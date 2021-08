News Brevi – 13.08.2021

AUSTRIAN AIRLINES PROSEGUE LA RICERCA DI GIOVANI APPRENDISTI – Negli ultimi 25 anni Austrian Airlines ha formato circa 250 apprendisti in diverse aree dei dipartimenti aziendali. “Siamo lieti dei giovani motivati e impegnati che iniziano la loro formazione presso Austrian Airlines anno dopo anno. La formazione in apprendistato è un investimento importante e prezioso per il futuro. Da un lato, i tirocinanti di oggi sono i nostri esperti di aviazione di domani, e dall’altro lato vogliamo offrire ai giovani adulti prospettive per la loro vita professionale”, afferma Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines. La compagnia sta attualmente formando 34 apprendisti. Oltre ad un apprendistato nell’area amministrativa come office administrator, Austrian Airlines offre un percorso formativo particolarmente entusiasmante con apprendistati per “Mechatronics – Production Technology”. Quest’anno vengono offerti cinque posti di apprendistato per questo programma. Le domande sono possibili fino al 22 agosto compreso. “Il buon funzionamento dell’aviazione è impossibile senza la manutenzione professionale degli aeromobili. Con la formazione come tecnico meccatronico nella tecnologia di produzione, ci assicuriamo il nostro personale junior. Apprezziamo una formazione completa e un alto livello di qualità”, afferma il COO Sciortino. L’apprendistato di meccatronica si svolge nell’apprentice workshop presso il Vienna International Airport, dove gli apprendisti beneficiano dell’esperienza e della professionalità del personale tecnico durante l’intero periodo di apprendistato di 3,5 anni. L’apprendistato include una formazione pratica sul posto di lavoro nelle officine specializzate e nella manutenzione degli aeromobili, nonché una formazione specialistica Cat.A, che li prepara per il loro futuro ambiente di lavoro. L’apprendistato inizia nell’ottobre 2021. Le domande possono essere presentate sul sito web.

NORWEGIAN RILASCIA IL SUMMER 2022 SCHEDULE, CON PIU’ VOLI DALLA SCANDINAVIA VERSO UK E IRLANDA – Norwegian continuerà ad aumentare i voli tra il Regno Unito e l’Irlanda verso destinazioni in tutta la Scandinavia, mentre la compagnia aerea rilascia il programma di volo dell’estate 2022. Tutti i voli sono ora disponibili per la prenotazione, offrendo una vasta gamma di destinazioni da Londra, Edimburgo, Manchester e Dublino. In totale, attraverso la rete europea, Norwegian offrirà 259 rotte dai paesi nordici a causa dell’allentamento delle restrizioni di viaggio e dei requisiti di quarantena e, di conseguenza, della domanda di voli in aumento. “Siamo lieti di poter presentare il nostro programma di volo per la prossima stagione estiva. Con questo programma estivo continueremo a realizzare la nostra strategia di investimento in Norvegia e nella regione nordica. Negli ultimi mesi abbiamo notato un aumento della domanda da parte dei clienti e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo nelle loro destinazioni nordiche preferite”, ha detto Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Nel 2020 e nel 2021, l’industria aeronautica è stata duramente colpita dalle restrizioni di viaggio e dai requisiti di quarantena a causa della pandemia COVID-19. Norwegian prevede che il tasso di vaccinazione in costante aumento significherà che il rischio di nuove restrizioni di viaggio sarà significativamente inferiore nel 2022. “Norwegian è ora ben attrezzata per guardare al 2022, anche se continueremo in una certa misura ad essere colpiti dalla pandemia man mano che l’industria inizierà a riprendersi. Abbiamo una notevole flessibilità nell’uso dei nostri aeromobili e, dopo la ristrutturazione, abbiamo un debito inferiore, una flotta e un’organizzazione adattate e abbiamo ricevuto nuovo capitale. È stato un momento difficile, ma il risultato è che ora siamo più forti di prima della pandemia”, prosegue Geir Karlsen. Il programma di volo per la stagione estiva 2022 è ora in vendita su www.norwegian.com. Londra Gatwick servirà Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Helsinki, Stoccolma e Copenaghen, con un totale di 115 voli settimanali. Manchester servirà Oslo, Stavanger, Bergen e Stoccolma, con un totale di otto voli settimanali. Edimburgo servirà Oslo, Stoccolma e Copenaghen, con un totale di 15 voli settimanali. Dublino servirà Oslo e Copenaghen, con un totale di quattro voli settimanali.

ACI WORLD ACCOGLIE IL GOOD HEALTH PASS COLLABORATIVE INTEROPERABILITY BLUEPRINT – Airports Council International (ACI) World ha accolto oggi con favore la pubblicazione del Good Health Pass Collaborative Interoperability Blueprint. Commentando la pubblicazione, Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Mentre continuiamo a navigare nella ripresa, la cooperazione sugli standard globali verso un’armonizzazione globale dei processi e l’uso di vaccini e test insieme, aiuteranno a rimettere in carreggiata il settore. La collaborazione è l’approccio migliore poiché l’aviazione è un business globale e dobbiamo avere una prospettiva globale. Continueremo a lavorare per ulteriori iniziative come la Good Health Pass Collaborative, uno sviluppo chiave nella proliferazione di pass sanitari digitali che promuoveranno la riapertura sicura e rapida delle frontiere. Come stabilito dal progetto, il successo dipenderà dall’interoperabilità globale e da un sistema sicuro e affidabile che protegga i dati degli utenti e abbia vantaggi oltre l’industria aeronautica. Affinché un sistema di pass sanitari digitali interoperabili abbia le migliori possibilità di successo, i governi devono riconoscere la documentazione sullo stato di salute che è già in circolazione, come oltre un miliardo di certificati di vaccinazione, prove di recupero e prove dei risultati dei test. La posta in gioco è alta. Se i governi possono sostenere iniziative come la Good Health Pass Collaborative, hanno il potenziale per fornire un impulso significativo al settore, proteggendo milioni di posti di lavoro, ricostruendo la connettività globale e aiutando l’aviazione a guidare una ripresa economica globale”.

DELTA: TRAVEL WAIVER IN FLORIDA PER LA TROPICAL DEPRESSION FRED – A causa del percorso previsto della Tropical Depression Fred verso il sud-ovest della Florida, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati, in vigore dal 14 al 15 agosto 2021. Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando si verifica una nuova prenotazione del viaggio entro il 18 agosto 2021. Il team meteorologico di Delta nell’Operation and Customer Center della compagnia aerea continuerà a monitorare la tempesta e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.