Eurofighter e NETMA concordano il prossimo capability enhancement contract per l’Eurofighter Typhoon

Eurofighter Jagdflugzeug GmbH e NETMA, NATO Eurofighter & Tornado Management Agency, hanno firmato un contratto del valore di quasi 300 milioni di euro, che prevede i prossimi passi nell’evoluzione delle capacità dell’Eurofighter Typhoon combat aircraft.

I Consolidation Package Step Two and Three, Phase 1 Contract’s, includono miglioramenti della capacità del Typhoon durante l’utilizzo del Meteor beyond-visual-range, air-to-air missile, con l’implementazione della capacità trasferita dall’attuale M-Scan al nuovo E-Scan radar.

Il pacchetto include anche miglioramenti alle Brimstone precision air-to-surface operations sul Typhoon, insieme ad adattamenti ai cockpit display formats; interoperability enhancements attraverso lo sviluppo del MIDS Link 16, radio; ulteriori miglioramenti al suo Defensive Aids Sub-System (DASS).

Questo contratto è progettato per soddisfare le diverse esigenze dei quattro principali Nations customers e sarà ugualmente vantaggioso per gli export customers, creando un pacchetto coerente e armonizzato come base per lo sviluppo continuo delle capacità.

Herman Claesen, CEO di Eurofighter, ha dichiarato: “Questo contratto rappresenta un altro passo avanti positivo per Eurofighter e garantirà che continui ad essere uno degli asset più importanti per i nostri clienti. Questo pacchetto di sviluppi rende le performance del sistema d’arma più efficaci e versatili per i nostri utenti finali, con miglioramenti alle capacità individuali implementati su tutta la flotta di M-Scan and E-Scan aircraft”.

Ruediger Knoepfel, NETMA DGM, ha dichiarato: “Mettere insieme questo contratto è stato un vero lavoro di squadra di successo tra Eurofighter, le aziende partner di Eurofighter, NETMA e le nazioni principali. È un altro passo importante nello sviluppo del programma aerospaziale di maggior successo in Europa. Questo contratto fornisce un importante tassello per ulteriori sviluppi a venire”.

L’attività di sviluppo delle capacità si svolgerà principalmente all’interno delle quattro società partner di Eurofighter – BAE Systems, Airbus Germany, Airbus Spain e Leonardo – ma con aspetti significativi intrapresi all’interno della più ampia base di fornitura, in particolare EuroRadar ed EuroDASS.

(Ufficio Stampa Eurofighter)