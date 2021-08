News Brevi – 06.08.2021

TRASPORTO AEREO SICILIA: DAL SITO SICILIAVOLA.IT SCONTI DEL 30% AI ESIDENTI PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI – Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa: “Per facilitare gli spostamenti di alcune categorie di residenti nella Regione Siciliana, tra cui studenti, lavoratori, pazienti fuori sede e persone con disabilità è prevista la riduzione del 30% prezzo del biglietto aereo sulle rotte nazionali ed europee da e per gli scali di Palermo e Catania collegate con le città sede di studio, lavoro e cura. Sconto che potrà essere ottenuto registrandosi alla piattaforma www.siciliavola.it, realizzata da Sogei partner tecnologico dell’Amministrazione Finanziaria. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro dell’Economia e delle Finanze hanno firmato un decreto che istituisce un incentivo di carattere sociale per particolari categorie di persone che prevede una riduzione del costo del biglietto aereo pari al 30% sulla tariffa base che verrà applicato al momento dell’acquisto dalle compagnie aeree che aderiscono al programma. Potranno beneficiare di questa opportunità alcune categorie di residenti nella Regione Siciliana che effettuano il viaggio da e per gli aeroporti di Catania o Palermo su tutte le rotte nazionali ed europee in collegamento con le città sedi degli atenei o degli ospedali in cui devono sottoporsi a ricoveri, accertamenti e cure sanitarie. Lo sconto è infatti riservato agli studenti fuori sede, alle persone con disabilità gravi, ai lavoratori dipendenti con sede fuori dalla Regione Sicilia e reddito lordo inferiore a 25.000 euro, pazienti che ricevono cure fuori della Regione Sicilia e che abbiano un reddito lordo inferiore a 25.000 euro. Per ottenere la riduzione del prezzo, è necessario registrarsi al sito www.siciliavola.it, con SPID o CIE, e dalla pagina “Gestione” cliccare su “Richiedi buono”. Il sistema chiederà di compilare un’autocertificazione che consentirà di generare il buono e presentarlo al vettore aderente all’iniziativa al momento dell’acquisto del biglietto (anche online). Il buono può essere utilizzato entro tre giorni dalla data di generazione. Il contributo sarà erogabile fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

ENAC: RESPINTA LA RICHIESTA DI RIESAME DI RYANAIR – ENAC un conunicato informa: “L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, rende noto che il TAR Lazio ha respinto la nuova richiesta di Ryanair, datata 5 agosto, con cui il vettore irlandese ha chiesto al TAR di posticipare all’8 settembre (data dell’udienza cautelare) il termine per adeguarsi al provvedimento di urgenza con cui l’ENAC ha disposto, a tutela delle categorie di passeggeri più fragili del trasporto aereo, l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. Il TAR ha quindi confermato il giorno 15 agosto 2021 come data di decorrenza della validità del provvedimento con il quale l’ENAC ribadisce la centralità del passeggero all’interno del sistema dell’aviazione civile. L’ENAC vigilerà con le proprie strutture e ricorda ai passeggeri che a partire dal 15 agosto potranno segnalare gli eventuali disservizi e il mancato rispetto del provvedimento sulle modalità di assegnazione dei posti a sedere a minori e disabili, utilizzando l’apposito modulo online “Segnalazione/Suggerimenti”, reperibile nella sezione Diritti dei Passeggeri del sito web dell’ENAC”.

