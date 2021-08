Emirates firma un accordo di codeshare con Azul

Emirates ha firmato un accordo di codeshare con Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A (Azul) che consentirà ai clienti di connettersi senza problemi da e verso otto città del Brasile alla rete globale di Emirates via San Paolo.

L’accordo di codeshare è stato approvato dall’Agenzia federale dell’aviazione brasiliana (Agência Nacional de Aviação Civil).

Con il codeshare, i clienti potranno connettersi da e verso Rio de Janeiro Santos Dumont (SDU), Belem (BEL), Belo Horizonte (CNF), Cuiaba (CGB), Curtiba (CWB), Juazeiro Do Norte (JDO), Porto Alegre (POA) e Recife (REC) su voli operati da Azul verso i voli Emirates da San Paolo (GRU) a Dubai e oltre, con un unico biglietto. I biglietti possono essere acquistati online sul sito web di Emirates o tramite gli uffici vendita locali e gli agenti di viaggio di Emirates dal 18 agosto 2021, per viaggi a partire dal 25 agosto 2021.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Emirates è lieta di entrare in una partnership in codeshare con Azul per offrire ai nostri clienti una connettività migliorata, agevole e conveniente tra otto città del Brasile da/per Dubai e la nostra rete globale attraverso San Paolo. Il Brasile è un mercato importante per Emirates e la nostra cooperazione con Azul sottolinea l’impegno di Emirates a rafforzare la nostra presenza nella regione e ad aprire più opzioni per i nostri clienti. Con un biglietto, i nostri clienti possono accedere a un’esperienza senza soluzione di continuità attraverso il check-in, il controllo del bagaglio e l’imbarco in ogni tappa del loro viaggio. Non vediamo l’ora di lavorare con Azul e rafforzare la nostra partnership nei giorni a venire”.

“Siamo molto felici di annunciare questa partnership con Emirates, che fornirà vantaggi senza soluzione di continuità ai nostri clienti. Essendo la più grande compagnia aerea del Brasile in termini di destinazioni, questo codeshare consente ai nostri clienti di avere una connettività senza pari in Brasile e in tutto il mondo. Inoltre, sia Azul che Emirates sono noti per l’eccellenza del servizio che migliora ulteriormente l’esperienza del cliente tra le due compagnie aeree”, afferma Abhi Shah, Chief Revenue Officer, Azul.

Emirates ha attualmente in essere codeshare cooperation agreements con 21 compagnie aeree partner e due compagnie ferroviarie in tutto il mondo. Inoltre, Emirates ha anche interline cooperation agreements con oltre 106 compagnie aeree e compagnie ferroviarie.

Emirates opera attualmente cinque voli settimanali per San Paolo sul suo aereo Boeing 777-300ER.

Oltre ai servizi passeggeri, Emirates SkyCargo, la divisione cargo della compagnia aerea, offre cargo capacity sui voli verso gli aeroporti di San Paolo e Viracopos, collegando le aziende brasiliane con i propri clienti in tutto il mondo, supportando il commercio internazionale e facilitando il trasporto di merci essenziali.

Azul, la più grande compagnia aerea del Brasile per numero di partenze e città servite, offre circa 700 voli giornalieri verso più di 120 destinazioni. Con una flotta operativa di oltre 160 aeromobili e più di 12.000 membri dell’equipaggio, Azul ha una rete di oltre 200 rotte non-stop.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)