livello Europeo per aggiudicarsi finanziamenti competitivi nell’ambito dei vari programmi di ricerca. “L’adesione a Mille Infrastrutture – Rete d’imprese testimonia e conferma come gli obiettivi della strategia di Leonardo, espressi all’interno del Piano strategico di crescita di lungo termine Be Tomorrow 2030, siano perfettamente in linea con quelli che guidano il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, dichiara Lucio Valerio Cioffi, Direttore Generale di Leonardo. “Nel tempo abbiamo sviluppato le capacità tecnologiche per offrire al sistema Paese un supporto strutturato e le attività di global monitoring rientrano tra quei macro ambiti che Leonardo ha individuato per poter garantire un contributo determinante per l’ammodernamento del Paese”, conclude Cioffi, nominato Vice Presidente del consorzio. Leonardo metterà a fattor comune della rete Mille Infrastrutture le proprie specialistiche soluzioni d’avanguardia nelle attività di monitoraggio globale, supportate dall’applicazione di soluzioni di intelligenza artificiale. La rete Mille Infrastrutture nasce su iniziativa dei distretti tecnologici di Basilicata, Liguria, Piemonte e Campania, e coinvolge grandi, medie e piccole imprese, insieme a Centri di ricerca e Università, per un totale di oltre ottanta attori pubblici e privati.

EASA: DISPONIBILE L’ANNUAL SAFETY REVIEW 2021– Nonostante le sfide straordinarie create dalla pandemia, l’Annual Safety Review 2021 di EASA mostra che l’aviation safety system rimane resiliente ma sotto pressione. Il quadro generale della safety per gli Stati membri dell’EASA è relativamente stabile. Poiché l’attività aumenta con l’allentamento delle restrizioni relative al COVID, la situazione deve essere attentamente monitorata. “Questa edizione dell’Annual Safety Review è insolita. Il normale processo annuale di monitoraggio delle safety performance confronta i dati dell’anno di revisione con quelli dei precedenti 5-10 anni. A causa della situazione unica nel 2020, è molto più difficile fare una revisione e trarre conclusioni definitive sulle safety performance dell’European aviation system. Alcune tendenze dovranno essere monitorate nei prossimi anni man mano che l’impatto e il percorso di ripresa dalla pandemia diventeranno più chiari. In particolare, per il resto del 2021, il settore dell’aviazione e tutte le sue parti interessate dovranno continuare a impegnarsi per trovare un percorso comune verso una ripresa sicura e sostenibile. EASA è pronta a svolgere un ruolo centrale in questa attività congiunta”, afferma EASA.