AEROPORTO DEL SALENTO: SI REALIZZA L’AUSPICATA INTERCONNESSIONE TRA AEROPORTO E PORTO – Via libera all’ormeggio delle navi con air draft sino a 50 metri sulla banchina di costa Morena nel porto di Brindisi. Con il parere favorevole di ENAC ed ENAV, la Capitaneria di Porto ha emanato l’Ordinanza n.44/2021 per il transito e l’ormeggio delle navi nel porto medio. L’ordinanza recepisce le indicazioni di safety riportate da ENAC, soprattutto per l’obbligatoria segnalazione luminosa delle navi in ormeggio. Con i lavori realizzati da Aeroporti di Puglia sulla pista di volo RWY 13/31, viene da oggi consentito l’ormeggio senza penalizzazioni sulla banchina di costa Morena (porto medio) a navi con air draft sino a 50 metri. “D’ora in poi – ha dichiarato il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò – possiamo parlare di una vera e propria interconnessione aeroporto e porto. Finalmente le due infrastrutture potranno coesistere in maniera più agile e si potrà operare senza difficoltà, favorendo una più facile gestione del traffico portuale e aeroportuale. Una svolta epocale anche in termini di sostenibilità, perché il fatto di avere ridotto i tempi di attesa di navi e aerei prima dell’approdo e dell’atterraggio, riduce sensibilmente l’impatto di questi mezzi sull’ambiente. Un intervento fondamentale – ha concluso Catamerò – che permette quindi alle due infrastrutture di convivere senza ostacoli e favorisce lo sviluppo del turismo che insiste sul territorio salentino”.

SAS: PASSEGGERI IN AUMENTO A LUGLIO – Luglio ha visto un aumento del numero di viaggiatori. Più di un milione di passeggeri hanno scelto di volare con SAS, con un incremento di quasi il 70% rispetto a giugno. La capacità è stata aumentata durante il mese con un aumento della frequenza e delle destinazioni. Il load factor si è attestato al 60%, il valore più alto da febbraio 2020. “Vediamo i numeri migliorare gradualmente, il che è piacevole. Tuttavia, rimaniamo naturalmente cauti poiché ci sono ancora molte incertezze davanti a noi. Le restanti restrizioni di viaggio stanno ancora interessando i passeggeri e facciamo tutto il possibile per offrire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio senza intoppi. SAS offre biglietti flessibili e possibilità di riprenotazione. Forniamo anche strumenti digitali che aiutano i passeggeri a tenere traccia degli aggiornamenti alle restrizioni per rendere più facile viaggiare”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI LUGLIO 2021 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne del mese di luglio 2021. Nel mese sono stati consegnati 47 aerei a 32 clienti. 2 sono gli ordini a luglio 2021. Dall’inizio dell’anno sono stati consegnati 344 aerei a 69 clienti.

IBERIA: L’HUB DI MADRID HA DISTRIBUITO PIU’ DI TRE MILIONI DI DOSI DI VACCINI CONTRO IL COVID – Iberia e IAG Cargo, responsabili della commercializzazione del cargo in tutte le compagnie aeree del Gruppo IAG, continuano a concentrare tutti i loro sforzi nella lotta alla pandemia trasportando i vaccini contro il COVID-19. Da quando è iniziato il trasporto di questi vaccini nel dicembre 2020, l’hub di Madrid è diventato l’epicentro per il loro trasporto in tutto il mondo, sia per la ricezione che per la spedizione e, ad oggi, ha distribuito più di tre milioni di dosi. Le spedizioni sono state effettuate tramite voli del Gruppo Iberia verso le Isole Canarie, Isole Baleari e Melilla, in Spagna, e anche in America Latina, in particolare, verso El Salvador, Messico, Cile, Uruguay, Repubblica Dominicana, Ecuador e Perù. Il trasporto del vaccino richiede un protocollo specifico per mantenere una temperatura costante e non interrompere la catena del freddo. A tal fine IAG Cargo propone il prodotto “Constant climate”, un servizio specifico per il trasporto e il trattamento di materiale farmaceutico. Inoltre, sia lo IAG Cargo Cargo Terminal – il più grande del sud Europa con quasi 1.000 m2 di strutture – che il suo personale hanno la certificazione GDP (Good Distribution Practices) che li accredita per la custodia, la gestione e la distribuzione di medicinali per uso umano. Nelle parole di Fernando Terol, direttore del Centro spagnolo e delle operazioni di IAG Cargo: “Dopo la ristrutturazione del nostro terminal cargo due anni fa, l’hub di Madrid è un punto di riferimento mondiale nel settore farmaceutico. Supportati da un grande team di professionisti, offriamo un servizio globale per supportare la logistica coinvolta nel trasporto e nella consegna dei vaccini COVID-19 in tutto il mondo. Inoltre, siamo lieti di partecipare all’iniziativa COVAX per ottenere un accesso equo ai vaccini”. Lo scorso luglio, UNICEF Spagna, Iberia e IAG Cargo hanno annunciato la loro alleanza per sostenere COVAX, un meccanismo rivoluzionario di collaborazione globale che cerca di garantire un accesso equo e globale ai vaccini contro il COVID-19, attraverso il trasporto aereo, e che conta sull’UNICEF come un alleato chiave per la sua attuazione.

