Rolls-Royce completa con successo il rilancio del campus di Indianapolis e lo sviluppo tecnologico

Rolls-Royce North America ha completato un importante programma di rilancio, creando un campus di produzione avanzato ad alta tecnologia e rivoluzionario, ponendo le basi per la crescita futura e assicurando l’impronta dell’azienda a Indianapolis, Stati Uniti.

Il programma di modernizzazione di sei anni ha incluso oltre 600 milioni di dollari di investimenti in strutture e tecnologia e ha trasformato le capacità di produzione presso il Rolls-Royce Indianapolis Operations Center. Le strutture rivitalizzate sono altamente efficienti e miglioreranno la competitività in un mercato sempre più conteso per propulsion and power solutions. Le strutture modernizzate hanno già migliorato significativamente l’efficienza energetica e hanno aiutato Rolls-Royce nel suo viaggio a diventare net-zero nelle operazioni entro il 2030.

Tom Bell, Presidente e CEO di Rolls-Royce North America, ha dichiarato: “Rolls-Royce ha innovato a Indianapolis per decenni per servire i nostri clienti. Ora, facciamo un grande salto tecnologico nel futuro con strutture che sono tra le più avanzate ed efficienti di qualsiasi sito Rolls-Royce, in qualsiasi parte del mondo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in questo viaggio, compresi i leader dello stato dell’Indiana, la città di Indianapolis e i nostri rappresentanti federali a Washington, D.C.”.

Phil Burkholder, Rolls-Royce Defense, Executive Vice President, Global Manufacturing, Assembly and Test, ha dichiarato: “Le strutture di Rolls-Royce Indianapolis dispongono di attrezzature di produzione avanzate nuove di zecca. Processi nuovi ed efficienti e maggiore flessibilità nelle operazioni hanno migliorato la nostra capacità per orientarsi al futuro in modo altamente efficiente. Le nuove strutture elevano anche le capacità di ingegneria digitale e robotica per massimizzare le operazioni in tutto il campus di produzione. Non vediamo l’ora di offrire i vantaggi di questi miglioramenti ai nostri clienti ogni giorno”.

Il programma di rivitalizzazione è iniziato nel 2015, con l’obiettivo di trasformare gli edifici di produzione dell’era della seconda guerra mondiale, obsoleti, nelle capacità produttive più moderne e avanzate del mondo. Tre edifici operativi primari, noti come Excellence, Performance e Victory, sono stati aggiornati attraverso un processo attentamente orchestrato in cui è stata progettata e installata nuova tecnologia e sono state rimosse le vecchie apparecchiature di produzione, continuando a fornire motori e prodotti ai clienti senza interruzioni.

Inoltre, sono stati rimossi edifici inefficienti risalenti al 1942, con conseguente ingombro ridotto ma capacità di produzione molto maggiore.

Rolls-Royce continua a pianificare nuove capacità di test nel campus di Indianapolis per supportare la produzione di motori militari, con un annuncio previsto in futuro.

Rolls-Royce Indianapolis serve principalmente clienti militari statunitensi, producendo motori e componenti per C-130J Super Hercules, V-22 Osprey, E-2 Hawkeye, Global Hawk e Triton, F-35B Lightning II e altri velivoli militari. Il sito produce anche engines and power components per la U.S. Navy, industrial power generation, commercial aircraft, and helicopter customers.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)