La CF6 engine family di GE Aviation raggiunge 50 anni di revenue service

Cinquant’anni fa, il motore CF6 ha spinto GE Aviation nel commercial aviation business quando è entrato in servizio sul McDonnell Douglas DC-10-10. Ora, GE Aviation celebra cinque decenni di revenue service per quello che è diventato il widebody commercial aircraft engine program di maggior successo di GE, con oltre 8.500 motori CF6 consegnati fino ad oggi.

Basando il design del CF6 sul TF39, il primo high bypass turbofan di GE Aviation, il costruttore ha portato sul civil aviation market una higher thrust engine option con un consumo di carburante inferiore rispetto ad altri propulsori disponibili all’epoca. Ciò ha contribuito a espandere i viaggi aerei a prezzi accessibili a più persone e verso più destinazioni rispetto a prima, contribuendo a ridefinire l’aviazione commerciale da quando il CF6 è entrato in servizio per la prima volta.

Nel corso degli anni, la famiglia di motori CF6 è cresciuta fino a includere cinque modelli: CF6-6, la variante originale, CF6-50, CF6-80A, CF6-80C2 e CF6-80E1.

Equipaggiando 10 applicazioni aeronautiche tra cui il Boeing 767 e 747, l’Airbus A330 e il Lockheed Martin C-5M Super Galaxy, tra gli altri, la famiglia di motori CF6 ha accumulato oltre 460 milioni di engine flight hours dal 1971.

Oggi il motore CF6 continua ad essere un cavallo di battaglia per il settore dell’aviazione commerciale, compresa la motorizzazione di air cargo operations su passenger converted to freighters aircraft, nonché su aerei cargo dedicati. Vari tipi di motori CF6 alimentano oltre il 65% degli aerei widebody del mondo dedicati al trasporto cargo.

“Il commercial jet engines business di GE Aviation si basa sulle fondamenta gettate dal motore CF6, che ha stabilito la nostra esperienza con turbofan ad alto bypass per commercial airliners, nuove partnership su engine programs e l’importanza della stabilità e dell’affidabilità del prodotto”, ha affermato Mike Kauffman, general manager of the CF6 engine program for GE Aviation.

A partire da giugno 2021, tutti i motori CF6-6, la variante originale del motore CF6, sono ufficialmente ritirati.

I motori CF6-80C2 continuano ad essere prodotti. Inoltre, TrueChoice™ di GE Aviation offre una gamma di overhaul, repair and used material choices per soddisfare le esigenze degli operatori di tutto il mondo nel mantenimento delle loro flotte di motori CF6.

Dal 1971 sono stati consegnati più di 8.500 motori CF6.

Safran Aircraft Engines, MTU Aero Engines e GKN Aerospace partecipano al CF6 engine program.

(Ufficio Stampa GE Aviation – Photo Credits: GE Aviation)