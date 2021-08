Vueling: promo per le vacanze in Italia

Con Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG (International Airlines Group), la stagione dei bagni al mare, delle serate in spiagge e dei tramonti da fotografare, continua in 4 delle mete italiane più richieste per l’estate.

E solo per oggi la compagnia lancia una speciale promozione flash. Con l’offerta 2×1 sarà infatti possibile acquistare 2 biglietti al prezzo di uno per la stessa tratta e scegliere la prossima vacanza dal 1° settembre al 19 dicembre. La promozione è valida per tutte le destinazioni italiane di Vueling, per gruppi da 2 a 5 persone, e per tutte le tariffe di Vueling ad eccezione della TimeFlex.

Dalle due basi strategiche della Compagnia, Firenze e Roma Fiumicino, sono operativi collegamenti diretti con le città siciliane di Catania e Palermo, con la deliziosa e piccola Lampedusa e con l’antica città di Olbia.

Catania, terra vulcanica, testimonianza vivente del barocco siciliano, è la meta ideale per chi sogna una tipica estate in spiaggia ma anche per chi ama praticare trekking e fare lunghe escursioni. Per raggiungere Catania è possibile sfruttare l’offerta di Vueling che collega l’aeroporto di Firenze, dove è leader per posti offerti dal 2014, con 6 voli alla settimana per tutto il mese di agosto.

Palermo invece, capoluogo siciliano e patria dello street food nostrano, è la destinazione perfetta per chi sogna una vacanza all’insegna della gastronomia locale e ama immergersi nella cultura locale. Per volare alla volta di Palermo, Vueling collega l’aeroporto fiorentino con la base palermitana per tutto il mese di agosto con 5 frequenze settimanali.

Sempre in Sicilia, un altro luogo incantevole che rientra di diritto tra le destinazioni da non perdere per l’estate 2021 è la bellissima isola di Lampedusa: un vero paradiso terrestre, con le sue acque azzurre cristalline e le sue bianche spiagge. Per raggiungere Lampedusa, la compagnia mette a disposizione dei passeggeri due rotte dirette per tutto il mese di agosto. Da Firenze, l’isola è raggiungibile con 1 frequenza settimanale mentre da Roma Fiumicino con 2 voli alla settimana, il martedì e il sabato.

Oltre la Sicilia, l’altra grande isola italiana che non può mancare per chi deve ancora prenotare le vacanze è sicuramente la meravigliosa Sardegna. Per scoprirne la vera essenza, Olbia è certamente la città da preferire, non solo per le sue lunghe distese di sabbia ma anche per il suo antichissimo patrimonio, testimone di epoche passate come quella romana e nuragica. Per volare verso Olbia, Vueling offre un collegamento diretto dalla base di Firenze, 2 volte a settimana, per l’intero mese di agosto.

Vueling ha recentemente lanciato in collaborazione con GetYourGuide – azienda leader nel settore delle attività turistiche a livello mondiale – la nuova piattaforma Vueling Activities, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri servizi che migliorino l’esperienza di viaggio.

Chi sceglie di volare con la compagnia spagnola può prenotare biglietti per musei, bus turistici o visite guidate, scegliendo tra le diverse esperienze che offrono le destinazioni collegate dalla compagnia. GetYourGuide mette a disposizione più di 60.000 attività in più di 150 paesi con un’offerta fortemente orientata alle città turistiche d’Europa, dove la Compagnia è presente con il suo hub internazionale a Barcellona.

Per prenotare i biglietti basta accedere alla piattaforma Vueling Activities, selezionare la città e l’attività di interesse. Una volta ottenuti i biglietti, è garantito l’accesso rapido con la possibilità di saltare la fila all’ingresso e raggiungere direttamente il cuore dell’attrazione. Inoltre, la cancellazione è gratuita fino a 24 ore prima dell’attività per ottenere un rimborso completo.

La compagnia aerea tutela la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale, rispettando le raccomandazioni dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e attuando rigorosi protocolli di pulizia e disinfezione – sia negli aeroporti in cui opera sia a bordo dei suoi aeromobili.

Vueling, inoltre, adotta una politica di totale flessibilità, permettendo di cambiare le date del volo o la destinazione, e persino di assegnare il volo a una terza persona, agevolando i passeggeri nelle fasi di acquisto e prenotazione. La raccomandazione della compagnia è quella di verificare sempre tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti, sia tramite app mobile sia tramite il sito ufficiale, per essere sempre informati sui documenti necessari per ciascuna destinazione.

Per l’estate 2021, la compagnia avrà una rete di più di 320 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate con una flotta di aeromobili Airbus A319, A320, A320neo e A321.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)