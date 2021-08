Emirates e Airlink espandono la partnership e siglano un accordo di codeshare

Emirates e Airlink hanno annunciato l’espansione della loro partnership esistente in un unilateral codeshare agreement, offrendo ai viaggiatori da e per il Sudafrica un comodo accesso a oltre 40 destinazioni nazionali e regionali in 12 paesi africani.

Il codeshare esteso fornisce connettività ai clienti Emirates non offerti da nessun altro vettore in Africa e rafforza la partnership di lunga data che Emirates ha con South African Airways.

La mossa arriva quando Emirates riprende i suoi voli per il Sudafrica e intensifica le sue operazioni per fornire ai clienti una connettività avanzata tramite i suoi gateway di Johannesburg, Cape Town e Durban. La connettività fornita dal nuovo codeshare tra Emirates e Airlink offrirà tariffe competitive, biglietteria combinata e trasferimenti di bagagli senza soluzione di continuità durante il collegamento tra entrambe le compagnie aeree.

I clienti che viaggiano in Sudafrica si possono ora trasferire da Johannesburg, Città del Capo e Durban a punti nazionali come Bloemfontein, George, Upington, Nelspruit, Hoedspruit, Kimberley, Skukuza, Pietermaritzburg, Richards Bay, Sishen, Mthatha e Port Elizabeth, nonché punti attraverso l’Africa meridionale come Gaborone, Kasane, Vilanculos, Lubumbashi, Dar es Salaam, Entebbe, Maseru, Antananarivo, Pemba, Tete, Maun, Victoria Falls, Walvis Bay, Maputo, Windhoek, Harare, Lusaka, Ndola, Bulawayo e Livingstone, tra molte altre città.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “L’espansione della partnership Emirates – Airlink segna un importante passo avanti nella nostra relazione. Il nostro nuovo accordo di codeshare migliora l’offerta di servizi e la flessibilità per i clienti che viaggiano oltre i nostri gateway in South and Southern Africa e fornisce loro opzioni senza precedenti per destinazioni di svago. Ci impegniamo a far crescere le nostre operazioni in Sudafrica e, con le forti opportunità di connessione fornite collettivamente con Airlink, speriamo di aiutare a far ripartire il settore dei viaggi e del turismo locale”.

Ha aggiunto: “La nostra partnership in codeshare con Airlink integra il prezioso rapporto che Emirates ha con South African Airways, che attendiamo con impazienza di riavviare una volta che la compagnia aerea sarà di nuovo operativa”.

Rodger Foster, Chief Executive Officer and Managing Director, Airlink, ha dichiarato: “Questo entusiasmante sviluppo è un’approvazione schiacciante per Airlink. Siamo lieti, onorati e privilegiati che Emirates Airline abbia scelto Airlink come Southern Africa partner. Emirates serve tutti i nostri mercati di origine e insieme siamo in grado di fornire un accesso aereo vitale in tutto il network di destinazioni Airlink nell’Africa meridionale e fornire la connettività tanto necessaria, collegando l’Africa con il mondo e il mondo con l’Africa. I settori del turismo e del trasporto aereo sono stati i più colpiti dalla pandemia e dai relativi blocchi e divieti di viaggio e, mentre il mondo viene vaccinato, prevediamo che più clienti vorranno visitare le destinazioni speciali in cui Airlink offre servizi”.

I clienti possono prenotare il loro viaggio con entrambe le compagnie aeree su emirates.com, tramite agenzie di viaggio online e agenti di viaggio locali.

Emirates ha potenziato le sue operazioni in Sudafrica. La compagnia aerea continua a ricostruire in sicurezza la sua rete globale e a ripristinare la domanda del mercato collegando i clienti da e attraverso Dubai verso oltre 120 destinazioni globali. Continua inoltre ad espandere la sua presenza in South and Southern Africa costruendo solide relazioni con partner come Airlink e promuovendo più opzioni di connettività che generano valore attraverso una migliore esperienza per i suoi clienti.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)