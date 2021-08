News Brevi – 16.08.2021

ATTERRATO AEREO DA KABUL CON A BORDO PERSONALE DELL’AMBASCIATA ITALIANA E CONNAZIONALI CIVILI – Il Ministero della Difesa informa: “L’aeroplano KC767 dell’Aeronautica Militare è appena atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino con a bordo circa 70 persone tra personale diplomatico ed ex collaboratori afghani. Il volo, partito nella giornata di ieri, rientra nel piano per riportare in patria il personale dell’ambasciata italiana e nell’operazione Aquila Omnia per portare in Italia gli ex collaboratori afghani con loro famiglie. Piano e operazione pianificati e diretti dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), comandato dal Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, ed eseguito dal Joint Force Headquarter (JFHQ), elemento operativo del COVI con la collaborazione per la prima accoglienza e il supporto sanitario della Croce Rossa Italiana. Contestualmente e successivamente all’evacuazione del personale diplomatico e connazionale, proseguirà il lavoro di coordinamento del Team militare del COVI, con l’operazione Aquila Omnia, per l’evacuazione umanitaria dall’Afghanistan dei collaboratori afghani del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel più breve tempo possibile, attraverso un ponte aereo assicurato da aerei KC767 dell’Aeronautica Militare” (Ufficio Stampa Ministero della Difesa).

EMIRATES: TRIPLE GOLD PER LA SICUREZZA DEI SUOI TRASNPORT SERVICES NEGLI UAE – Emirates, rinomata per i suoi servizi di trasporto aereo leader a livello mondiale, è stata anche riconosciuta per i suoi eccezionali servizi di trasporto via terra con tre gold citations ai RoSPA awards. Unica compagnia aerea ad aver ottenuto un premio per due anni consecutivi, il team Emirates ha ricevuto gold awards in tre categorie: Fleet Safety Award, Health & Safety Award e Leisure Safety Award, dimostrando risultati tangibili nelle sue performance di sicurezza operativa, salute, sicurezza e ampie precauzioni COVID-19 per salvaguardare il team e i suoi clienti. Negli Emirati Arabi Uniti Emirates gestisce una flotta di poco più di mille veicoli per trasportare i propri equipaggi e altri dipendenti da e verso il luogo di lavoro, con una media di 2,5 milioni di viaggi su strada in un anno normale. Inoltre, mette in atto standard e protocolli per i fornitori di servizi per trasportare i clienti premium da e per l’aeroporto in tutta comodità e sicurezza, come parte del suo esclusivo servizio Emirates Chauffeur Drive. RoSpa (Royal Society for the Prevention of Accidents) è un’organizzazione britannica che si occupa di promuovere e facilitare la salute e la sicurezza sul lavoro e la sicurezza stradale, domestica, del tempo libero e dell’istruzione in tutto il mondo. I RoSpa Awards annuali vengono esaminati da un gruppo di valutatori indipendenti, con richieste rigorose che richiedono prove dimostrabili, inclusi aspetti quali valutazioni del rischio, audit di sicurezza e iniziative di educazione alla sicurezza.

AERONAUTICA MILITARE: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN VISITA PRESSO IL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI ALGHERO – L’Aeronautica Militare informa: “Il giorno 13 Agosto, il Presidente della Repubblica, On. Prof. Sergio Mattarella, ospite dell’Aeronautica Militare per un breve periodo di vacanza con la famiglia, ha voluto visitare l’aeroporto militare di Alghero, sede del Distaccamento Aeroportuale A.M. Il Presidente, accolto ed accompagnato dal Comandante il Distaccamento, Ten. Col. Domenico CECCO, ha visitato le infrastrutture della base costruita nel 1938, soffermandosi in particolare presso bunker antiaereo la cui particolarità è stata quella di aver resistito a ben 15 bombardamenti alleati negli anni ’40. Al termine della visita il Presidente, prima di imbarcarsi su un VH-139 del 31° Stormo per una ricognizione aerea delle zone devastate dagli incendi che hanno colpito la Sardegna alla fine del mese di luglio, si è soffermato a salutare una rappresentanza del personale del Distaccamento e firmare l’albo d’onore del Reparto. Il Distaccamento aeroportuale di Alghero, dipendente dal CSAM/3RA, assicura il supporto logistico ai velivoli di passaggio dell’AM e delle altre FF.AA. italiane ed internazionali. Inoltre, fornisce attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate. Svolge i Corsi di Sopravvivenza in mare rivolti ai frequentatori dei Corsi Normali dell’Accademia Aeronautica e di familiarizzazione alla sopravvivenza in mare ai frequentatori della Scuola Militare Giulio Douhet” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASA: APPLICABILE LA NUOVA METODOLOGIA RIGUARDO LE RUNWAY SAFETY CONDITIONS – La nuova metodologia Global Reporting Format (GRF) per la valutazione e il report delle runway surface conditions si applica a partire dal 12 agosto 2021 nell’Unione Europea. La conformità alla metodologia GRF consentirà una transizione graduale ai nuovi requisiti, in particolare per gli Stati membri del Nord Europa, dove la data di conformità del 12 agosto 2021 consentirà il passaggio al nuovo sistema di segnalazione prima dell’inizio della stagione invernale. La nuova metodologia GRF garantisce un modo unico e armonizzato a livello globale per valutare e segnalare le condizioni della superficie della pista e di conseguenza migliora il flight crew assessment riguardo take-off and landing performance. Ciò ridurrà i safety risks relativi alle runway excursions, la forma più comune di runway safety related incidents. L’EASA ha sostenuto l’adozione da parte delle parti interessate della nuova metodologia GRF ospitando un webinar sui nuovi requisiti nel marzo 2021. Le presentazioni degli esperti e le risposte alle domande ricevute dagli stakeholder sono disponibili sul sito web di EASA.

