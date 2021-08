News Brevi – 11.08.2021

DELTA: AIR+RAIL PROGRAM TRA AMSTERDAM E BRUXELLES, VIA ANVERSA – Maggiore scelta e convenienti opzioni di viaggio tra Amsterdam e il Belgio attraverso una partnership con i treni ad alta velocità Thalys, che forniscono un servizio ferroviario veloce e senza interruzioni dall’aeroporto alle destinazioni del centro città. Delta lancia oggi un nuovo programma Air+Rail in collaborazione con i treni ad alta velocità Thalys per fornire collegamenti ferroviari veloci tra Amsterdam e le città belghe di Bruxelles e Anversa. Il nuovo accordo consente ai clienti di trasferirsi senza problemi tra aereo e treno all’aeroporto di Amsterdam Schiphol con un solo ticket booking. Dalla stazione ferroviaria, situata nella Central Plaza di Schiphol, c’è un comodo accesso a un servizio frequente verso Bruxelles e Anversa, con tempi di percorrenza di poco più di un’ora. I treni ad alta velocità Thalys offrono un’esperienza di viaggio confortevole con prese di corrente su ogni posto e Wi-Fi su ogni treno. “Questo programma Air+Rail con Thalys è solo l’inizio, poiché cerchiamo di offrire ai nostri clienti la massima tranquillità, con un servizio ferroviario veloce e conveniente per una serie di destinazioni in tutta Europa. Per i nostri clienti europei, questo rappresenta anche un ottimo modo per viaggiare ad Amsterdam per prendere voli verso destinazioni negli Stati Uniti”, ha affermato Alain Bellemare, Delta’s President – International. “Abbiamo imparato dalle nostre compagnie aeree partner, Air France e KLM Royal Dutch Airlines, che offrono programmi simili e, con l’infrastruttura ferroviaria già in atto in Europa, siamo in grado di offrire ai nostri clienti una scelta più ampia e opzioni di viaggio convenienti”. Il processo di prenotazione tramite i canali self-service di Delta è molto semplice. I segmenti in treno sono chiaramente identificati quando si seleziona Bruxelles Midi/Zuid o Antwerp Central come destinazione o origine, allo stesso modo in cui si prenota un volo. Anche il processo di viaggio è comodo: i clienti che hanno prenotato il pacchetto Air+Rail possono effettuare il check-in del volo normalmente. L’unica differenza è che per il segmento ferroviario i clienti possono effettuare il check-in su Accesrail.com per ottenere la carta d’imbarco, utilizzando la conferma del biglietto Delta, oppure possono ottenere il biglietto del treno presso la biglietteria della stazione ferroviaria. Il biglietto del treno mostrerà chiaramente il posto e la carrozza di viaggio. Il giorno del viaggio, i clienti che arrivano ad Amsterdam da un volo passeranno normalmente la dogana e ritireranno i bagagli prima della coincidenza con il treno. Per chi viaggia in treno per l’aeroporto di Amsterdam Schiphol, si applica la stessa procedura di check-in. Il cliente manterrà i bagagli sul treno prima del check-in del volo come di consueto. Per ulteriori informazioni o per prenotare il servizio Air+Rail tra Amsterdam, Bruxelles e Anversa, visitare delta.com.

