News Brevi – 12.08.2021

RYANAIR LANCIA UN’OFFERTA FLASH PER SETTEMBRE/OTTOBRE CON POSTI A €12,99 SU OLTRE 650 ROTTE PER 24 ORE – Ryanair lancia oggi (giovedì 12 agosto) un’offerta di fine estate su tutto il proprio network, che serve oltre 650 rotte, con posti in offerta a €12,99. I clienti Ryanair possono approfittare di questa offerta in data giovedì 12 agosto (dalle 00:01 alle 23:59). “I viaggiatori che vogliono concedersi una fuga di fine estate possono beneficiare di queste tariffe convenienti e partire nei mesi di settembre e ottobre, con tantissimi posti disponibili e un’ampia selezione di destinazioni vacanza e ideali per un city break tra cui scegliere: mete top come Malaga, Bari, Barcellona, Amsterdam, Lisbona, Roma, Copenaghen, Varsavia, Ibiza, Marrakech e molte altre per un viaggio infrasettimanale a settembre e ottobre – a soli €12,99. Queste offerte andranno a ruba rapidamente, i clienti sono quindi invitati a collegarsi al sito Ryanair.com per non perdere queste tariffe incredibilmente convenienti”, afferma Ryanair. Il Direttore Marketing e Digital di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare questa offerta flash per i clienti che desiderano non perdersi l’ultimo scampolo di estate. Mentre i programmi di vaccinazione continuano nei prossimi mesi, il traffico aereo è destinato a tornare ai livelli pre-pandemia e siamo felici di proporre queste offerte ai nostri clienti grazie alle quali possono volare verso destinazioni come Valencia, Palermo, Chania e concedersi city break in mete come Vienna, Edimburgo e Berlino a settembre e ottobre a partire da soli €12,99. L’offerta è valida per 24 ore solo nella giornata di giovedì 12 agosto. Poiché questa promozione andrà a ruba rapidamente, suggeriamo ai clienti di agire in fretta e visitare il sito Web Ryanair.com per prenotare i loro voli entro la mezzanotte di stasera, 12 agosto”.

TRASPORTO AEREO: ULTERIORI RISTORI PER OLTRE 100 MILIONI DI EURO AI VETTORI ITALIANI – Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili informa: “La Commissione europea ha approvato l’erogazione di ulteriori ristori per i vettori aerei italiani che hanno subito danni economici a causa della pandemia da COVID 19. La misura, che segue quella relativa al periodo dal 1° marzo al 15 giugno 2020 e che ha permesso al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di erogare finora oltre 75 milioni di euro, riguarda il periodo dal 16 giugno al 31 dicembre del 2020 e viene finanziata anche con lo stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro, previsto dal “Decreto Rilancio”. Il Mims sta già predisponendo gli atti per adeguare la misura nazionale ai contenuti della decisione della Commissione europea e consentire la presentazione, da parte delle compagnie aeree italiane, delle istanze per accedere ai contributi. Questa nuova misura ha l’obiettivo contribuire a far ripartire il settore aereo che versa in una grave crisi per gli impatti della crisi pandemica, immettendo nel sistema nuova liquidità a copertura delle ingenti perdite economiche registrate. Si ricorda che, lo scorso 26 luglio, la Commissione europea ha approvato anche l’erogazione di 800 milioni di euro, destinata a risarcire gli aeroporti e gli operatori di servizi di assistenza a terra per i danni subiti a causa del coronavirus” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili).

LUFTHANSA TECHNIK: ACCORDO MRO CON HONEYWELL PER I MOTORI CFM LEAP – Honeywell e Lufthansa Technik hanno firmato un ampio accordo di collaborazione per la manutenzione dei componenti Honeywell installati sui motori della serie LEAP di CFM International utilizzati negli aeromobili della famiglia Airbus A320neo, Boeing 737 MAX e COMAC C919. In base a questo accordo, Lufthansa Technik svilupperà Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) capabilities per i suddetti componenti Honeywell. In questo modo, l’azienda sarà in grado di offrire servizi aftermarket migliorati e certificati OEM, con una maggiore affidabilità dei componenti e ridotti operator life-cycle costs. “Siamo entusiasti di estendere ulteriormente la nostra relazione con Honeywell”, ha affermato Georg Fanta, Vice President of Aircraft Component Services, Lufthansa Technik. “I nostri clienti trarranno grandi vantaggi da questo nuovo accordo poiché uniamo le capacità di manutenzione, riparazione, revisione e ingegneria di Lufthansa Technik con la conoscenza della progettazione di Honeywell. Proprio come con i motori CFM56, Lufthansa Technik sarà in grado di riparare le Honeywell LEAP line replaceable units in-house e offrire world-class flight-hour based component support services, comprese tailored asset management solutions”. Lufthansa Technik e Honeywell hanno goduto di un rapporto di collaborazione di lunga data che include Lufthansa Technik come centro di riparazione di componenti autorizzato e fornitore esclusivo di risorse globali per tutti i prodotti Honeywell sugli aeromobili Airbus A350. Inoltre, Lufthansa Technik offre alle compagnie aeree un nuovo livello di competenza in predictive health management, con l’inclusione dell’Honeywell Forge analytics sulla piattaforma AVIATAR di Lufthansa Technik.