AEROPORTO DI GENOVA: LAVORI SULLA A10 TRA IL 16 E IL 25 AGOSTO – L’Aeroporto di Genova informa: “Dalle ore 04.00 di lunedì 16 agosto alle ore 22 di mercoledì 25 agosto, sul tratto della A10 compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verrà attivato uno scambio di carreggiata permanente per consentire lavori di manutenzione. Genova Pegli sarà chiusa in uscita da Genova e in entrata verso Savona. Il casello di Genova Pra’ sarà chiuso in uscita per chi proviene da Genova. Si prevedono tempi di percorrenza superiori alla media. Ricordiamo ai passeggeri in arrivo e in partenza dall’Aeroporto di Genova la possibilità di muoversi da e per lo scalo utilizzando il servizio Airlink di Trenitalia. Per alleggerire il più possibile i disagi alla circolazione e gli impatti sul traffico, la direzione di tronco di Genova di ASPI ha previsto presidi di soccorso meccanici e sanitari con mezzi dislocati su strada e ha studiato la possibilità di aprire il casello di Pegli in caso si rendesse necessario per smaltire importanti accodamenti. I mezzi provenienti da levante e diretti verso il porto di Pra’ avranno a disposizione due itinerari alternativi: uno completamente autostradale tramite A7 – D26 – A26 e uno lungo la viabilità ordinaria uscendo a Genova Ovest sulla A7 o Genova Aeroporto sulla A10”.

DELTA: TRAVEL WAIVER PER LA TROPICAL STORM GRACE – A causa del percorso previsto della Tropical Strom Grace verso Leeward Islands e Puerto Rico, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati, in vigore dal 14 al 18 agosto 2021. Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato avviene entro il 18 agosto 2021. Inoltre, a causa del percorso previsto della Tropical Strom Grace verso la Repubblica Dominicana, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati, in vigore dal 14 al 19 agosto 2021. In questo modo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato si verifica entro il 19 agosto 2021. Il team meteorologico di Delta nell’airline’s Operation and Customer Center continuerà a monitorare la tempesta e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.

AIR CANADA ACCOGLIE CON FAVORE LE NUOVE MISURE IN MATERIA DI SALUTE DEL GOVERNO DEL CANADA – Air Canada ha rilasciato la seguente dichiarazione in risposta all’annuncio del governo del Canada che i dipendenti regolamentati a livello federale nel settore dei trasporti devono essere completamente vaccinati contro il COVID-19 entro il 31 ottobre 2021: “Dall’inizio della pandemia, Air Canada ha sostenuto e adottato continuamente misure basate sulla scienza per proteggere i propri clienti e dipendenti. Ciò ha incluso l’incoraggiamento dei propri dipendenti a vaccinarsi, la creazione di cliniche sul posto di lavoro e il sostegno ai programmi di vaccinazione della comunità per rendere le vaccinazioni più ampiamente accessibili. Sebbene Air Canada attenda ulteriori dettagli sull’annuncio odierno sulle vaccinazioni obbligatorie, si tratta di un gradito passo avanti nell’evoluzione delle misure per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti della compagnia aerea, dei clienti e di tutti i canadesi. Air Canada si impegna a lavorare con i suoi sindacati e il governo del Canada per attuare questa nuova politica in modo efficace con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e semplificare l’applicazione di misure di salute e sicurezza basate sulla scienza in modo coerente con il Government’s COVID-19 Testing and Screening Expert Advisory Panel report del 5 maggio 2021. Air Canada rimane inoltre impegnata nello sviluppo e nell’applicazione continui di nuove misure e processi di sicurezza che siano efficaci e convenienti per i clienti non appena disponibili. Tali misure sono vitali per il rilancio sicuro dell’industria del trasporto aereo che, oltre a consentire ai canadesi di viaggiare liberamente, è anche un motore essenziale dell’attività economica in Canada”.

IBERIA PORTA IN GIAPPONE LA SQUADRA PARALIMPICA SPAGNOLA – Il 19 agosto Iberia porterà la squadra paralimpica spagnola a Tokyo, con le gare che inizieranno il 24 agosto. Circa 100 persone della squadra paralimpica spagnola voleranno prima con Iberia da Barcellona a Madrid, dove si incontrerà l’intera spedizione, per un totale di 192 passeggeri. Dall’aeroporto di Madrid voleranno a Tokyo sul volo IB6801, un Airbus A330-200 con partenza alle 11:05 e arrivo alle 07:30 del giorno successivo. Per una migliore gestione di questo volo, Iberia e il Comitato Paralimpico spagnolo hanno messo a punto un dispositivo che consentirà agli atleti di volare a Tokyo riducendo al minimo i contatti durante il loro passaggio attraverso l’aeroporto e, allo stesso tempo, offrendo il miglior servizio alle 40 persone della spedizione che necessitano di assistenza speciale. Per facilitare tutte le procedure di check-in, il 18 agosto – il giorno prima del volo – la Bag On Board (Bob) della compagnia, che solitamente offre servizi di ritiro bagagli e check-in ai clienti Iberia, ritirerà i bagagli presso i centri di Madrid, Barcellona, Siviglia e Granada e li consegnerà a Iberia lo stesso pomeriggio in modo che la compagnia possa spedirli per Tokyo. Iberia avrà anche il compito di riportare gli atleti in Spagna il 5 settembre.