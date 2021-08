Airbus: ultima tappa sulla Terra per JUICE

L’Airbus-built JUICE spacecraft (JUpiter ICy moons Explorer mission), sviluppato per la European Space Agency (ESA), è arrivato a Tolosa, dove rimarrà per il suo assemblaggio finale e la campagna di test presso l’Airbus’ satellite integration centre, prima di essere spedito a Kourou nella Guyana francese per il lancio su Ariane 5.

Dopo tre mesi di intense attività per i thermal vacuum testing nella Large Space Simulator (LSS) chamber press l’ESA test centre a ESTEC in Noordwijk, Netherlands, JUICE è tornato ad Airbus, il prime contractor. Insolitamente, è stato trasportato in aereo a Tolosa, per risparmiare tempo e rimanere sulla buona strada per rispettare il fitto programma per raggiungere il Jovian system.

Cyril Cavel, JUICE project Manager at Airbus, ha dichiarato all’arrivo: “È la prima volta che vedo un satellite arrivare a Tolosa in aereo, il che dimostra l’importanza di questa missione per l’ESA e la comunità scientifica. Ora noi di Airbus dobbiamo basarci sull’ottimo lavoro di tutti i nostri partner industriali e scientifici. Non vedo l’ora che venga lanciata questa ambiziosa missione e vedere gli enormi progressi che porterà alla conoscenza umana, anche se dovremo aspettare quasi 10 anni prima che arrivi su Giove”.

L’apertura del pressurized protective container e il trasferimento in camera bianca sono già stati completati. Airbus finalizzerà ora la flight configuration assembly, compresa l’integrazione delle ultime instrument units e dei più grandi satellite solar arrays per l’esplorazione planetaria. Ultimo ma non meno importante, gli environmental tests, inclusi electro-magnetic compatibility (EMC), mechanical, deployment and propulsion, continueranno fino al prossimo anno in vista del lancio.

Il JUICE spacecraft da 6,2 tonnellate partirà nel 2022 per il suo viaggio lungo quasi 600 milioni di chilometri verso Giove. Trasporterà 10 strumenti scientifici all’avanguardia, tra cui fotocamere, spettrometri, un ice-penetrating radar, un altimetro, un radio-science experiment e sensori per monitorare i campi elettrici e magnetici e il plasma environment nel Jovian system. JUICE completerà un tour unico del Jupiter system che includerà studi approfonditi di tre lune potenzialmente oceaniche: Ganimede, Europa e Callisto.

Durante la sua missione di quattro anni, JUICE raccoglierà dati per comprendere le condizioni per la formazione di pianeti gassosi giganti e l’emergere di deep life habitats. Trascorrerà nove mesi in orbita attorno alla luna ghiacciata Ganimede analizzandone la natura e l’evoluzione, caratterizzando il suo oceano sotto la superficie e studiando la sua potenziale abitabilità.

In qualità di prime contractor per l’ESA, Airbus è a capo di un consorzio industriale di oltre 80 aziende in tutta Europa.

(Ufficio Stampa Airbus)