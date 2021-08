Boeing e AE Industrial Partners lanciano una piattaforma per dare forma al futuro dell’Aerospace Venture Capital Investing

Boeing e AE Industrial Partners (AEI) hanno annunciato oggi una partnership strategica per espandere il Boeing’s venture capital investendo in mobilità, spazio e connettività, tecnologia industriale e soluzioni digitali, con una maggiore enfasi sulla sostenibilità.

La partnership riunisce l’innovazione aerospaziale e tecnologica di Boeing e la sua piattaforma HorizonX Ventures con la operational and private equity investing experience di AEI per stabilire un venture capital group indimendente e ampliato, AEI HorizonX.

“Siamo entusiasti di lanciare questa innovazione aziendale trasformativa e unica nel suo genere con AEI, che amplierà l’orizzonte per HorizonX e raddoppierà il nostro impegno per l’innovazione tecnologica nella fase iniziale”, ha affermato Marc Allen, chief strategy officer and senior vice president of Strategy and Corporate Development at Boeing. “La partnership con AEI e i futuri partner amplia la nostra base di investitori, consente a HorizonX di investire a un ritmo rapido e offre a Boeing l’accesso a più innovazione esterna che mai attraverso questa collaborazione di investimento”.

Boeing ha lanciato HorizonX nel 2017 per investire e connettersi con aziende in fase iniziale specializzate in tecnologie aerospaziali trasformative. Il team ha sviluppato un portafoglio di 40 start-up da tutto il mondo attraverso investimenti di minoranza e abbinando le società alle risorse ingegneristiche di Boeing.

AEI è uno dei principali fornitori di capitali per l’industria aerospaziale con oltre 3,5 miliardi di dollari di asset in gestione, un solido track record di performance finanziarie e la capacità di raccogliere fondi ed espandere la sua missione di supportare imprenditori, inventori e innovatori di livello mondiale.

“In qualità di società di investimento specializzata con un focus sui mercati aerospaziale e industriale, AEI monitora costantemente le innovazioni tecnologiche che guideranno il cambiamento di trasformazione e reimmaginano il futuro del nostro settore”, ha affermato David Rowe, managing partner di AEI. “La piattaforma AEI HorizonX ci fornirà le basi per costruire un nuovo pilastro di investimento incentrato su attività e tecnologie trasformative fondamentali per l’evoluzione dei nostri mercati di riferimento e il loro impatto sull’ambiente. Siamo entusiasti di collaborare con Boeing per investire in un futuro più sostenibile”.

L’attuale team di HorizonX Ventures, guidato da Brian Schettler, e il suo attuale portafoglio si sposteranno su AEI HorizonX per costruire questa next-generation ventures platform. Schettler guiderà la nuova piattaforma e diventerà partner di AEI. Boeing continuerà ad essere un investitore strategico a lungo termine in AEI HorizonX e rimarrà l’investitore di riferimento per il fondo attuale e il primo fondo autonomo di AEI HorizonX previsto per il 2022. L’attuale fondo continuerà a fornire follow-on capital al suo portafoglio esistente, oltre a selezionare nuovi investimenti man mano che il fondo continua a maturare.

Boeing collaborerà con AEI HorizonX attraverso il suo Enterprise Technology Office e l’Applied Innovation team. I due manterranno una pipeline tecnologica con le società in portafoglio e continueranno a lavorare regolarmente con le startup per connettere le portfolio companies con le capacità tecniche di Boeing e contribuire a collegare le nuove innovazioni all’interno dell’azienda. I global accelerator programs di Boeing rimarranno all’interno di Boeing e la società continuerà a collaborare con l’industria aerospaziale e le parti interessate del governo per identificare e supportare le aziende in fase iniziale più promettenti. Questi impegni includeranno la partecipazione di AEI HorizonX.

(Ufficio Stampa Boeing)