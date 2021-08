News Brevi – 09.08.2021

EASYJET: NUOVE UNIFORMI PER PILOTI E CABIN CREW REALIZZATE CON BOTTIGLIE DI PLASTICA RICICLATE – easyJet ha annunciato oggi che sta introducendo una nuova uniforme per l’equipaggio di cabina e i piloti, ciascuna realizzata con circa 45 bottiglie di plastica riciclate come parte del suo impegno per ridurre i rifiuti e cercare un cambiamento innovativo. Prodotta da Tailored Image, con sede nell’Irlanda del Nord, e creata con materiale high-tech unico, la nuova uniforme sarà introdotta nella cabin crew circulation questo mese. Si stima che il lancio in tutta la compagnia aerea eviterà che circa mezzo milione di bottiglie di plastica finiscano come rifiuti ogni anno. Non solo il tessuto riduce i rifiuti di plastica, ma il materiale ad alta tecnologia è realizzato utilizzando fonti di energia rinnovabile e ha un’impronta di carbonio inferiore del 75% rispetto al poliestere tradizionale. Il nuovo tessuto, adattato allo stile attuale della compagnia aerea, è stato testato per la prima volta l’anno scorso per l’idoneità negli ambienti della cabina e del flight deck. Rispetto all’alternativa non riciclata è più resistente all’abrasione. Fornisce inoltre ancora più elasticità, un allungamento in quattro direzioni, migliorando la vestibilità e la libertà di movimento per un maggiore comfort e durata. Questo sviluppo può portare a una lunga durata per chi lo indossa, riducendo la necessità di produrre più uniformi a lungo termine. Oltre al nuovo tessuto, anche la plastica è stata sostituita in tutti gli imballaggi legati all’abbigliamento a favore di materiali riciclabili e biodegradabili. easyJet ha già adottato misure per ridurre la plastica a bordo mentre continua a ridurre il numero di articoli in plastica monouso utilizzati sui suoi voli. La compagnia aerea ha già sostituito molti articoli con alternative più sostenibili. Tina Milton, Director of Cabin Services at easyJet, ha dichiarato: “Il cambiamento climatico è un problema per tutti noi e in easyJet stiamo esaminando tutte le parti della nostra operazione per vedere dove possiamo ridurre le emissioni di carbonio e ridurre gli sprechi. Siamo entusiasti di presentare questa nuova divisa per piloti e personale di cabina realizzata con bottiglie di plastica riciclate e di presentarla per i nostri pilots and cabin crew colleagues. Sappiamo che la sostenibilità è una questione importante per loro e anche per i nostri clienti. È una priorità per noi continuare a lavorare per ridurre la nostra impronta di carbonio a breve termine, insieme a un lavoro a lungo termine per supportare lo sviluppo di nuove tecnologie, compresi gli aerei a emissioni zero”. Bernard Birt, Managing Director of Tailored Image, ha dichiarato: “Il nostro ruolo come fornitore di divise su misura e abbigliamento aziendale è quello di fornire soluzioni innovative per i nostri clienti, costruite attorno al comfort e alla praticità per i loro indossatori. La sfida aggiuntiva con il progetto easyJet è stata quella di soddisfare i loro standard eccezionalmente elevati nella riduzione dell’impatto ambientale. Unendo l’esperienza dei nostri team di progettazione, abbiamo sviluppato un approccio collaborativo con un’azienda che è all’avanguardia nello sviluppo di tessuti sostenibili”.

