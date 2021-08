Geven e PriestmanGoode presentano l’Elemento economy seat

Geven e PriestmanGoode rivelano il primo new design nella gamma di next-generation aircraft seats creati dal produttore italiano di sedili e dall’agenzia di design con sede a Londra.

Elemento fa parte del progetto della partnership per creare una linea completamente nuova di next-generation seats, focalizzata su caratteristiche innovative che offrono maggiore comfort e vantaggi ai passeggeri, pur consentendo la massima personalizzazione alla compagnia aerea e una facile configurazione per diversi tipi di aeromobili.

Il leggero Elemento Economy Class seat debutta con una serie di funzioni volte ad aumentare il comfort e la passenger experience. Il design modulare del sedile consente una più facile installazione e integrazione delle ultime generazioni di monitor e PED holders, nonché facilità di integrazione in wide e narrow-body aircraft.

“Il linguaggio di design per Elemento e il resto della famiglia di sedili di nuova generazione è guidato da attributi chiave: funzionalità, eleganza senza tempo, contorni puliti e un netto richiamo all’ineguagliabile patrimonio italiano di fattura e design”, afferma Geven.

Le caratteristiche del sedile Elemento includono:

– Adjustable privacy headrest, per offrire ai passeggeri un supporto e un comfort extra per la testa.

– Integrated table lighting, che fornisce ai passeggeri un’illuminazione individuale discreta.

– Bespoke woven dress covers con un motivo ispirato alla “V” di Geven e/o finiture personalizzate delle compagnie aeree finire per dare al viaggiatore quella sensazione di trovarsi in un ambiente speciale ed esclusivo.

– Soluzioni di comfort avanzate (Wave system brevettato) per un’esperienza di volo nel massimo comfort.

– Adjustable PED Holders, progettati per accogliere tutte le possibili varianti di dispositivi elettronici personali trasportati a bordo dai passeggeri.

– Cocktail table.

– Ampi vani portaoggetti per i passeggeri, in modo che tutti i piccoli ma indispensabili effetti personali che si devono trasportare su un volo possano essere riposti ordinatamente durante il viaggio.

– Installazione rapida per facilitare le operazioni di manutenzione quando necessario.

“La tavolozza dei colori è stata ispirata dai colori del marchio Geven e dalla costa italiana al tramonto, con light grey seats, deep blue headrests e seat frames con accenti rossi. Questa combinazione offre un’esperienza cromatica visiva fresca e pulita. I bianchi brillanti sono stati utilizzati per evidenziare le caratteristiche chiave dei sedili. Materiali tecnici sono stati scelti per mantenere gli interni contemporanei e strizzare l’occhio all’eredità italiana riguardo high performance vehicles. La sostenibilità è stata un fattore chiave nella selezione delle finiture. Le finiture in metallo naturale sono state scelte per offrire un approccio più rispettoso dell’ambiente, oltre a riflettere la missione di Geven di offrire un approccio ai prodotti di elevata fattura”, prosegue Geven.

Pasquale Rapullini, Research and Development Manager at Geven, afferma: “Abbiamo iniziato questo progetto con l’obiettivo di creare una passenger experience di nuova generazione. La nuova linea incarna una forte enfasi su tutti quegli elementi che rendono lo stile italiano altamente riconosciuto nel mondo”.

Daniel MacInnes, Design Director at PriestmanGoode, afferma: “La conoscenza e la passione di Geven per spingere lo sviluppo del sedile ci ha permesso di integrare livelli superiori di qualità e finiture e consentirà loro di diventare i nuovi class leaders con questa famiglia di sedili di nuova generazione. Abbiamo sviluppato materiali e finiture su misura e un nuovo stile basato su linee pulite e integrate.

Come aviation designers, è fantastico lavorare con Geven. Lavoriamo con compagnie aeree e airframe manufacturers di tutto il mondo, quindi sappiamo cosa serve per personalizzare un sedile, sappiamo cosa vogliono i clienti e i passeggeri e come possiamo aggiungere tocchi unici a un prodotto standard per farlo risaltare. Quello che abbiamo creato con questa collaborazione è un distinto prodotto per Geven che consentirà ai clienti di adattarlo e personalizzarlo facilmente alle proprie esigenze”.

I sedili Premium, Premium + e Business Class saranno svelati entro la fine dell’anno.

(Ufficio Stampa Geven – Photo Credits Geven)