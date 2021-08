ICAO: nuovo accordo per offrire approfondimenti sullo sviluppo del carbon market

Mentre prosegue l’attuazione del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), un nuovo data and analysis agreement tra ICAO e l’Ecosystem Marketplace (EM) di Forest Trends migliorerà la comprensione da parte degli Stati e delle parti interessate riguardo lo sviluppo dei carbon markets.

Attraverso l’ICAO, gli Stati hanno concordato CORSIA, che è la prima misura globale basata sul mercato per qualsiasi settore. Integrando un più ampio pacchetto di misure di riduzione della CO2 nel settore dell’aviazione, come innovazioni tecnologiche, miglioramenti operativi e combustibili sostenibili, contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo ambizioso degli Stati di una crescita a zero emissioni di carbonio dal 2020, richiedendo l’acquisto di high-quality emission units.

Un totale di otto programmi sono stati finora riconosciuti dall’ICAO Council come idonei, in base a rigorosi criteri di qualità, a fornire unità in conformità agli offsetting requirements nella fase pilota 2021-2023 di CORSIA.

In base all’accordo, EM fornirà i dati sulle carbon market transactions delle CORSIA-eligible emissions units e l’analisi di tali transazioni. Sebbene l’integrità di CORSIA sia garantita dalla qualità dei criteri di ammissibilità dell’unità, piuttosto che dall’attività di mercato o dai prezzi, queste informazioni aiuteranno ICAO a consigliare gli Stati e altre parti interessate, migliorando così la trasparenza e la fiducia del mercato e della società in CORSIA.

A seguito delle decisioni del Consiglio ICAO di salvaguardare CORSIA man mano che gli impatti della pandemia hanno preso piede, queste informazioni aiuteranno anche i regolatori statali a comprendere meglio gli effetti di CORSIA sui loro settori dell’aviazione mentre l’industria inizia la sua ripresa.

Le prime informazioni derivanti da questo accordo dovrebbero essere pubblicate alla fine di agosto 2021.

“La trasparenza è stata fondamentale per la progettazione e l’attuazione di CORSIA sin dal suo inizio e l’ICAO Council accoglie con favore questo accordo con Ecosystem Marketplace volto a soddisfare le aspettative in merito a dati e analisi affidabili sullo stato e l’evoluzione dei carbon markets associati”, afferma l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. “Man mano che le cose procedono, vediamo che CORSIA e altre iniziative ICAO contribuiscono a un numero sempre maggiore di impegni volontari da parte degli aviation stakeholders verso ambiziosi obiettivi climatici, compresi net zero targets”.

“Siamo incoraggiati da questa nuova partnership, che segna un’importante pietra miliare per Ecosystem Marketplace e il settore dell’aviazione”, ha affermato Stephen Donofrio, Director of Ecosystem Marketplace.

(Ufficio Stampa ICAO)