IBERIA AUMENTA LA FREQUENZA VERSO IL COSTA RICA – Iberia sta gradualmente riprendendo il suo normale programma di voli man mano che la domanda si riattiva e, da quest’estate, è già possibile volare tutti i giorni per San José, Costa Rica. Con questo aumento dell’offerta, da cinque a sette frequenze settimanali, Iberia rafforza la sua leadership e il suo impegno in Centro America. Questi voli sono operati con aeromobili Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri, 19 in Business Class e 269 in Economy. L’aumento delle operazioni mira a favorire il flusso di viaggiatori e il turismo su entrambe le sponde dell’Atlantico, oltre a migliorare la connettività tra il Costa Rica e le oltre 90 destinazioni che Iberia vola in Europa. Víctor Moneo, Direttore Vendite LATAM e Accordi Istituzionali, ha commentato: “Sappiamo l’importanza di mantenere la connettività con il Centro America e, quindi, nel 2021 offriremo 246.000 posti. Attualmente, Iberia è la compagnia che offre la migliore connettività e il maggior numero di voli diretti dall’Europa, quindi è una gioia immensa aver recuperato il consueto programma di voli che offrivamo prima della pandemia. Con quasi cinque decenni di voli nel paese, siamo stati pionieri nel collegare il Costa Rica con un volo diretto con l’Europa nel 2004 e il nostro impegno rimane costante nel tempo. Siamo fiduciosi che questa maggiore capacità contribuirà a dare energia al mercato”. Iberia vola in Costa Rica da 48 anni.

EUROWINGS: TUTTI I DOCUMENTI PER IL VIAGGIO IN UN UNICA APP – Disponibile ora per tutti i voli Eurowings dalla Spagna alla Germania, Eurowings consente ai suoi passeggeri di caricare tutti i documenti necessari per l’ingresso – come un test negativo, lo stato di vaccinazione o la registrazione online per il paese di arrivo – in modo indipendente tramite l’Eurowings customer app. Utilizzando la health data solution “myHealth Docs”, che la compagnia aerea ha già integrato nella sua app per i clienti nell’aprile di quest’anno, i clienti di Eurowings possono ora caricare rapidamente e facilmente tutti i documenti pertinenti con pochi clic e recuperare la carta d’imbarco online dopo un caricamento riuscito. Non sono più necessarie ulteriori verifiche dei documenti richiesti al momento del check-in. Ciò fa risparmiare tempo ai passeggeri e aiuta a ridurre ulteriormente i contatti fisici come parte del concetto di igiene leader di Lufthansa Group. In precedenza, i passeggeri potevano utilizzare “myHealth Docs” per verificare se disponevano di tutti i documenti necessari per l’ingresso, sulla base di un questionario dettagliato. La nuova upload function della digital solution “myHealth Docs” è già stata testata con successo da molti passeggeri sui voli Eurowings dalla Spagna alla Germania. In un’ulteriore fase, la compagnia aerea prevede di estendere il nuovo servizio ad altri collegamenti aerei, fornendo così ai propri passeggeri un’esperienza di viaggio sicura e confortevole. La funzionalità ampliata rappresenta un’altra pietra miliare nella digitalizzazione dei certificati all’interno della catena di viaggio e contribuisce in modo decisivo a un’esperienza di viaggio rilassata e sicura in tempi di pandemia.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO EMERGENZA DA REGGIO CALABRIA A MILANO – Si è concluso nelle prime ore di giovedì 12 agosto il volo-emergenza di un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino (RM) che ha trasportato nella notte una donna in gravissime condizioni. La paziente, di 28 anni, ricoverata preso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, necessitava di essere trasferita con estrema urgenza presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, l’Aeronautica Militare ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno degli Stormi AM in prontezza operativa per questo genere di missioni. Avviate le procedure necessarie all’attivazione dell’equipaggio, il Falcon 50 è decollato dalla base militare romana poco dopo le 3:00 della scorsa notte. Atterrato sull’aeroporto di Reggio Calabria, la paziente, seguita e assistita da un’equipe medica specializzata, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d’urgenza. L’atterraggio è avvenuto presso l’Aeroporto di Milano Linate intorno alle 5 del mattino, da qui la donna ha potuto raggiungere in ambulanza l’ospedale lombardo per ricevere le cure necessarie. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell’anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. In quest’ultimo caso, i velivoli C130J, grazie alle loro dimensioni, sono in grado di trasportare al proprio interno, ove richiesto, anche un’ambulanza. Ove ci siano particolari necessità operative, l’Aeronautica Militare impiega anche gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES NOMINATA PER IL SERAMOUNT 2021 INCLUSION INDEX – American Airlines è stata nominata per il Seramount 2021 Inclusion Index, che riconosce le organizzazioni per i loro sforzi nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo. Nel suo quinto anno, l’indice, precedentemente noto come Diversity Best Practices Index, ha valutato quasi 200 organizzazioni. Seramount lavora per aiutare queste organizzazioni a comprendere le tendenze e le lacune nella rappresentazione demografica e identificare soluzioni di diversità, equità e inclusione per colmare le lacune. “Siamo fermamente convinti che la diversità, l’equità e l’inclusione giochino una parte essenziale del successo a lungo termine della nostra compagnia aerea”, ha affermato Cedric Rockamore, Vice President of Global People Operations and Diversity & Inclusion. “Nell’ultimo anno, abbiamo sviluppato obiettivi di rappresentanza chiari, concentrati sulla creazione di una pipeline di talenti diversificati e creato programmi di sviluppo della leadership, che stiamo espandendo per garantire che la nostra forza lavoro sia diversificata in tutta la compagnia e rappresenti i clienti che serviamo ogni giorno”.

