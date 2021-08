Emirates aggiorna la policy gratuita sui bagagli per i viaggi in Africa

I clienti Emirates che volano da e verso qualsiasi destinazione della compagnia in Africa possono ora trasportare più bagagli.

La promozione è valida per i biglietti emessi a partire dal 9 agosto 2021: i clienti che viaggiano in First e Business su qualsiasi rotta africana possono registrare fino a 64 kg di bagaglio gratuito (in due parti da 32 kg ciascuno), indipendentemente dalla loro direzione nel network Emirates.

I passeggeri che volano in Economy con le tariffe Saver, Flex e Flex Plus possono usufruire di un bagaglio da stiva gratuito fino a 46 kg (in due parti da 23 kg ciascuno), mentre chi usufruisce delle tariffe speciali avrà un bagaglio da stiva gratuito fino a 23 kg.

Che si tratti di articoli essenziali, souvenir di viaggio o regali per i propri cari, le nuove generose franchigie di Emirates e la policy semplificata sul bagaglio gratuito per gli spostamenti da e per l’Africa, offrono ai clienti un ulteriore tranquillità per pianificare e godersi i propri viaggi.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della copertura assicurativa multi-rischio e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.

Con la priorità assoluta della salute e del benessere dei suoi passeggeri, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase del viaggio del cliente. La compagnia ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare il Travel Pass IATA quest’estate.

Emirates attualmente vola verso oltre una dozzina di città in Africa. Per le destinazioni attuali e gli ultimi requisiti di viaggio, visita https://www.emirates.com/english/help/covid-19/.

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, Emirates continua ad espandere la propria rete in modo sicuro e sostenibile. La compagnia aerea ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni, recuperando quasi il 90% della sua rete pre-pandemia. I clienti possono usufruire di collegamenti convenienti e senza interruzioni con le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia del Pacifico attraverso Dubai.

Per ulteriori informazioni sulla policy bagagli di Emirates: https://www.emirates.com/ae/english/before-you-fly/baggage/checked-baggage/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)