EMIRATES: SPOT IN CIMA AL BURJ KHALIFA A 828 METRI DAL SUOLO – Emirates non è estranea alla pubblicità audace, ma il suo ultimo spot la fa salire di livello. La nuova pubblicità mostra un membro dell’equipaggio di cabina Emirates in alta uniforme in piedi sulla punta del Burj Khalifa a 828 metri dal suolo. “Cerchiamo sempre di sfidare la norma e spingere i confini in Emirates. Lo facciamo ogni giorno attraverso i nostri servizi innovativi, il nostro prodotto migliore della categoria e, naturalmente, attraverso la nostra pubblicità. La calma e la fiducia del cabin crew che vedi nell’annuncio sono l’incarnazione del nostro team in prima linea, che serve i viaggiatori e ne garantisce la sicurezza. Siamo orgogliosi di essere tra i pochi privilegiati a cui è stato permesso di filmare in cima al Burj Khalifa, e ancora più orgogliosi di poter mostrare la nostra bellissima città, Dubai”, ha affermato Sir Tim Clark, President Emirates Airline. Lo spot è stato girato senza alcun green screen o effetti speciali ed è stato il risultato di una rigorosa pianificazione, formazione, test e un rigoroso protocollo di sicurezza. È stata fatta una casting call per il personale di cabina di Emirates e mentre c’erano alcuni candidati volenterosi e capaci, è stato scelto un istruttore di paracadutismo professionista per garantire i più alti livelli di sicurezza. Durante le riprese e in preparazione delle riprese, la sicurezza è rimasta la priorità principale. Una piattaforma con un palo attaccato è stata costruita nella parte superiore per far stare in piedi la protagonista. C’era un’imbracatura nascosta sotto l’uniforme Emirates. Un singolo drone è stato utilizzato per catturare il filmato in una ripresa continua per filmare la sequenza completa. A 828 metri da terra, questo segna uno degli annunci più alti mai girati ed è stato concettualizzato e diretto dall’Emirates’ in-house brand team con l’aiuto di Prime Productions AMG, con sede a Dubai. L’annuncio sarà adattato per diversi mercati della rete Emirates, incorporando messaggi pertinenti per diversi tipi di pubblico. La prima campagna televisiva verrà eseguita nel Regno Unito.

ACCORDO TRA ADR E IL COMUNE DI VITERBO – Per far conoscere la Tuscia a platee sempre più vaste e promuoverne gli eventi culturali, Aeroporti di Roma e il Comune di Viterbo hanno firmato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino un’apposita convenzione. A siglare l’accordo, il Sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena e, per ADR, il direttore relazioni esterne, Veronica Pamio. “Il patto di collaborazione stretto tra Aeroporti di Roma e il Comune di Viterbo – ha detto Veronica Pamio – mira alla valorizzazione delle bellezze del territorio di Viterbo e della Tuscia che saranno mostrate ai passeggeri al momento dell’arrivo in aeroporto. In questi giorni stiamo continuando ad assistere ad una ripresa graduale e costante dei flussi di passeggeri che hanno raggiunto picchi di 60 mila al giorno. Aver quindi posizionato il maxischermo qui nella hall arrivi del T3, darà molta visibilità alla città di Viterbo. La valorizzazione della cultura e del turismo del nostro territorio rientra nella strategia di Aeroporti di Roma, soprattutto in un momento come questo di grande difficoltà e più in generale di un Paese che ha bisogno di ripartire e di raccontare la sua eccellenza”. Da parte sua, il Sindaco di Viterbo, Giovanni Maria Arena, nel ringraziare ADR per il patto di collaborazione stretto con la firma della convenzione, ha detto: “La città di Viterbo ha tutte le caratteristiche per essere attrattiva per i turisti. Viterbo, conosciuta come la città dei Papi, è infatti una città medievale con il quartiere più grande d’Europa rimasto peraltro completamente intatto. Viterbo è anche una città termale. Mostrarsi al mondo qui all’aeroporto di Fiumicino, anche se attraverso un video di pochi secondi, che contiene però le immagini più rappresentative della città, ritengo pertanto che sia il massimo per Viterbo”. Nella hall arrivi del T3, subito prima dell’area riconsegna bagagli, è stato posizionato un maxi schermo dove, in un video di 40 secondi, scorrono le immagini più rappresentative della città di Viterbo.

