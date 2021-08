Qatar Airways: campagna dedicata a quanti desiderano recarsi alla scoperta dell’Africa

Qatar Airways lancia una campagna dedicata a quanti desiderano recarsi all’avventura alla scoperta dell’Africa e delle sue bellezze naturali, offrendo tariffe esclusive per viaggiare verso una delle 27 destinazioni del network e una maggiore franchigia bagaglio.

La campagna si inserisce all’interno di un percorso di ampliamento della compagnia del proprio network in Africa, che ha già visto la recente partnership con RwandAir e l’inaugurazione di due nuovi collegamenti tra Doha e Lusaka in Zambia e Harare in Zimbabwe. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar arriva così a operare con cinque voli settimanali per Kilimanjaro, tre voli settimanali verso Lusaka in Zambia e Harare in Zimbabwe, e dal 22 agosto aumenterà a cinque frequenze settimanali anche i voli verso Abidjan in Costa d’Avorio via Accra in Ghana. Dal 1 settembre, opererà invece due voli settimanali in Luanda in Angola.

A partire già da ora e fino al 17 agosto, sarà quindi possibile approfittare delle offerte Qatar Airways sia sulla classe Economy sia sulla classe Business su destinazioni selezionate, prenotando su qatarairways.com il proprio volo per viaggiare fino al 31 luglio 2022 (si applicano termini e condizioni).

I passeggeri possono inoltre prenotare adesso in tutta tranquillità e modificare il viaggio quando ne avranno più bisogno, grazie all’elevata flessibilità garantita da Qatar Airways (valida su biglietti emessi entro il 31 agosto 2021. Si applicano termini e condizioni). Per i termini e le condizioni completi visitare il sito: qatarairways.com/Flexibility.

I passeggeri di Qatar Airways hanno da oggi la possibilità di visitare una delle 27 destinazioni del continente nero dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino a prezzi convenienti in Economy Class, come Dar es Salaam e Johannesburg a partire da 449 euro, Zanzibar a partire da 459 euro, Nairobi a partire da 469 euro, Addis Adeba da 479 euro, Città del Capo da 499 euro, Seychelles a partire da 529 euro, Kigali da 569 euro e Kilimanjaro da 579 euro. Le stesse destinazioni sono raggiungibili in Business Class a prezzi convenienti, con Dar es Salaam a partire da 2.029 euro, Johannesburg da 2.079 euro, Zanzibar a partire da 2.009 euro, Nairobi a partire da 1.819 euro, Addis Adeba da 1.779 euro, Città del Capo da 2.429 euro, Seychelles a partire da 2.219 euro, Kigali da 2.239 euro solo da Roma, e Kilimanjaro da 2.099 euro.

Ma non solo. I passeggeri che sceglieranno di viaggiare verso una delle affascinanti destinazioni di Qatar Airways in Africa, potranno portare con sé due bagagli registrati, ciascuno del peso di 23 kg in Economy Class o 32 kg in Business e First Class.

Qatar Airways è diventata di recente la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il prestigioso COVID-19 Airline Safety Rating a 5 stelle dall’organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax. Questo segue il recente successo di HIA come primo aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia ad essere premiato con il rating Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating. Questi riconoscimenti assicurano ai passeggeri di tutto il mondo che gli standard di salute e sicurezza delle compagnie aeree sono soggetti ai più alti standard possibili di controllo e valutazione professionale.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la propria rete, che attualmente è di oltre 140 destinazioni.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)