EMIRATES SKYWARDS LANCIA “SKYWARDS+” – Emirates Skywards, il programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha lanciato una piattaforma di abbonamento online “Skywards+” per offrire ai suoi 27 milioni di membri un facile accesso a premi e privilegi personalizzati durante tutto l’anno. Inizialmente testato nel 2019 con membri selezionati, Skywards+ è ora disponibile per tutti i membri Emirates Skywards registrati e attivi. A partire da una tariffa di abbonamento annuale di USD 399, i soci possono registrarsi su emirates.com e godere di vantaggi come bonus Skywards Miles, bonus Tier Miles, upgrade rewards scontati, accesso alle lounge aeroportuali, tariffe preferenziali Cash + Miles e molto altro. Il programma fedeltà ha introdotto più pacchetti Skywards+ con vantaggi personalizzati per soddisfare le esigenze di ogni singolo socio. I membri di livello Blue, Silver, Gold e Platinum possono abbonarsi a uno dei seguenti pacchetti: Classic Package, con una tariffa di abbonamento annuale di USD 399; Advanced Package, con abbonamento annuale di USD 699; Premium Package, con abbonamento annuale di USD 999. Il Pacchetto Classic offrirà ai soci bonus Skywards Miles del 20%; accesso alla Emirates Business Class Lounge due volte l’anno; 5 Kg di franchigia bagaglio extra. Il pacchetto Advanced offrirà ai membri il 20% di sconto su upgrade rewards; 10 Kg di franchigia bagaglio extra o 1 collo aggiuntivo per bagaglio registrato; l’accesso alla Business Class Lounge di Emirates cinque volte all’anno. Il pacchetto Premium offrirà ai membri la possibilità di accelerare e mantenere lo status di livello più rapidamente con Tier Miles bonus del 20%; 20% di sconto sui flight upgrades; l’accesso alla Business Class Lounge di Emirates dieci volte l’anno; 10 Kg di franchigia bagaglio extra o 1 collo aggiuntivo di bagaglio registrato. Emirates Skywards offre quattro livelli di iscrizione: Blue, Silver, Gold e Platinum, ciascuno dei quali garantisce privilegi esclusivi.

IBERIA AUMENTA LE FREQUENZE VERSO MONTEVIDEO – Con l’obiettivo di recuperare gradualmente il suo consueto programma di voli con l’Uruguay e con la ripresa della domanda, Iberia ha aumentato la sua offerta per Montevideo da agosto, da tre a cinque frequenze settimanali, il che dimostra l’impegno della compagnia aerea con questo mercato e rafforza la sua leadership in America Latina. Questi voli sono operati con aeromobili Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri, 19 in Business Class e 269 in Economy. L’aumento delle operazioni mira a migliorare la connettività tra l’Uruguay e le oltre 90 destinazioni verso le quali Iberia vola in Europa. È inoltre accompagnato da una campagna molto allettante con prezzi convenienti e una politica di flessibilità. Víctor Moneo, Direttore Vendite LATAM e Accordi Istituzionali, ha commentato: “Dopo un anno e mezzo complicato, è una gioia immensa aumentare le frequenze settimanali tra Spagna ed Europa con Montevideo da tre a cinque. Quest’anno in Iberia abbiamo festeggiato il 75° anniversario dei nostri voli per l’America Latina e nel 1946 abbiamo fatto scalo a Montevideo. In questa data molto significativa, confidiamo che questo aumento di capacità contribuirà a riattivare la domanda e potremo presto recuperare l’offerta di voli che avevamo prima dell’inizio della pandemia”. Il 7 aprile Iberia è diventata la prima compagnia aerea europea a lanciare, insieme a IATA, il passaporto digitale IATA Travel Pass sulle sue rotte tra Europa e America Latina, e Montevideo è stata la prima destinazione scelta.

ETIHAD CARGO: AUMENTO DEL TONNELLAGGIO RISPETTO AI VOLUMI PRE-COVID – Etihad Cargo ha recuperato il 90% delle sue destinazioni pre-COVID e ha registrato un aumento del 20% del tonnellaggio rispetto allo stesso periodo del 2019. Il vettore degli Emirati Arabi Uniti, che sta cercando di facilitare una ripresa del commercio globale, attualmente serve 72 destinazioni della rete in Medio Oriente, Asia, Europa, Africa e Americhe. La sua flotta attiva di 65 aeromobili opera 430 rotazioni settimanali, oltre a voli charter che servono la domanda su destinazioni non di rete. “Etihad Cargo ha mantenuto le operazioni di rete durante la pandemia e ha fornito la capacità adeguata per soddisfare la domanda sulle rotte chiave, il che ha portato a un aumento significativo del tonnellaggio trasportato attraverso la rete globale”, ha spiegato Martin Drew, Senior Vice President Sales & Cargo, Etihad Aviation Group. “L’impegno nell’espansione delle operazioni e nella fornitura di supporto aggiuntivo ai clienti con cui si sono verificate carenze di capacità ha visto Etihad Cargo trasportare di più su meno rotte rispetto a prima della pandemia. Nei prossimi mesi si prevede che la crescita della capacità continui, supportata dalla reintroduzione dei voli passeggeri di Etihad Airways”. Nel mese scorso, Etihad Airways ha introdotto voli per Malaga, Mykonos, Santorini, Phuket e Vienna, fornendo ulteriore belly-hold capacity tra l’Europa e l’Asia. Le operazioni charter e una cabin loading initiative – che ha visto il vettore modificare cinque dei suoi Boeing 777 rimuovendo i sedili, per fornire capacità aggiuntiva su rotte chiave come Dhaka e Ho Chi Minh City – hanno consentito al vettore di servire una maggiore richiesta. “Di recente sono stati raggiunti carichi record su numerosi voli asiatici, tra cui oltre 58.000 kg da Dhaka e 52.000 kg da Ho Chi Minh”, ha aggiunto Drew. “Questi carichi, con una maggiore capacità consentita dal cabin loading, erano diretti verso destinazioni mediorientali ed europee tramite l’hub di Abu Dhabi di Etihad Cargo, una chiara dimostrazione della determinazione del vettore a continuare a facilitare una ripresa del commercio globale”. Dall’inizio dell’anno, Etihad Cargo ha operato oltre 200 voli charter verso 30 destinazioni non servite attraverso la sua rete, il 20% dei quali per conto del governo degli Emirati Arabi Uniti. Dal gennaio 2021, Etihad Cargo ha operato servizi charter verso paesi tra cui Bosnia ed Erzegovina, Comore, Guinea Equatoriale, Repubblica Democratica del Congo, Mozambico, Senegal e altri in Asia, Africa, Europa e Americhe.

