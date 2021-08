Embraer: Eve e Kenya Airways collaborano sul futuro della mobilità aerea urbana

Eve Urban Air Mobility Solutions (“Eve”) ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Kenya Airways PLC, la compagnia di bandiera del Kenya, attraverso la sua consociata Fahari Aviation. Questa collaborazione mira a sviluppare modelli operativi per l’ampia accessibilità dell’Urban Air Mobility (UAM), per supportare i mercati chiave di Fahari Aviation. Inoltre, questa partnership stabilirà la co-creazione di una base di concetti e procedure per scalare in sicurezza electrical vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft, noti anche sul mercato come EVA (Electrical Vertical Aircraft).

Eve supporterà Fahari Aviation, Unmanned aircraft systems (UAS) division di Kenya Airways che promuove l’utilizzo sicuro e protetto degli UAS nella regione, nello stabilire la sua rete UAM e collaborare alle procedure necessarie per la gestione del traffico aereo urbano (UATM) e dell’ambiente operativo UAM. Questa partnership consentirà inoltre a Fahari Aviation di supportare il processo di sviluppo degli aeromobili e dei prodotti di Eve, che aiuterà a guidare l’integrazione dell’UAM con le operazioni complessive di Kenya Airways. L’aereo completamente elettrico di Eve è progettato per essere accessibile a tutti.

“Siamo entusiasti di collaborare con Kenya Airways per fornire nuove forme di mobilità aerea in tutta la regione sia per le persone che per le merci. La creazione di soluzioni di mobilità aerea urbana dirompenti e ampiamente accessibili aiuterà a democratizzare la mobilità rendendola più accessibile, economica e offrendo alle comunità più opzioni. Questa partnership promuoverà strategie di mobilità a lungo termine in tutto il paese e nella regione. Con il supporto dei nostri aeromobili e dei servizi aerospaziali e l’approccio innovativo di Kenya Airways alla mobilità aerea, siamo entusiasti di aprire questa regione a un accesso aereo più sostenibile e rispettoso della comunità per tutti”, ha affermato Andre Stein, Presidente e CEO di Eve.

“Le partnership sono fondamentali per tracciare il futuro della nostra compagnia aerea, cosa che la crisi globale ha rafforzato. L’innovazione è un elemento critico della nostra sostenibilità a lungo termine. Fahari Aviation è in prima linea nell’esplorazione di tecnologie avanzate, con un focus chiave nel settore dell’aviazione, a partire dalla tecnologia dei droni. Con questa partnership, cerchiamo di sviluppare soluzioni di mobilità aerea innovative per i nostri clienti in Kenya e in tutta la regione”, ha affermato Allan Kilavuka, Group Managing Director and CEO of Kenya Airways.

La partnership fornirà una solida strategia per fornire ai passeggeri di Fahari Aviation un’opzione di trasporto sostenibile, accessibile e conveniente. Si stima che utilizzando l’UAM dall’aeroporto al centro, l’EVA può ridurre i viaggi su strada convenzionali fino al 90%, trasformando un’ora e mezza di viaggio in un volo di 6 minuti.

(Ufficio Stampa Embraer)