UNA FORTUNATA CLIENTE RYANAIR VINCE €100.000 – Ryanir comunica: “Ryanair ha annunciato che non uno, ma due dei suoi fortunati clienti hanno vinto €100.000 ciascuno, avendo avuto la possibilità di giocare per 1 milione di € in partite separate dell’evento “Win A Million”. Lorena Faitini da Bergamo e Brendan Finnegan dall’Irlanda hanno acquistato i gratta e vinci di beneficenza Ryanair mentre volavano alle convenienti tariffe offerte dalla compagnia verso la Spagna e l’Italia, e sono stati compresi nel sorteggio con la possibilità di vincere un viaggio a Dublino per giocare per 1 milione di €, avendo trovato la scritta ‘YES’ sulle loro fortunate cartoline”. Il direttore marketing di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato: “È stato un piacere incontrare Lorena questa settimana al nostro evento “Win A Million”. Ryanair ha supportato sette charity partner attraverso la vendita di gratta e vinci negli ultimi 5 anni, raccogliendo milioni di euro per alcune meravigliose cause. Lorena, che ha vinto €100.000 con l’acquisto di un gratta e vinci da €2, questa settimana è tornata a casa con una somma che cambia la vita per divertirsi con i suoi amici e la sua famiglia. I clienti che acquistano i gratta e vinci Ryanair stanno anche aiutando una serie di enti di beneficenza in tutta Europa, che ricevono donazioni continue, quindi scegli i nostri gratta e vinci sul tuo prossimo volo Ryanair e potresti essere il prossimo vincitore”.

EMIRATES MIGLIORA LE OFFERTE NDC CON I CONTENUTI ROUTEHAPPY DI ATPCO – Emirates ha stretto una partnership con ATPCO per migliorare e arricchire le nuove distribution content (NDC) della compagnia con Routehappy Content. La nuova integrazione è ora disponibile tramite la direct connect NDC API Gateway platform di Emirates, consentendo un’esperienza di acquisto più personalizzata per gli agenti di viaggio e gli acquirenti aziendali che utilizzano Emirates Gateway. L’accordo espande ulteriormente la portata della vendita al dettaglio di Routehappy Content in tutto il mondo, con più agenzie ora in grado di consultare i ricchi contenuti di ATPCO user-friendly e incentrati sul cliente. Le offerte NDC di Emirates possono ora essere visualizzate insieme a contenuti altamente mirati, offrendo un’esperienza di acquisto più innovativa e trasparente. Emirates è stata una delle prime compagnie aeree a innovare con Routehappy Content per aumentare le sue capacità di merchandising e vendita al dettaglio per i suoi canali indiretti. “Le nostre offerte NDC non sono più solo un prezzo personalizzato, allegato a un programma che si rivolge a una determinata agenzia. Ora è un’offerta completa che mette in mostra un’esperienza più accurata, avvincente e arricchita per coloro che utilizzano la nostra API Gateway”, ha affermato Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates. “Il contenuto Routehappy di ATPCO consente questa capacità di acquisto più ricca in modo che i nostri partner delle agenzie di viaggio possano vedere cosa ottengono i loro clienti con la loro offerta, come la cabina, il posto, l’esperienza di volo, i protocolli di salute e sicurezza e altro ancora”. Le nuove offerte sono disponibili per tutte le agenzie e i canali di vendita che utilizzano l’API Gateway di Emirates.

