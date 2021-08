Bombardier amplia ulteriormente l’offerta per Engine Maintenance presso i Service Centres

Bombardier, in collaborazione con Rolls-Royce, ha annunciato che sta rafforzando le sue maintenance service capabilities per i Global aircraft customers presso le sue service facilities. Questo accordo unico migliorerà la customer experience per i Global aircraft customers che utilizzano il motore BR710, dando loro accesso a un pool di Rolls-Royce-owned lease engines, situati in loco presso i centri di assistenza Bombardier a Wichita, Tucson e Hartford, con Berlino, Biggin Hill e Singapore a seguire a breve. Queste strutture saranno i primi centri di assistenza autorizzati Rolls-Royce a offrire questo servizio per i motori BR710.

In base al nuovo accordo, gli operatori di aerei Global Express, Global Express XRS, Global 5000 e Global 6000 potranno soddisfare tutte le loro esigenze di manutenzione dei motori presso vari Bombardier service centres, riducendo significativamente i tempi di fermo e i costi. Tutta la post-lease maintenance sui motori in leasing verrà eseguita in loco, garantendo tempi di consegna più rapidi e l’eliminazione dei costi di spedizione dei motori in leasing.

“Bombardier continua a generare valore per i suoi clienti attraverso questo accordo, che sottolinea il nostro continuo investimento nell’infrastruttura aftermarket”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Services and Support, and Corporate Strategy, Bombardier. “Gli operatori di aeromobili trarranno inoltre vantaggio dall’esperienza e dalla competenza senza pari offerte dai tecnici Bombardier e Rolls-Royce, offrendo l’esperienza di servizio che i clienti richiedono e meritano”.

“In qualità di fornitore leader di motori nella business aviation, i nostri clienti possono fidarsi di noi per la fornitura motori altamente affidabili e livelli eccezionali di supporto in servizio”, ha affermato Andy Robinson, SVP Customers & Services – Business Aviation, Rolls-Royce. “L’espansione delle nostre lease engine pool locations in selected Bombardier authorized service centres garantisce tempi di consegna rapidi e una migliore accessibilità per i nostri BR710 customers, rafforzando ulteriormente la nostra rete di servizi globale”.

L’accordo con Rolls-Royce si basa sull’impegno globale del customer service Bombardier in tutto il mondo. Le Bombardier service facilities offrono un’ampia selezione di opzioni di manutenzione e aggiornamento degli aeromobili su tutte le piattaforme Bombardier e il world-class engine work è una componente chiave dell’offerta di servizi dell’azienda. Bombardier offre agli operatori un’ampia selezione di servizi relativi ai motori che vanno dai mobile repair trucks al line level work, fino alla gestione della riparazione e revisione completa di motori e APU.

(Ufficio Stampa Bombardier)