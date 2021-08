Embraer e AvFuel collaborano per ampliare l’utilizzo dei SAF nella Business Aviation

Embraer e Avfuel Corporation annunciano la loro recente collaborazione per portare Neste MY Sustainable Aviation FuelTM (SAF) al Melbourne Orlando International Airport.

L’accordo arriva quando Embraer annuncia il suo impegno sull’azione per il clima, come il raggiungimento di operazioni carbon neutral entro il 2040 e il sostegno all’obiettivo dell’industria aeronautica di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050, entrambi i quali includono l’integrazione dell’uso di SAF nelle iniziative di sostenibilità.

Nell’ambito della collaborazione, Avfuel ha fornito a Embraer Neste MY SAF presso la sua struttura di Melbourne, Florida, consegnando il carburante a Sheltair (KMLB) per lo stoccaggio e la movimentazione. Embraer mira a utilizzare il SAF nelle operazioni in corso presso la sede del suo executive jet’s headquarters in Melbourne.

Avfuel ha fornito la sua prima consegna a Embraer a Melbourne il 14 luglio. Ogni carico di carburante (circa 8.000 galloni) dalla sede di Houston di Neste fornisce una riduzione di 19,1 tonnellate di emissioni di carbonio durante il suo ciclo di vita. Il SAF è il modo più efficace per ridurre l’impronta di carbonio di un volo e, in futuro, il SAF potrebbe fornire fino all’80% in meno di emissioni di gas serra rispetto al tradizionale carburante per aerei nella sua forma pulita.

“Non potremmo essere più lieti di collaborare con Embraer nel promuovere iniziative di sostenibilità”, ha affermato Craig Sincock, presidente e CEO di Avfuel. “Siamo onorati di fornire a Embraer la soluzione leader per la sostenibilità della business aviation e ammiriamo la sua determinazione contro il cambiamento climatico. Utilizzando i SAF, Embraer non solo fornisce una significativa riduzione delle emissioni di carbonio, ma offre anche un’eccezionale opportunità educativa per introdurre gli operatori ai SAF”.

“In Embraer abbiamo un patrimonio profondamente radicato nell’ambientalismo, che ci spinge a trovare soluzioni verso un futuro più sostenibile per la business aviation. Come parte di queste soluzioni, abbiamo già iniziato a utilizzare SAF per volare agli industry events. Tuttavia, ora stiamo facendo un ulteriore passo avanti”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “Dato che abbiamo appena annunciato i nostri impegni ESG, è fondamentale dare l’esempio per mostrare alla nostra comunità locale, ai nostri clienti e ai nostri operatori che stiamo facendo la nostra parte e stiamo intraprendendo azioni immediate per plasmare un ecosistema di viaggi aerei più sostenibile”.

Embraer e Avfuel fanno parte della Business Aviation Coalition for Sustainable Aviation Fuel lanciata nel 2018 e hanno promosso discussioni sul percorso da seguire per la continua adozione del SAF nella business aviation, oltre a supportare eventi leader del settore. La coalizione ha l’obiettivo di ridurre le emissioni attraverso investimenti e innovazione.

“Mentre la business aviation continua a crescere, il carburante per aviazione sostenibile sarà una parte vitale del progresso del nostro settore e della protezione dell’ambiente”, ha affermato Jamie Toler, General Manager of Sheltair Melbourne. “Siamo lieti di essere uno strumento di cambiamento grazie alla nostra relazione e partnership con Embraer e Avfuel. Il nostro impegno reciproco rafforzerà solo programmi più rispettosi dell’ambiente”.

Neste MY SAF è realizzato con materiali di scarto e residui rinnovabili e sostenibili, come l’olio da cucina usato. È un carburante drop-in che, una volta miscelato con petroleum jet fuel, soddisfa le specifiche ASTM D-1655 per jet fuel. Ciò rende Neste MY SAF una soluzione ottimale per ridurre direttamente le emissioni di gas serra degli aeromobili, senza che siano necessari nuovi investimenti o modifiche all’aeromobile o alle procedure di distribuzione del carburante.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)