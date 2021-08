News Brevi – 17.08.2021

ENAC: INFORMAZIONI ALGLI OPERATORI AEREI SU ZONE DI CONFLITTO – ENAC comunica: “L’ENAC informa gli operatori aerei che, in relazione alla sospensione dei voli commerciali dell’aeroporto internazionale di Kabul e ad altri eventi internazionali, l’EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea) aggiorna, sul proprio sito web, informazioni sulle zone di conflitto. Tali informazioni sono disponibili all’interno della pagina web EASA Information on Conflict Zones dove i responsabili delle operazioni e della sicurezza potranno verificare le modalità di accesso alla piattaforma denominata “European Information sharing and cooperation platform on conflict zone” disponibile in prova fino al 10 dicembre 2021″.

AIRBUS: LANCIATO IL SECONDO SATELLITE PLEIADES NEO – Pléiades Neo 4, il secondo satellite della Pléiades Neo Earth observation constellation, è stato lanciato con successo la scorsa notte dall’Arianespace European launcher Vega, dalla Guyana francese. Pléiades Neo 4 è stato rilasciato dal veicolo di lancio molto vicino alla sua final 620-km sun-synchronous polar orbit, che raggiungerà nei prossimi giorni. Il satellite sarà sfasato di 180° con Pléiades Neo 3 sulla stessa orbita, per iniziare a formare una costellazione. Ciò consentirà l’imaging quotidiano di qualsiasi luogo sulla Terra con una risoluzione nativa di 30 cm e da due a quattro volte al giorno quando la costellazione di quattro satelliti sarà completa. “Pléiades Neo offrirà ai nostri clienti una capacità veramente best-in-class e rafforzerà fortemente la nostra posizione nel mercato ad altissima risoluzione”, ha affermato François Lombard, Head of Intelligence, Airbus Defence and Space. “Le prime immagini di Pléiades Neo 3 sono eccezionali e confermano che abbiamo preso la decisione giusta in termini di design e performance per soddisfare i requisiti sempre più esigenti del settore geospaziale”. Composta da quattro satelliti identici, la costellazione Pléiades Neo prodotta, posseduta e gestita al 100% da Airbus, offre una risoluzione nativa di 30 cm con un’area di imaging di 14 km, la più ampia della sua categoria. Grazie all’agilità senza pari, la costellazione sarà in grado di coprire l’intera massa terrestre cinque volte all’anno. I nuovi satelliti lavoreranno di pari passo con i satelliti Pléiades esistenti e il resto della flotta di satelliti di osservazione della Terra di Airbus. Il design altamente innovativo di Pléiades Neo è dotato del silicon carbide optical instrument di nuova generazione, basato sulla tecnologia che Airbus ha introdotto per la prima volta nei primi anni 2000. La costellazione Pléiades Neo beneficerà anche di laser optical and Ka-band links con i satelliti geostazionari Airbus SpaceDataHighway (EDRS), per consentire acquisizioni urgenti meno di 40 minuti dopo il compito, per rispondere rapidamente alle situazioni più critiche.

RYANAIR LANCIA 11 NUOVE ROTTE DAL REGNO UNITO PER L’INVERNO 2021 – Ryanair ha celebrato oggi il lancio di 11 nuove rotte invernali 2021/22 dal Regno Unito. L’UK Winter ’21 schedule ora opera oltre 2.000 voli settimanali verso oltre 400 destinazioni, di cui 11 nuovi verso una serie di hotspot europei. Tra queste rotte vi sarà la Birmingham – Torino (1 volo a settimana) e la Birmingham – Milano Bergamo (2 voli settimanali). Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare 11 nuove rotte invernali dalle città britanniche di Bournemouth, Birmingham, Bristol, Cardiff e Londra per coloro che desiderano godersi una vacanza invernale al sole o le attrazioni di una vacanza in città”.

IL MEGLIO DELLA PUGLIA A BORDO DI EGO AIRWAYS – EGO Airways informa: “EGO Airways, insieme a Pasta Ligorio e AlimentAmare, ti offre il meglio della Puglia. Parti per la Puglia a bordo dei voli EGO Airways per andare alla scoperta di luoghi magnifici e sapori introvabili. Durante il tuo volo per Bari, Pasta Ligorio e AlimentAmare, le due aziende Brindisine che hanno collaborato con noi, ti omaggeranno con due gustosi assaggi. Vola in Puglia con EGO Airways a partire da 48,90€ per scoprire luoghi indimenticabili e sapori magnifici”.