Embraer: Beacon annuncia un services agreement con Inflite The Jet Center

Beacon, maintenance coordination platform di EmbraerX, ha annunciato di aver firmato un accordo con Inflite The Jet Centre, uno dei più grandi privately-owned European MRO component support providers. L’accordo è incentrato sul supporto ai team di Inflite nell’ottenere efficienze per accelerare il ritorno in servizio degli aeromobili. Inflite The Jet Center risponde a oltre 800 casi AOG & Line all’anno grazie al suo team esperto e dedicato di ingegneri aeronautici, su Embraer e sui prodotti di altri produttori di aeromobili.

Beacon è una piattaforma innovativa progettata per connettere e sincronizzare le risorse del settore, la catena di approvvigionamento post-vendita e i professionisti dei servizi aeronautici in modo più agile ed efficiente, garantendo il rapido ritorno in servizio degli aerei.

“L’adesione alla piattaforma Beacon è una pietra miliare negli sforzi di Inflite per garantire un miglioramento continuo del servizio. Continuando la nostra partnership di lunga data come primo e più antico centro servizi approvato da Embraer in EMEA, siamo orgogliosi di far parte della comunità Beacon e di fornire al nostro team uno strumento digitale intelligente che elimina la maggior parte dell’onere e del tempo speso nel coordinamento. Per noi, è un cambiamento proattivo mettere il digitale al centro della nostra organizzazione per aiutare i nostri team ad affrontare la crescente pressione nel nostro settore. Quando abbiamo sentito parlare dei vantaggi di Beacon, dell’intelligenza che apporta all’operazione e di quanto sia facile iniziare, è stato un gioco da ragazzi”, ha affermato Sébastien Albouy, General Manager di Inflite.

“Inflite ha un’eccellente reputazione in tutto il mondo per la manutenzione degli aerei e l’assistenza clienti. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a un’organizzazione che comprende che il potere della tecnologia si basa sull’empowerment delle persone. Insieme a Inflite, stiamo aprendo la strada a una nuova era della manutenzione aeronautica in cui portiamo valore a tutti gli stakeholder che lavorano sulle interruzioni e prepariamo le basi per un futuro in cui la forza lavoro sarà una risorsa ancora più scarsa”, ha commentato Marco A. Cesarino, Head of Beacon.

Firmando questo accordo, Beacon espande i suoi sforzi europei e continua a creare una posizione nella digital aviation services industry.

(Ufficio Stampa Embraer)