UNCTAD E IATA ESTENDONO LA LORO PARTNERSHIP – L’International Air Transport Association (IATA) e l’UNCTAD hanno esteso la loro collaborazione per facilitare il commercio internazionale, in particolare l’e-commerce. La partnership estesa arricchirà la loro storia di collaborazione. Ciò include la riuscita integrazione degli air cargo messaging standards (Cargo-XML) negli UNCTAD’s automated customs management system, ASYCUDAWorld. Per i 100 paesi che scelgono di implementare l’ultima versione di ASYCUDAWorld, ciò consente un’elaborazione più efficiente degli air cargo shipments. “Attraverso questa partnership estesa, non vediamo l’ora di sfruttare la leadership di UNCTAD e IATA nei rispettivi settori per promuovere l’e-commerce nei paesi in via di sviluppo attraverso migliori scambi di dati commerciali”, ha affermato Shamika N. Sirimanne UNCTAD’s Technology and Logistics Director. La fase successiva della collaborazione si concentrerà sul consentire ad ASYCUDAWorld di gestire le spedizioni e-commerce in modo più efficiente. Includerà l’aggiunta di una valutazione del rischio per le spedizioni postali e la facilitazione dell’accesso alla piattaforma EPIC (Enhanced Partner Identification and Connectivity) IATA. Ciò consentirà alle autorità doganali di condividere i cargo/mail information requirements lungo la catena di approvvigionamento digitalizzata (compagnie aeree, spedizionieri, operatori di terra e fornitori di servizi di messaggistica di terze parti). La collaborazione includerà anche il potenziale scambio di ulteriori informazioni elettroniche operative come air cargo rules, flight schedules e altre. “UNCTAD e IATA stanno lavorando insieme per supportare le opportunità economiche dell’e-commerce, modernizzando lo scambio di dati necessari per lo sdoganamento”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice President for Operations, Safety and Security della IATA.

DECOLLA DA CASA CON LE VISTE E I SUONI DI UN VOLO QANTAS – La compagnia aerea ha rilasciato una serie di sfondi per riunioni a tema aeronautico, con 10 sfondi in loco facilmente scaricabili, che creano un’esperienza Qantas per riunioni virtuali. Stephanie Tully, Chief Customer Officer di Qantas Group, ha affermato: “I nostri clienti ci dicono che gli manca tanto volare quanto raggiungere la destinazione stessa e questa esperienza sensoriale aiuterà a riempire il vuoto temporaneo mentre alcuni di noi non possono volare a causa della chiusura delle frontiere. Abbiamo alcuni dei membri Frequent Flyer più coinvolti al mondo e anche se potremmo non essere in grado di portarli in giro per il mondo in questo momento, possiamo ricordare loro cosa devono aspettarsi quando li accoglieremo di nuovo a bordo di un volo Qantas nel futuro”. Qantas offre anche per la prima volta la sua colonna sonora distintiva gratuitamente su Spotify e Apple Music, in seguito alle richieste dei Frequent Flyer. La colonna sonora della compagnia aerea è stata creata appositamente per Qantas dal compositore australiano Haydn Walker e dal chitarrista Nathan Cavaleri ed è la musica predefinita per l’imbarco e il volo su tutti i voli nazionali e internazionali di Qantas. La colonna sonora sarà presente anche sul canale YouTube di Qantas, con riprese aeree di alcuni dei paesaggi più spettacolari dell’Australia. Negli ultimi mesi, Qantas ha anche reso disponibile per l’acquisto un numero limitato di prodotti di bordo per coloro che desiderano creare la propria esperienza di volo a casa.

SAS NOMINA IL NUOVO VICE PRESIDENT OF INVESTOR RELATIONS – SAS ha nominato Louise Bergström nuovo Vice President of Investor Relations at SAS. Bergström ha esperienza sia nazionale che internazionale nei mercati finanziari. Entra in SAS da Bluestep Bank, dove è stata Head of Investor Relations. “SAS si impegna a mantenere un dialogo aperto e professionale con gli equity and debt markets, oltre a ricevere un feedback vitale per la compagnia. Bergström ha una preziosa esperienza in questo senso. Ha una laurea in Economia aziendale europea conseguita a Londra e ha lavorato per più di dieci anni come Head of Investor Relations sia in Intrum che in SBAB. In precedenza ha lavorato nella fixed income area presso banche con sede a Londra”, afferma SAS.

AIR CANADA COMPLETA UNA TRANSIZIONE DI RIFINANZIAMENTO – Air Canada completa una transazione di rifinanziamento superiore a 7,1 miliardi di dollari canadesi. Air Canada ha ricevuto proventi lordi complessivi di circa 7,1 miliardi di dollari canadesi dalla vendita dei Titoli e dalle linee di credito garantite senior. Il saldo dei proventi viene trattenuto per il capitale circolante e altri scopi aziendali generali di Air Canada e delle sue sussidiarie.