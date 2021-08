Promozione Emirates per Expo Dubai

Emirates, Premier Partner e Compagnia Aerea Ufficiale di Expo 2020 Dubai, ha lanciato un’offerta esclusiva per far vivere l’emozione dell’evento più grande del suo genere. I clienti della compagnia che visiteranno Dubai o che transiteranno nella città dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, durante il periodo della fiera, potranno ricevere un Emirates Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto aereo prenotato.

L’offerta speciale è valida su tutti i biglietti con destinazione Dubai o che prevedono uno scalo nella città, in date comprese tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2022 (si applicano termini e condizioni).

L’offerta è applicabile ai biglietti acquistati in First, Business ed Economy Class e si estende a biglietti prenotati tramite Emirates per voli flydubai e per tutti i clienti che viaggiano verso qualsiasi punto del network globale Emirates con una sosta a Dubai di almeno sei ore. I titolari di biglietti di sola andata che provengono dal di fuori degli Emirati Arabi Uniti hanno diritto a ricevere l’Expo Day Pass gratuito se viaggiano verso Dubai o altre destinazioni nel rispetto del tempo minimo di permanenza.

In aggiunta, l’offerta speciale si applica a tutti i tipi di tariffa, inclusi Special, Saver, Flex e Flex Plus. Per maggiori informazioni visitare https://italyexpo2020.it/en/.

Che si voglia esplorare Dubai da soli o con la famiglia, o ricongiungersi ad affetti e amici, questo è senz’altro il momento migliore per visitare la città. Oltre ad essere l’epicentro del più grande evento che racchiuderà le bellezze del mondo in una sola destinazione, Dubai ospiterà gli eventi e le iniziative speciali per il Golden Jubilee degli Emirati Arabi Uniti, che segna il 50° anniversario della formazione del paese.

Le buone notizie non finiscono qui. I viaggiatori che prevedono di recarsi o sono già negli Emirati Arabi Uniti, inclusi i residenti, potranno ricevere un Expo Day Pass gratuito, a condizione che il loro itinerario includa un viaggio di ritorno a Dubai durante il periodo di sei mesi che coincide con Expo.

In qualità di Premier Partner e compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai, Emirates lancerà presto vari pacchetti a tema per consentire ai clienti di tutto il mondo di godersi l’emozione di questo evento di 182 giorni e sperimentare ciò che la città ha da offrire.

Expo 2020 Dubai sarà la prima Expo mondiale mai ospitata nella zona del Medio Oriente, Africa e Asia meridionale (MEASA). Attraverso il tema Connecting Minds, Creating the Future, Expo 2020 Dubai vuole essere un’ispirazione a mostrare i migliori esempi di collaborazione, innovazione e cooperazione da tutto il mondo, attraverso sostenibilità, mobilità e opportunità.

Lo spettacolare programma di sei mesi sarà ricco di esperienze per tutte le età e interessi, tra cui una ricca scaletta di settimane a tema, intrattenimento ed edutainment, mentre gli amanti dell’arte e della cultura, i buongustai e i fanatici della tecnologia potranno aspettarsi mostre, workshop, performance, spettacoli dal vivo e altro ancora. Gli appassionati di architettura saranno circondati da design affascinanti. I visitatori potranno scoprire il loro padiglione nazionale per un assaggio di casa, i 190 padiglioni degli altri paesi per sperimentare nuove culture e storie locali o vari padiglioni tematici e speciali per avere uno sguardo sul futuro e le innovazioni che stanno facendo la differenza nel mondo di domani.

Gli appassionati di viaggi e aviazione potranno visitare il padiglione Emirates per sperimentare il futuro dell’aviazione commerciale nell’anno 2071, ovvero in quello che sarà il centenario degli Emirati Arabi Uniti. Al centro di questo imperdibile padiglione, i visitatori potranno vivere esperienze coinvolgenti che forniranno uno sguardo al futuro del design della cabina dell’aeromobile, a come sta cambiando l’esperienza di volo, ai materiali leggeri e alle tecnologie che miglioreranno le prestazioni di volo e il risparmio di carburante per un futuro sostenibile. Da non perdere, l’opportunità di progettare un aeromobile e le mostre interattive che introducono i principi del volo.

Beauty connects people, La bellezza unisce le persone: questa è l’essenza e il motto del Padiglione Italia. Tra passato, presente e futuro, l’Italia vive nella bellezza della natura e del paesaggio, dell’arte e dell’architettura, con una varietà unica, ben catturata dalle caratteristiche delle regioni italiane. E le bellezze locali sono il cuore di alcuni spettacolari video realizzati dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores, visibili in due sezioni, il Belvedere, che mette in risalto i paesaggi più suggestivi e i ‘Know-Hows’ italiani, che mostra le eccellenze italiane nell’arte, nella manifattura, nel design, nella tecnologia, nel settore agroalimentare. Una mostra temporanea intitolata “Short Stories” è inoltre dedicata alla storia delle Regioni italiane, attraverso immagini e oggetti. Quindici regioni hanno aderito al progetto, la partecipazione più alta che l’Italia abbia mai portato a un’ Expo universale.

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, Emirates continua a espandere la propria rete in modo sicuro e sostenibile. La compagnia aerea ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni, recuperando quasi il 90% della sua rete pre-pandemia. I clienti possono usufruire di collegamenti convenienti e senza interruzioni con le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia del Pacifico attraverso Dubai.

Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase di viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass quest’estate.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della copertura assicurativa multi-rischio e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.

I clienti sono invitati a controllare le ultime restrizioni di viaggio nel loro paese di partenza e ad assicurarsi di soddisfare i requisiti di viaggio della loro destinazione finale.

Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso per i visitatori internazionali a Dubai visitare: https://www.emirates.com/it/italian/help/covid-19/dubai-travel-requirements/.

Per ulteriori informazioni, incluse le modalità di prenotazione dei voli e un elenco completo di termini e condizioni, si consiglia di contattare il proprio agente di viaggio o di visitare il sito www.emirates.com.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)