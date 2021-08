Eurofighter e NETMA concordano una Contract Extension for Material Availability Service

Eurofighter GmbH e la NATO Eurofighter 2000 e Tornado Management Agency (NETMA) hanno firmato un nuovo accordo per continuare l’esistente C#3 Material Availability Service Contract per ulteriori 65 mesi. L’accordo rappresenta una second service phase e va dal 1 agosto 2021 al 31 dicembre 2026.

L’accordo, del valore di 3,9 miliardi di euro, con opzioni per ulteriori 0,9 miliardi di euro, riflette la forte collaborazione tra Eurofighter GmbH, le Eurofighter Partner Companies (EPC) e NETMA nel garantire livelli elevati e costanti di disponibilità degli aeromobili in tutte le Typhoon fleets. Il C#3 contract garantisce che tutti gli Eurofighter Typhoon nella flotta delle core nations rimangano disponibili e operativi attraverso la fornitura pianificata di un in-service support vitale, che include equipment repairs, spares procurement, stock planning and logistics.

Il contratto consente ai diversi national industry partners – Airbus Germany, Airbus Spain, BAE Systems e Leonardo – di soddisfare e personalizzare le esigenze di disponibilità di ricambi e riparazioni dei rispettivi national customers.

Giancarlo Mezzanatto, Chief Operating Officer of Programs di Eurofighter GmbH, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ottenuto questo importante long-term support contract. Riflette l’eccellente track record nella nostra fornitura di servizi e svilupperà ulteriormente la fiducia che abbiamo costruito con i nostri clienti nel sostenere le loro flotte Typhoon”.

Ruediger Knoepfel, NETMA Deputy General Manager, ha dichiarato: “Questo nuovo C#3 contract è una pietra miliare importante per garantire l’alto livello di disponibilità delle flotte Typhoon”.

(Ufficio Stampa Eurofighter)