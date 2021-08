Emirates accelera le operazioni e aumenta la connettività attraverso il suo network

Con i recenti annunci dei protocolli di ingresso facilitati degli Emirati Arabi Uniti per 12 paesi e del Regno Unito che aggiunge gli Emirati Arabi Uniti alla sua “Amber list”, Emirates sta rispondendo attivamente al picco della domanda di viaggio attraverso la sua rete per rendere più facile per i clienti connettersi a Dubai e oltre attraverso l’espansione delle sue operazioni.

In linea con l’allentamento delle restrizioni, la compagnia aerea ripristinerà la capacità in 29 città della sua rete su oltre 270 voli e perfezionerà i suoi orari per aumentare le frequenze e la capacità man mano che la domanda di viaggi internazionali leisure e business prolifera.

Entro ottobre, la compagnia aerea aumenterà i suoi servizi a 73 voli settimanali per il Regno Unito, tra cui operazioni verso Londra Heathrow sei volte al giorno; doppi voli giornalieri con A380 per Manchester, dieci voli settimanali per Birmingham e voli giornalieri per Glasgow.

Da oggi Emirates inizierà a servire Londra Heathrow con tre voli giornalieri, tutti operati dall’A380. Per tutto agosto e settembre, Emirates aumenterà gradualmente le sue operazioni su Londra Heathrow e, entro la metà di ottobre, la compagnia aerea avrà ripristinato le sue operazioni a sei voli giornalieri, di cui quattro serviti dall’A380. I molteplici voli giornalieri serviti dall’A380 forniranno significative opportunità di collegamento a uno dei mercati leisure e business più richiesti al mondo.

Per i clienti Emirates che desiderano viaggiare nel Regno Unito, la compagnia aerea ha ottimizzato gli orari per creare le migliori opzioni di collegamento dalla sua rete, in particolare con le principali città africane come Johannesburg, Cape Town e Lusaka, e l’Asia occidentale tra cui Karachi, Islamabad, tra le altre città.

Emirates attualmente vola verso 12 città degli Stati Uniti con oltre 70 voli settimanali e nel corso di agosto aggiungerà ulteriori frequenze a Houston, Boston e San Francisco per accogliere l’afflusso stagionale di viaggiatori.

La compagnia aerea aumenterà anche la capacità sui suoi quattro servizi settimanali per New York JFK con il suo A380 dal 13 agosto, migliorando le opzioni di viaggio per i clienti che si collegano da/per la principale città degli Stati Uniti attraverso la rete della compagnia aerea. Emirates continuerà ad apportare modifiche agli orari e alla capacità per adeguare i propri servizi alle tendenze di viaggio dei clienti.

Emirates ha aumentato i voli per Johannesburg da giornalieri a 11 voli settimanali, con l’aggiunta di quattro linked flights con Durban; la compagnia vola anche da e per Città del Capo con tre voli settimanali. I clienti che volano in entrata e in uscita dai tre gateway sudafricani di Emirates possono connettersi in sicurezza a una serie di collegamenti successivi verso Europa, Medio Oriente, Asia occidentale e Stati Uniti.

Sono stati inoltre programmati voli da/per il Sudafrica per consentire collegamenti convenienti e un accesso aggiuntivo ai quattro gateway di Emirates nel Regno Unito, nonché alla vasta rete statunitense di Emirates.

La compagnia aerea ha anche ripristinato la capacità sui suoi voli da e per Lusaka (collegata con Harare) ed Entebbe con cinque voli settimanali ciascuno.

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, Emirates continua ad espandere la sua rete in modo sicuro e sostenibile, abbinando la capacità alla domanda in linea con le dinamiche di mercato e le condizioni operative. La compagnia aerea ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni, recuperando quasi il 90% della sua rete pre-pandemia.

Mantenendo la salute e il benessere dei suoi passeggeri come priorità assoluta, Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase del viaggio del cliente. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass quest’estate.

Emirates continua a guidare il settore con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo dinamico. Di recente, la compagnia aerea ha ulteriormente ampliato le sue iniziative di assistenza ai clienti con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, che sono state estese al 31 maggio 2022, un’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti fedeli a mantenere le loro miglia e il Tier status.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)