DELTA AUMENTA I VOLI TRA STATI UNITI E UK – Delta sta aumentando il servizio verso il Regno Unito questo autunno, poiché il gateway tra Stati Uniti e UK è stato riaperto ai residenti statunitensi completamente vaccinati senza quarantena il 2 agosto. I clienti possono scegliere il servizio non-stop per Londra Heathrow (LHR) tramite quattro hub statunitensi, poiché Delta riprende il servizio tre volte alla settimana da Seattle (SEA) il 7 ottobre e il servizio quattro volte alla settimana da Detroit (DTW) l’11 ottobre. Inoltre, i voli da New York-JFK raddoppieranno a due volte al giorno a partire dal 6 ottobre. I clienti possono anche continuare a volare tutti i giorni da Atlanta (ATL). Con il joint venture partner Virgin Atlantic, i clienti possono anche connettersi senza problemi a LHR con oltre 30 voli da Boston (BOS), Los Angeles (LAX) e Miami (MIA), nonché ATL e JFK. Oggi le compagnie aeree offrono un totale di 43 voli settimanali, operati in collaborazione con KLM e Air France. “Questa tanto attesa riapertura segna un traguardo importante da quando i confini sono stati chiusi alla maggior parte dei viaggiatori, più di un anno fa”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. – Network Planning. “Siamo entusiasti di aiutare i clienti a recuperare la gioia del viaggio, mantenendo sempre la loro salute e sicurezza”. Il corridoio USA-Regno Unito è fondamentale per i viaggi e il commercio internazionali, con 22 milioni di persone e 900.000 tonnellate di merci trasportate tra i due paesi nel 2019. Per viaggiare a Londra, i clienti dovranno fornire sia la prova della vaccinazione che un test PCR negativo eseguito entro tre giorni dalla partenza; effettuare un test PCR entro due giorni dall’arrivo. Per rientrare negli Stati Uniti, i clienti devono fornire la prova di un test negativo entro tre giorni dalla partenza. Con le nuove credenziali sanitarie digitali Delta FlyReady, i clienti che viaggiano tra gli Stati Uniti e il Regno Unito possono gestire più facilmente i requisiti dei test a destinazione. In collaborazione con Virgin Atlantic, lo strumento verifica i risultati prima dell’arrivo in aeroporto, facendo risparmiare tempo e riducendo il rischio di negato imbarco. In futuro le compagnie aeree prevedono di integrare la prova della verifica della vaccinazione nello strumento. I clienti Delta possono rimanere aggiornati sui dettagli di ingresso per tutti i paesi con la mappa Delta Discover. Il servizio da ATL sarà operato dall’Airbus A330, mentre i voli DTW, JFK e SEA sono operati dal Boeing 767-400. Tutti i voli sono dotati di full-flat Delta One beds, Delta Comfort+ and Main Cabin service.

