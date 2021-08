Eurowings: dal 31 ottobre i nuovi collegamenti diretti da Praga

I nuovi collegamenti aerei Eurowings da Praga nell’orario invernale sono stati fissati. Dal 31 ottobre di quest’anno la compagnia aerea trasporterà i suoi passeggeri con collegamenti diretti dalla capitale ceca verso attraenti destinazioni business e leisure a partire da 29,99 euro. In totale, la filiale di Lufthansa decollerà dalla sua nuova base di Praga verso undici destinazioni in tutta Europa dal 31 ottobre 2021. I passeggeri di Eurowings possono ora prenotare voli low cost da Praga alla Spagna (Málaga, Barcellona, Fuerteventura, Tenerife), Grecia (Atene), Regno Unito (Birmingham, Bristol), Danimarca (Copenaghen), Italia (Milano), Croazia (Zagabria) e la capitale israeliana Tel Aviv tramite eurowings.com o l’app del cliente.

Con l’apertura della nuova base a Praga (leggi anche qui), Eurowings amplia i propri servizi nella Repubblica Ceca e dal 31 ottobre 2021 stanzierà inizialmente due Airbus A320 nella capitale ceca. Nell’estate del 2022, tre aeromobili decolleranno per Eurowings. Praga diventerà così la decima base Eurowings in Europa. Con la sua crescente presenza nella “Città d’oro”, Eurowings crea più di cento nuovi posti di lavoro e fornisce un importante impulso occupazionale per il mercato dell’aviazione ceco.

Tutti i nuovi voli diretti da Praga in dettaglio

Eurowings fa volare i suoi passeggeri da Praga fino a quattro volte alla settimana verso le metropoli spagnole e le famose regioni turistiche: dal 4 novembre a Málaga (martedì, giovedì e sabato), dal 31 ottobre 2021 a Barcellona (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) e a Fuerteventura (giovedì e domenica) e dal 6 novembre a Tenerife (mercoledì e sabato).

A partire dal 2 novembre i passeggeri di Eurowings voleranno da Praga alla capitale greca Atene tramite un collegamento diretto ogni martedì e sabato.

Dal 31 ottobre i passeggeri Eurowings decolleranno per Bristol tre volte a settimana (lunedì, venerdì e domenica) e dal 1 novembre anche tre volte a settimana verso Birmingham (lunedì, mercoledì e venerdì).

A partire dal 31 ottobre Eurowings porterà i passeggeri a Copenhagen, una destinazione popolare sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti, con voli diretti sei volte a settimana. I voli da Praga a Copenaghen sono programmati tutti i giorni tranne il sabato.

Eurowings decolla da Praga a Milano quasi tutti i giorni a partire da 29,99 euro: a partire dal 31 ottobre, Eurowings farà volare i suoi passeggeri da Praga a Milano tutti i giorni tranne il sabato.

Un’altra novità nel programma di volo Eurowings dal 4 novembre: la compagnia aerea porterà i suoi ospiti due volte a settimana nella capitale croata Zagabria. I voli sono previsti il giovedì e il sabato.

Eurowings decolla dalla Repubblica Ceca per la capitale israeliana Tel Aviv: i passeggeri di Eurowings voleranno da Praga a Tel Aviv tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) a partire dal 5 novembre.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)