GREEN FLAG: L’AERONAUTICA MILITARE PRESENTE ALL’ESERCITAZIONE ORGANIZZATA DALL’U.S. AIR FORCE – L’Aeronautica Militare ha partecipato negli Stati Uniti alla Green Flag, un’esercitazione internazionale, organizzata dalla U.S. Air Force, che ha visto la presenza, sulla base di Alexandria (Louisiana), di tre Paesi (USA, Italia, Nuova Zelanda) per un totale di circa 150 persone coinvolte. All’esercitazione, che si è svolta dal 15 al 25 luglio, ha partecipato, per l’Italia, un C-130J della 46ª Brigata Aerea, con una componente di 26 persone tra equipaggi di volo, personale della manutenzione e di supporto. Oltre al velivolo italiano, erano presenti altri tre velivoli, due statunitensi e uno neo zelandese. La Green Flag ha conseguito diversi obiettivi addestrativi, tra i quali la standardizzazione delle operazioni di trasporto aereo intra-theatre, la condivisione di techniques e tattiche, la conduzione di navigazioni tattiche in formazione a bassa quota e di tattiche evasive e reazioni a minacce suolo-aria ed aria-aria. Durante l’esercitazione sono stati effettuati atterraggi d’assalto con tecnica Max Effort su piste semipreparate, aviolancio personale (FV) reale e procedure Engine Running Operation (E.R.O.) attraverso l’utilizzo di TTPs (Tactics, Techniques and Procedures) comuni. La partecipazione a questo tipo di eventi ha un ritorno importante per la Forza Armata dal momento che permette ad equipaggi e specialisti di confrontarsi con i colleghi delle altre Nazioni e di condividere i diversi modus operandi, con il fine ultimo di migliorare le capacità addestrative ed operative per essere ancora più efficaci, in particolare, nelle missioni svolte in ambito internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

OLIMPIADI TOKYO 2020: RECORD DI PODI PER IL CENTRO SPORTIVO AM – Per la prima volta nella storia sportiva dell’Aeronautica Militare, 30 atleti hanno gareggiato per le medaglie olimpiche. Ben 4 i podi conquistati, nel tiro con l’arco, nella canoa, nella scherma e nella ginnastica ritmica a squadre, con 8 atleti medagliati: argento per l’arciere 1° Aviere Capo Mauro Nespoli e per il canoista Primo Aviere Manfredi Rizza nella gara di velocità K1 200 metri, bronzo per la spadista Aviere Capo Federica Isola e per le cinque Farfalle della ginnastica ritmica nelle gare a squadre. Gli atleti dell’Aeronautica militare hanno così contribuito a questo straordinario successo dell’Italia che chiude al 10° posto nel medagliere delle Olimpiadi di Tokyo con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, per un totale di 40 medaglie. La nostra nazione è settima per maggior numero di medaglie, conquistando almeno un podio in tutti i giorni di gara. “Un plauso generale va a tutti gli atleti del Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare che hanno conquistato la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, a quelli non ci sono riusciti ma continuano a migliorarsi, e a tutto il personale militare che ha lavorato al loro fianco, contribuendo a regalare a tutti gli italiani tantissime emozioni ed una quantità di medaglie mai conquistate prima per questo evento”, conclude l’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BRITISH AIRWAYS RIPORTA A CASA GLI ATLETI OLIMPICI – Nelle ultime due settimane British Airways ha portato il Team GB a casa dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, con l’ultimo volo che trasporta gli olimpionici che atterreranno alle 13:10 questo pomeriggio, lunedì 9 agosto. La compagnia aerea ha accolto decine di concorrenti in una vasta gamma di sport. Questa mattina British Airways ha annunciato che per celebrare il successo della squadra, darà a tutti i vincitori di medaglie un executive card status per abbinare la medaglia che hanno vinto ai Giochi. Tom Stevens, Director of Brand and Customer Experience di British Airways, ha dichiarato: “Siamo così orgogliosi di essere il partner aereo del Team GB e siamo ammirati dai risultati del team nei giochi olimpici di quest’anno. Da tutti noi di British Airways, vogliamo congratularci con il Team GB e non vediamo l’ora di vedere gli atleti riunirsi con i loro cari”. British Airways è anche compagnia aerea partner di ParalympicsGB e trasporterà gli atleti da e verso i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 che inizieranno martedì 24 agosto. British Airways ha una lunga storia nel supportare eventi sportivi e squadre nazionali.