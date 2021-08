L’Embraer electric demonstrator aircraft inizia la flight test campaign

Nel viaggio verso un futuro a zero emissioni di carbonio, un’altra iniziativa di Embraer ha raggiunto una nuova fase con l’inizio della flight test campaign dell’electric demonstrator aircraft. Sviluppato per valutare nuove tecnologie e soluzioni che consentono una propulsione aeronautica 100% elettrica e più sostenibile, il dimostratore conduce i test presso lo stabilimento Embraer di Gavião Peixoto, San Paolo, Brasile.

Questo è un altro passo promettente nella cooperazione scientifica e tecnologica di successo che ha riunito Embraer e due rinomati fornitori di soluzioni per la mobilità elettrica, WEG ed EDP. La strategia di innovazione aperta ha accelerato lo sviluppo delle tecnologie necessarie per aumentare l’efficienza energetica dei futuri velivoli attraverso l’uso e l’integrazione di dispositivi elettrici in un sistema di propulsione innovativo.

Potenza, performance, controllo, thermal management e sicurezza operativa sono state le caratteristiche principali valutate in questi primi voli con equipaggio. L’obiettivo è dimostrare le reali condizioni di volo attraverso i risultati ottenuti da simulazioni computazionali, test di laboratorio e integrazione a terra della tecnologia, che hanno avuto luogo dalla seconda metà del 2019.

“Il primo volo di un aereo è sempre un traguardo importante e il decollo del nostro primo aereo elettrico a emissioni zero rappresenta anche il contributo rilevante dei nostri team e partner alla transizione energetica del settore”, ha affermato Luis Carlos Affonso, Vice President of Engineering, Technology Development and Corporate Strategy of Embraer. “Siamo impegnati a cercare soluzioni per consentire il futuro di un’aviazione più sostenibile e l’innovazione svolgerà un ruolo chiave in questo viaggio”.

Questo progetto di cooperazione tecnologica ha utilizzato un electric powertrain system di WEG e una serie di batterie finanziate da EDP che sono state integrate in un EMB-203 Ipanema, un aereo che fa parte della storia di Embraer. Nel 2004 è diventato il primo aereo al mondo certificato e prodotto in serie per volare con carburante da fonte rinnovabile (etanolo).

Embraer ha un programma di sviluppo tecnologico permanente, che ha consentito guadagni di efficienza nelle prestazioni degli aeromobili, riducendo il consumo e le emissioni di gas serra. La ricerca sull’elettrificazione aeronautica fa parte di uno sforzo più ampio per esplorare una nuova generazione di energia rinnovabile e la transizione verso un futuro a zero emissioni di carbonio.

Le conoscenze acquisite sui test sui velivoli dimostrativi elettrici consentiranno a Embraer di sviluppare nuovi prodotti innovativi in linea con la continua ricerca dell’azienda per un futuro sostenibile. È il caso dell’eVTOL (electric vertical landing and take-off aircraft), noto anche come EVA (Electric Vertical Aircraft), sviluppato da Eve, Embraer’s Urban Air Mobility company.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)