AUSTRIAN AIRLINES: AIRCRAFT MAINTENANCE MADE IN AUSTRIA – Durante la pandemia, il traffico aereo internazionale si è fermato. Gran parte dei 25.000 velivoli commerciali del mondo è stata improvvisamente messa a terra, compresa la flotta Austrian Airlines. Più di un anno dopo, a partire dalla fine di luglio 2021, 46 aerei di medio raggio e sette di lungo raggio su 73 sono di nuovo operativi, con i quali Austrian Airlines opera la sua vasta offerta di voli estivi. Austrian Technik è responsabile dell’idoneità tecnica dell’aeromobile, sia durante la riattivazione dalla messa a terra sia durante le operazioni quotidiane. Gran parte di questo lavoro viene svolto nell’hangar di manutenzione dell’aeroporto internazionale di Vienna, che il sottosegretario austriaco Magnus Brunner ha visitato. Anche durante la messa a terra i tecnici hanno avuto molto lavoro, perché sono richiesti regolari test anche per gli aeromobili parcheggiati. Quando un aereo viene riattivato dallo storage, richiede uno sforzo di circa 200 staff-hours. Austrian Airlines ha introdotto un Aircraft Readiness Check, che simula un volo a terra e controlla nuovamente tutti i sistemi in dettaglio. “La tecnologia di Austrian Airlines è un fattore essenziale per la sicurezza aerea, la creazione di valore e l’innovazione. Oggi ho potuto constatare di persona che il team di manutenzione degli aeromobili svolge un lavoro altamente professionale”, ha affermato il sottosegretario Magnus Brunner durante la sua visita all’hangar di manutenzione. Dal 2019 i droni autonomi supportano Austrian Airlines nei suoi controlli tecnici, sviluppati dalla start-up francese “Donecle”. I droni sono attualmente in fase di valutazione e sviluppo. Per controllare l’aeromobile per danni alla vernice e alla struttura viene utilizzata la tecnologia laser. “La sicurezza e il controllo costante sono le nostre pretese. La tecnologia dei droni ci supporta nel continuare a garantire i nostri standard elevati e l’affidabilità tecnica della flotta di Austrian Airlines”, afferma il COO Francesco Sciortino. L’innovazione non solo facilita il lavoro dei tecnici, ma la minore durata del controllo – meno di due ore invece che fino a dieci ore prima – garantisce anche una più rapida disponibilità dell’aeromobile nelle operazioni quotidiane. Nell’attuale fase di test, i controlli sui droni sono limitati alla flotta Airbus. Saranno estesi agli aeromobili Embraer nella fase successiva. Austrian Airlines Technik impiega circa 850 persone, di cui quasi 75 lavorano in maintenance e quasi 700 in aircraft servicing. Austrian Airlines sta anche formando esperti di aviazione del futuro. “In effetti, Austrian Airlines è una delle poche compagnie in Austria in cui la formazione dei tecnici aeronautici può essere completata presso il company’s training workshop. Ciò rafforza l’hub di Vienna Airport”, afferma il COO Francesco Sciortino. Austrian Airlines sta attualmente formando 34 apprendisti in mechatronics, aircraft technology and office management.

ETIHAD AIRWAYS APRE LE PRENTOAZIONI PER VIAGGI DA INDIA, PAKISTAN, SRI LANKA E BANGLADESH – Dal 7 agosto, Etihad Airways lancerà una serie di voli da cinque gateway indiani per passeggeri residenti UAE idonei. Dal 10 agosto la compagnia aerea inizierà i voli da altre tre città indiane per viaggiare negli Emirati Arabi Uniti, nonché da tre città pakistane, Bangladesh e Sri Lanka per i passeggeri in transito, per accedere alla rete globale di destinazioni di Etihad. Dal 7 al 9 agosto, la compagnia aerea opererà servizi da Chennai, Kochi, Bengaluru, Trivandrum e Nuova Delhi. Dal 10 agosto verranno aggiunti i voli da Ahmedabad (solo per il transito), Hyderabad e Mumbai in India e Karachi, Lahore e Islamabad in Pakistan. Etihad opererà anche voli da Dhaka, Bangladesh e Colombo, Sri Lanka. I passeggeri che ritornano negli Emirati Arabi Uniti devono avere una residenza valida e la prova di aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino Covid-19 negli Emirati Arabi Uniti non meno di 14 giorni prima del viaggio. Etihad continua a seguire le direttive del governo, delle autorità di regolamentazione e della salute degli Emirati Arabi Uniti e internazionali e sta facendo la sua parte nell’aiutare a limitare la diffusione di COVID-19.

