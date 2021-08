Rolls-Royce consegna il 100° Pearl 15 a Bombardier

Rolls-Royce ha consegnato il centesimo motore Pearl 15 al suo cliente Bombardier a Montreal, Canada.

“Il motore, sviluppato e costruito a Dahlewitz vicino a Berlino, Germania, è il primo membro della famiglia di motori Pearl di successo e l’opzione esclusiva per gli ultimi business jet di Bombardier, il Global 5500 e il Global 6500. Il motore è stato progettato su misura per questi velivoli, che hanno il range più elevato e la cabina più grande della loro categoria”, afferma Rolls-Royce.

Nuno Taborda, Senior Vice President Production Programmes, Rolls-Royce Deutschland, ha dichiarato: “Questo traguardo di consegna del motore è importante per noi, a dimostrazione della maturità del programma, confermando la nostra fiducia nel potenziale della famiglia Pearl. Vorrei ringraziare tutti in Bombardier per il loro continuo e stretto lavoro di squadra con noi per rendere questo aereo e il motore un così grande successo”.

Paul Sislian, Executive Vice President, Operations and Operational Excellence, Bombardier, ha aggiunto: “Grazie ai team dedicati di Rolls-Royce per la loro innovazione e impegno verso l’eccellenza. Questa consegna importante segna il successo dei business jet Global 5500 e Global 6500 sin dalla loro entrata in servizio e il motore Pearl 15 contribuisce a fornire ai nostri clienti un’esperienza di volo eccezionale”.

Lo stabilimento di Dahlewitz, che fino ad oggi ha consegnato più di 1.800 motori a Bombardier, ha iniziato la produzione nel giugno 1995 e oggi impiega circa 2.500 persone. In quanto Rolls-Royce’s Centre of Excellence for Business Aviation engines, il sito ha un ruolo importante nella nostra produzione e nell’impronta di sviluppo.

Oltre alla famiglia Pearl, nello stabilimento vengono assemblati anche i BR710 and BR725 business jet engines. Dahlewitz è anche sede dello sviluppo e dei test della nuova power gearbox per l’UltraFan® demonstrator. Questo dimostratore è la base per una potenziale nuova famiglia di motori UltraFan, che saranno in grado di equipaggiare velivoli sia narrowbody che widebody e forniranno un miglioramento della fuel efficiency del 25% rispetto alla prima generazione di motori Trent.

