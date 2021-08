Singapore Airlines e Scoot premiate con 5 stelle nel Covid-19 Airline Safety Audit di Skytrax

Singapore Airlines e Scoot, le due compagnie aeree passeggeri del Gruppo SIA, hanno ottenuto 5 stelle, il punteggio più alto, nel Covid-19 Airline Safety Audit di Skytrax. Il punteggio è stato assegnato in base a una valutazione completa delle misure intraprese in materia di salute e sicurezza per i passeggeri e il personale durante il viaggio. Scoot è anche il primo vettore low cost al mondo a ottenere da Skytrax la valutazione 5 stelle.

Durante l’audit, Skytrax ha valutato oltre 190 protocolli di sicurezza e igiene di SIA e Scoot, incluse la pulizia in aeroporto e a bordo dei velivoli, le misure di distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine e disinfettanti e gli altri miglioramenti nei sistemi di igienizzazione. Questi protocolli sono stati poi certificati sulla base di un’indagine professionale e scientifica degli standard delle compagnie aeree.

Le 5 stelle assegnate da Skytrax nell’ambito del Covid-19 Safety Ratings sono l’ultimo riconoscimento ottenuto dal Gruppo SIA per la sua risposta alla pandemia di Covid-19. SIA e Scoot hanno implementato misure ad ampio spettro per tutelare la salute e la sicurezza dei viaggiatori e del personale e per garantire il massimo livello di assistenza durante tutto il viaggio. Le due compagnie hanno anche introdotto soluzioni digitali innovative per migliorare l’esperienza di viaggio, riducendo i rischi di trasmissione di Covid-19 e il contatto tra le persone.

Lee Lik Hsin, Executive Vice President Commercial di Singapore Airlines, ha dichiarato: “Dall’inizio della pandemia, abbiamo rivisto e rafforzato le misure in materia di salute e sicurezza in più di cento touchpoint lungo tutto il customer journey. Questo sarà un processo in continua evoluzione, poiché la nostra priorità è fare tutto il possibile per tenere i nostri passeggeri e il nostro personale al sicuro, in ogni momento. Le 5 stelle di Skytrax rappresentano un gradito riconoscimento del nostro incrollabile impegno per raggiungere questo obiettivo. SIA è da tempo riconosciuta per la leadership di prodotto e per il pluripremiato servizio clienti. Oggi, anche gli standard di salute e sicurezza di livello mondiale sono parte integrante della nostra brand promise, mentre ricostruiamo gradualmente il nostro network e accogliamo di nuovo i passeggeri a bordo dei nostri voli”.

Campbell Wilson, CEO di Scoot, ha dichiarato: “Oltre alla qualità, al comfort, alla praticità e alla sicurezza, i viaggiatori cercano sempre più garanzie sulle misure di igiene messe in atto dalle compagnie aeree. Sin dai primi giorni della pandemia, Scoot ha fatto della salute e della sicurezza una priorità, rafforzando le procedure di pulizia e introducendo nuove opzioni self-service low o no-touch in tutti i nostri touchpoint. Siamo orgogliosi di essere il primo vettore low-cost al mondo a ricevere la valutazione di 5 stelle da parte di Skytrax. Questo risultato conferma l’impegno e il duro lavoro del nostro personale in questo periodo difficile e fornisce ai nostri passeggeri una garanzia ulteriore”.

Edward Plaisted, CEO di SKYTRAX, ha dichiarato: “Siamo lieti di confermare che Singapore Airlines e Scoot offrono standard di igiene e sicurezza ai massimi livelli per tutta la durata dell’esperienza dei passeggeri. Entrambe le compagnie aeree hanno realizzato un programma di sicurezza Covid-19 completo al fine di garantire il benessere dei propri passeggeri e del personale in ogni momento del viaggio. L’attenzione minuziosa alla coerenza dell’insieme è stato il fattore chiave che ha consentito a Scoot e Singapore Airlines di ottenere 5 stelle nel Covid-19 Airline Safety Rating. Essere in grado di fornire ai nostri passeggeri una garanzia di così alto livello di un’esperienza di viaggio sicura, è l’elemento più importante per ripristinare la fiducia nei viaggi aerei”.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)