PARTNERSHIP TRA IATA E SYNLAB – SYNLAB, il principale fornitore di servizi di diagnostica medica in Europa, e International Air Transport Association (IATA) hanno annunciato una partnership per facilitare viaggi sicuri e facili. Oggi i due partner hanno firmato un accordo per incorporare l’ampia rete di laboratori di SYNLAB in IATA Travel Pass. Ciò consentirà ai passeggeri delle compagnie aeree di accedere agli ampi e sicuri servizi di test COVID-19 di SYNLAB, beneficiando delle sue capacità internazionali. SYNLAB e IATA si basano sulla preziosa esperienza acquisita durante un progetto pilota di successo per i test sui passeggeri in Colombia nel corso degli ultimi mesi. IATA Travel Pass consente ai passeggeri di individuare i laboratori autorizzati nei luoghi di partenza per sottoporsi a test per SARS-CoV-2 come richiesto dalle autorità di frontiera e sanitarie. Dopo il test, SYNLAB fornirà ai passeggeri i risultati dei test certificati direttamente tramite IATA Travel Pass. L’app verifica il risultato rispetto al registro IATA Travel Pass dei requisiti di ingresso nazionali per produrre uno stato “OK to Travel”. Attraverso l’app i passeggeri possono condividere il proprio stato e i certificati di prova digitali con autorità e compagnie aeree per facilitare il viaggio. IATA Travel Pass applica i più elevati standard di sicurezza dei dati. I laboratori autorizzati inviano direttamente i risultati dei test COVID-19 al telefono del passeggero come credenziale verificabile. In questo modo, IATA Travel Pass è una soluzione digitale che impedisce anche potenziali falsificazioni dei risultati dei test. Mathieu Floreani, CEO di SYNLAB, afferma: “Siamo lieti di collaborare con IATA per rendere il viaggio il più sicuro possibile. In un momento in cui le persone in tutto il mondo stanno riprendendo i viaggi aerei e si stanno diffondendo diverse varianti del virus SARS-CoV-2, i test rimangono cruciali”. Willie Walsh, IATA’s Director General, afferma: “I test COVID-19 verificati sono fondamentali per ripristinare la libertà di viaggiare per le persone che non sono vaccinate. IATA Travel Pass mira a rendere il più semplice possibile per i viaggiatori individuare i laboratori certificati e ricevere in modo sicuro i risultati dei test richiesti dai governi per l’ingresso. L’aggiunta dell’ampia rete di laboratori di SYNLAB aiuterà i viaggiatori a garantire più facilmente di soddisfare i propri requisiti di viaggio COVID-19″.

