GOL accelera la sua fleet transformation da Boeing 737 NG a Boeing 737 MAX

GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA annuncia l’accelerazione della trasformazione della sua flotta, firmando accordi per 28 ulteriori Boeing 737 MAX-8, che dovrebbero ridurre i costi unitari della compagnia dell’8% nel 2022.

“Stiamo accelerando il nostro piano di trasformazione della flotta in previsione di una forte ripresa dei viaggi nell’ambiente post-pandemia”, ha affermato Paulo Kakinoff, CEO. “Il 737 MAX posiziona GOL in modo più competitivo per la crescita attraverso l’espansione di rotte e destinazioni, migliorando anche il valore della compagnia per tutte le parti interessate attraverso una maggiore efficienza”.

Il totale di 28 velivoli B737 MAX 8 sostituirà 23 B737-800 NG entro la fine del 2022. La compagnia attualmente opera 12 velivoli 737 MAX, avendo restituito 18 B737 NG negli ultimi 18 mesi.

A seguito dei nuovi accordi, GOL chiuderà ora il 2021 con 28 737 MAX (22% della flotta totale) ed entro la fine del 2022 avrà ricevuto la consegna di 44 737 MAX (32% della flotta totale). Con i suoi attuali impegni riguardanti il 737 MAX, GOL raggiungerà il suo obiettivo di avere una flotta MAX del 75% entro il 2030.

I velivoli saranno finanziati tramite 15 leasing operativi diretti, nove sale-leaseback e quattro leasing finanziari. Il piano della compagnia è di possedere circa la metà della sua flotta tramite leasing finanziari, con il resto in leasing operativi per darle un’elevata flessibilità per aumentare o ridurre la capacità in base alla domanda.

Inoltre, l’introduzione dei 737 MAX consente a GOL di accelerare i ritorni di aeromobili -700 e -800 NG con short-term leases, mantenendo una notevole flessibilità per gestire la propria flotta in stretto allineamento con le fluttuazioni della domanda di viaggi aerei durante la pandemia.

All’interno della strategia di GOL, il 737 MAX è un componente chiave dell’obiettivo della compagnia di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050, poiché questo modello consuma il 15% in meno di carburante, produce il 16% in meno di emissioni di carbonio e il 40% in meno di rumore rispetto al velivolo 737-800 NG. Nelle 23.000 ore di volo che GOL ha volato con gli aeromobili MAX dal 2019, ha consumato 9,7 milioni di litri in meno di carburante ed ha emesso 24.300 tonnellate in meno di GHG.

“La famiglia 737 MAX offre maggiori riduzioni del consumo di carburante, delle emissioni di carbonio e dei costi rispetto ad altri velivoli single-aisle, oltre a un elevato utilizzo degli aeromobili e load factor elevati. Ciò è in linea con l’impegno di GOL per la sostenibilità attraverso la continua modernizzazione della nostra flotta con velivoli più efficienti dal punto di vista dei consumi e rispettosi del clima”, ha affermato Celso Ferrer, Vice President of Operations.

La compagnia opera 127 Boeing 737. I 12 MAX in flotta attualmente sono finanziati tramite leasing operativo diretto.

“Il MAX migliorerà l’unit cost advantage di GOL e, con la sua autonomia maggiore, offre ai clienti voli diretti più convenienti per i Caraibi, il Messico e gli Stati Uniti eliminando la necessità di scali”, ha affermato Eduardo Bernardes, Vice President of Sales, Marketing and Clients. “Prima della pandemia, il Brasile era uno dei primi tre paesi, insieme a Canada e Messico, per numero di passeggeri che volano a Orlando e Miami e prevediamo che ciò riprenderà quando gli Stati Uniti aboliranno le restrizioni ai viaggi”.

“La creazione di valore a lungo termine attraverso l’acquisizione e il finanziamento di aeromobili è stata una componente chiave dell’attività di GOL sin dall’inizio”, ha affermato Richard Lark, CFO. “Abbiamo concluso la nostra pianificazione pluriennale e, in combinazione con il ritorno del tasso di crescita sostenibile della compagnia attraverso l’assunzione della quota di minoranza nel nostro programma di fidelizzazione, ora avremo più flusso di cassa disponibile per gli investimenti nell’acquisizione di aeromobili”.

GOL ha mantenuto una partnership con Boeing sin dall’inizio delle sue operazioni ed è il suo principale cliente sudamericano, nonché uno dei maggiori clienti del 737 nel mondo. “GOL ha svolto un lavoro straordinario nella gestione degli impatti della pandemia di Covid-19 ed è ben posizionata per tornare alla sua traiettoria di crescita. Guardando al futuro, la nostra partnership continua a crescere poiché combiniamo ulteriormente il valore operativo leader del settore del 737 con la loro riconosciuta reputazione per la sicurezza, la sostenibilità e il servizio clienti. Siamo orgogliosi di continuare a supportare questo operatore interamente Boeing mentre espande il suo portafoglio ordini per il 737″, ha affermato Ricardo Cavero, Boeing vice president of sales, Latin America & Caribbean.

(Ufficio Stampa GOL Linhas Aéreas Inteligentes – Photo Credits: Boeing)