ADAC Luftrettung prende in consegna i suoi primi due five-bladed H145

ADAC Luftrettung, uno dei più grandi Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) operators in Europa, ha preso in consegna i suoi primi due five-bladed H145. Inoltre, l’operatore tedesco HEMS aggiornerà la sua attuale flotta di 14 four-bladed H145 al five-bladed rotor system.

“Investendo in nuovi velivoli insieme all’aggiornamento della nostra flotta H145 esistente, ci stiamo concentrando sulla tecnologia di volo all’avanguardia per le missioni di soccorso. Ciò avvantaggia le persone bisognose e il nostro equipaggio allo stesso modo, migliorando la nostra emergency medical care in volo a lungo termine. In questo modo, continueremo a garantire la sicurezza dei pazienti e del volo, che sono le nostre priorità principali, ai massimi livelli in futuro”, ha affermato Frédéric Bruder, Managing Director of ADAC Luftrettung gGmbH.

“Siamo lieti che ADAC Luftrettung abbia optato per il nuovo five-bladed H145. Questo apre un nuovo capitolo nella cooperazione tra le nostre due organizzazioni che risale a più di 50 anni”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

ADAC Luftrettung opera più di 50 elicotteri Airbus dalle sue 37 stazioni in tutta la Germania. A giugno, un ADAC H145 è stato il primo elicottero HEMS a volare con sustainable aviation fuel (leggi anche qui).

“La nuova versione dell’H145 light twin-engine helicopter più venduto di Airbus è stata presentata a Heli-Expo 2019 di Atlanta. Quest’ultimo aggiornamento aggiunge un nuovo e innovativo five-bladed rotor al multi-mission H145, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design faciliterà anche le maintenance operations, migliorando ulteriormente la facilità di manutenzione e l’affidabilità dell’H145, aumentando al contempo il comfort sia per i passeggeri che per l’equipaggio. L’high-mounted tail boom dell’elicottero e le opening clam-shell doors facilitano l’accesso alla spaziosa cabina dell’H145.

Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e di Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria”, afferma Airbus.

Oggi Airbus ha più di 1.470 elicotteri della famiglia H145 in servizio in tutto il mondo, registrando un totale di oltre sei milioni di ore di volo. Solo per HEMS, ci sono più di 470 elicotteri della famiglia H145 che conducono missioni di soccorso aereo in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)