QANTAS ANNUNCIA UNA STATUS EXTENSION OFFER PER I FREQUENT FLYERS – Qantas ha annunciato che aiuterà ancora una volta i suoi Frequent Flyers di livello superiore a mantenere il loro status, estendendo lo status support per i membri che stanno affrontando un possibile tier downgrade tra oggi e giugno 2022. La compagnia aerea ha fatto la stessa offerta nel novembre dello scorso anno per i membri che affrontano un possibile tier downgrade (come da Platinum a Gold o da Gold a Silver) nel 2021. Ci sono cinque livelli di iscrizione in Qantas Frequent Flyer, da Bronze fino a Platinum One. Più alto è il livello, maggiori sono i vantaggi per i membri. Qantas sta estendendo l’attuale offerta in modo che tutti gli Australian and New Zealand based tiered members con un anno di iscrizione che termina entro o prima di giugno 2022 potranno mantenere il loro status per un altro anno prenotando un volo idoneo prima del loro membership year end, per viaggi fino a giugno 2022. Una volta attivata l’offerta, Qantas Frequent Flyer trasferirà anche gli Status Credits idonei che i membri hanno guadagnato quest’anno nel loro nuovo membership year. Olivia Wirth, Qantas Loyalty Chief Executive Officer, ha affermato: “Sappiamo quanto sia importante il tier status per i nostri membri e molti di loro lo hanno costruito in molti anni di volo con noi. L’offerta di mantenere il loro stato attuale prenotando un solo volo idoneo è un ottimo modo per assicurarsi 12 mesi aggiuntivi di vantaggi derivanti dall’essere soci Silver o Gold, Platinum o Platinum One”.

DELTA AMPLIA LA SUA OFFERTA DI CIBO E BEVANDE A BORDO – La raffinata cucina greca di Souvla con sede a San Francisco e i classici americani di Union Square Events a New York saranno gli ultimi ad unirsi alle offerte di bordo di Delta mentre la compagnia aerea continua a riprendere il suo pluripremiato servizio di cibo e bevande a bordo. “In Delta, ci concentriamo sul fornire momenti di gioia ai nostri clienti e i nostri ristoranti partner ci aiuteranno a farlo”, ha affermato Kristen Manion Taylor, S.V.P. of In-Flight Service. “I nostri menu appositamente curati stupiranno i clienti mentre continuiamo a creare un’esperienza culinaria a bordo di prima classe che si basa sul nostro servizio premium e sulla cultura dell’innovazione”. I clienti Delta One e First Class su selezionati U.S. coast-to-coast flights potranno gustare questi pasti a partire dal prossimo mese. Mentre i viaggiatori d’affari e di piacere tornano nei cieli, Delta sta adottando un nuovo approccio all’esperienza culinaria a bordo dei clienti, servendo sapori unici ispirati ad alcuni dei ristoranti più famosi degli Stati Uniti. Negli ultimi mesi, Delta ha reintrodotto le sue offerte di cibo e bevande a bordo. Ai First-Class customers su rotte selezionate di 1.500 miglia e oltre all’interno del Nord America, dei Caraibi e dell’America Latina vengono servite anche opzioni di pasti freschi tra cui panini e insalate di prima qualità.

EGO AIRWAYS: PARTNERSHIP CON IL PARMA CALCIO 1913 – EGO Airways comunica: “Siamo fieri di comunicarvi l’inizio della partnership tra Ego Airways e la società Parma Calcio 1913. La nostra compagnia, oltre a essere per la stagione 2021/ 2022 Back Sponsor sulle maglie da gioco, sul materiale training e tempo libero della prima squadra maschile, sarà anche partner di volo del club. La partnership aiuterà EGO Airways ad aumentare la visibilità e lanciare i voli da/per Parma anche grazie al branding in tutto lo stadio e ai contenuti su tutti i canali digital del Parma Calcio 1913 e di EGO Airways, attraverso attivazioni di campagne in occasione di eventi, con una gamma di offerte esclusive e promozioni. L’accordo è stato ufficializzato domenica 8 agosto allo Stadio Tardini di Parma, in occasione della partita Parma-Inter. Prima della partita sono state presentate le nuove maglie. Presenti per Ego Airways Il Comandante Antonini e Antonio Cottone”. Il Comandante Antonini, Chief Operating Officer di EGO Airways, ha dichiarato: “Questo è il più importante accordo di sponsorizzazione siglato da EGO Airways e siamo estremamente orgogliosi di iniziare una collaborazione così stretta con il Parma Calcio. Ritrovare il calore dei tifosi di tutte le età ci restituisce quelle emozioni uniche che ritroviamo ogni giorno accogliendo a bordo i nostri passeggeri”.