ETIHAD AIRWAYS AUMENTA I VOLI VERSO L’UK – Dopo che gli Emirati Arabi Uniti sono stati aggiunti all’elenco Amber del Regno Unito, Etihad Airways riprenderà i voli passeggeri per Londra e Manchester dall’8 agosto. Agli ospiti non vaccinati che viaggiano dagli Emirati Arabi Uniti sarà richiesto di sottoporsi a un test PCR negativo 72 ore prima della partenza e di sottoporsi a una quarantena domiciliare di 10 giorni, oltre a eseguire i test Covid-19 il secondo e l’ottavo giorno. Gli ospiti completamente vaccinati a cui è stato somministrato il vaccino nel Regno Unito, negli Stati Uniti o in Europa sono esenti dalla quarantena e dal test dell’ottavo giorno. I tre voli giornalieri della compagnia aerea per Londra Heathrow sono stati programmati per offrire agli ospiti una scelta di partenze e arrivi opportunamente programmati e tutti i 28 servizi settimanali tra Abu Dhabi e il Regno Unito saranno operati utilizzando aeromobili Boeing 787 Dreamliner. Orario dei voli dagli Emirati Arabi Uniti per Londra e Manchester (in vigore dall’8 agosto), soggetto a modifiche. Da Abu Dhabi a Londra Heathrow: tre volte al giorno; Manchester: giornaliero.

RYANAIR: NUOVA BASE A NEWCASTLE, COLLEGAMENTO CON MILANO BERGAMO – Ryanair ha annunciato oggi l’apertura di una nuova base a Newcastle per l’estate ’22, con due aeromobili basati, 63 voli in partenza a settimana e 19 rotte in totale, inclusi 12 nuovi collegamenti verso una serie di voli internazionali destinazioni in tutta Europa da marzo ’22. La nuova base di Newcastle di Ryanair fornirà 12 nuove rotte verso destinazioni come Zara, Paphos, Chania, Milano, Riga, Ibiza, Minorca, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria e Cracovia. Tra i voli vi sarà il collegamento con Milano Bergamo (dalla summer 2022) con due voli settimanali previsti.

RYANAIR: ACCORDO CON OPTIFLY PER UN NEXT GENERATION SCHEDULE OPTIMIZATION SOFTWARE – Ryanair ha firmato oggi un accordo di licenza con Optifly, fornitore di un next generation schedule optimisation software. Dopo una fase di prova nel 2021, Ryanair prevede di implementare il software Optifly su tutta la sua flotta. “Il software di pianificazione di Optifly supporterà lo sviluppo della rete Ryanair in quanto prenderà in consegna 210 aerei Boeing 8-200 e aumenterà il traffico a 200 milioni di passeggeri all’anno, nei prossimi cinque anni. L’aumento della flotta di Ryanair a 600 aeromobili entro il FY26, significherà l’apertura di ancora più basi e nuove rotte supportate dal software di pianificazione di Optifly”, afferma Ryanair. Jason McGuinness, Direttore Commerciale di Ryanair, ha detto: “Siamo entusiasti del potenziale offerto dal software di pianificazione Optifly per supportare la crescita del traffico di Ryanair fino a 200 milioni di passeggeri all’anno entro il 2026”. Steven Kearney, CEO di Optifly ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Ryanair e non vediamo l’ora di aiutarli a migliorare, supportando la crescita del traffico fino a 200 milioni di passeggeri attraverso la loro rete in espansione”.