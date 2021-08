News Brevi – 18.08.2021

IATA: IL KINGDOM OF SAUDI ARABIA TRA I PRIMI AD ACCETTARE IATA TRAVEL PASS – L’International Air Transport Association (IATA) ha accolto con favore la decisione della General Authority of Civil Aviation (GACA) of the Kingdom of Saudi Arabia di accettare IATA Travel Pass per confermare i COVID-19 test results per i passeggeri in partenza e in arrivo, dal 30 settembre 2021. Questa accettazione potrà essere estesa alla certificazione della vaccinazione. I viaggiatori da/per KSA potranno scegliere di utilizzare IATA Travel Pass o Tawakkalna, l’app sanitaria nazionale del paese, di proprietà e sviluppata dalla Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA). IATA e KSA stanno lavorando in modo completo per ripristinare i viaggi internazionali in modo conveniente e sicuro. Saudi Arabian Airlines è stato un partner di prova nello sviluppo di IATA Travel Pass. Il lavoro sta progredendo con GACA e Tawakkalna affinché IATA Travel Pass sia un veicolo per la pre-arrival clearance for KSA. IATA Travel Pass semplificherà e migliorerà la conformità con i requisiti sanitari per i viaggiatori che entrano nel Regno e contribuirà al riavvio sicuro dell’industria dei viaggi e del turismo. “La nostra collaborazione con il Kingdom of Saudi Arabia, GACA, Tawakkalna e Saudi Arabian Airlines dimostra un impegno condiviso per ripristinare i viaggi aerei internazionali in sicurezza. L’accettazione di IATA Travel Pass da parte del Regno dell’Arabia Saudita dimostrerà come le soluzioni digitali possono gestire efficacemente sia il vaccino COVID-19 che i certificati di test. La fiducia che KSA ha riposto in IATA Travel Pass è un esempio da seguire per altri governi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “GACA si impegna a supportare tutte le parti interessate per facilitare i viaggi aerei in modo efficiente, adottando le migliori pratiche internazionali tenendo pienamente conto della ICAO’s CART guidance nei processi decisionali sulla pianificazione nazionale del recupero. Ci impegniamo a promuovere l’adozione di certificati sanitari digitali e a ripristinare i viaggi aerei internazionali. GACA e SDAIA hanno facilitato il lavoro a fianco di IATA e Tawakkalna, nella costruzione di un quadro solido per aiutare a facilitare il viaggio di cittadini, visitatori e ospiti del Regno dell’Arabia Saudita”, ha affermato SE Abdulaziz A. Al Duailej, GACA’s President. IATA Travel Pass è una personal secure digital wallet solution che aiuta i viaggiatori a comprendere i requisiti di viaggio e a presentare le proprie credenziali sanitarie di viaggio verificate (vaccini o certificati di test) per soddisfare le restrizioni di ingresso COVID-19.

QANTAS GROUP RICHIEDE LA VACCINAZIONE DEI DIPENDENTI CONTRO IL COVID-19 – Qantas Group richiederà a tutti i dipendenti di essere completamente vaccinati contro il COVID-19 come parte dell’impegno per la sicurezza del vettore. I dipendenti in prima linea, inclusi cabin crew, pilots and airport workers, dovranno essere completamente vaccinati entro il 15 novembre 2021 e il resto dei dipendenti entro il 31 marzo 2022. Ci saranno esenzioni per coloro che per motivi medici documentati non possono essere vaccinati. La politica segue la consultazione con i dipendenti di Qantas e Jetstar, incluso un sondaggio inviato a 22.000 persone per chiedere il loro parere sulla vaccinazione. Le 12.000 risposte ricevute lo rendono uno dei più grandi sondaggi singoli su questo argomento in Australia. Annunciando la politica, il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Avere una forza lavoro completamente vaccinata salvaguarderà le nostre persone dal virus, ma proteggerà anche i nostri clienti e le comunità in cui voliamo. Un membro dell’equipaggio può volare in più città ed entrare in contatto con migliaia di persone in un solo giorno. Assicurarsi che siano vaccinati, dato il potenziale di diffusione di questo virus, è così importante e penso che sia il tipo di leadership in materia di sicurezza che le persone si aspettano da noi. Forniamo un servizio essenziale, quindi questo aiuterà a prevenire le interruzioni che possono essere causate da un solo caso positivo di COVID che chiude una freight facility o un airport terminal. Molti dei nostri dipendenti hanno affermato che si sarebbero sentiti preoccupati a lavorare con colleghi non vaccinati”. Nelle prossime settimane si svolgeranno ulteriori discussioni con i dipendenti, i loro rappresentanti per la salute e la sicurezza e i sindacati sui dettagli della politica, compreso il modo in cui verranno applicate le esenzioni mediche. In un sondaggio separato su oltre 1.000 clienti Qantas, il 92% ha affermato di aspettarsi che l’equipaggio Qantas sia completamente vaccinato.

ACCORDO TRA GE E TEI PER LA LOCALIZZAZIONE DI GE GAS TURBINES IN TURCHIA – GE Marine e TUSAS Engine Industries, Inc. (TEI) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) in base al quale GE e TEI esploreranno ulteriori sforzi di localizzazione relativi alla produzione, assemblaggio e riparazione delle turbine a gas LM2500 e LM500 di GE. “GE Marine e TEI collaborano in Turchia da molti anni. Con questo MOU in atto, speriamo di scoprire altre opportunità per TEI di svolgere un ruolo fondamentale nel supportare l’industria cantieristica turca in collaborazione con GE Marine”, ha affermato Steve Rogers, EMEA Business Development and Sales Director, GE Marine. “La nostra filosofia è quella di fornire supporto in loco dalla costruzione alla consegna fino alla manutenzione a vita delle turbine a gas di GE”, ha aggiunto Rogers. In base al MOU, GE e TEI continueranno le discussioni sulla localizzazione relative alla produzione, assemblaggio, test, manutenzione, ispezione, riparazione e revisione della Turkey’s national and exported fleet di marine GE LM2500 family e LM500 gas turbines. Il MOU cerca anche modi per incorporare TEI in vari processi di progettazione per potenziali programmi navali. Il GE Marine gas turbine business è parte di GE Aviation e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di propulsion products, systems and solutions, comprese turbine a gas di derivazione aeronautica che vanno da 6.100 a 70.656 shp / da 4,6 a 52,7 megawatts.

DELTA PROSEGUE IL SUO IMPEGNO “CLOSE THE GAP” – Delta Afferma: “Il nostro impegno per la diversità, l’equità e l’inclusione persegue il nostro obiettivo di connettere e riflettere il mondo, unendo le persone e rappresentando le comunità servite da Delta. Per questo ci siamo impegnati a costruire un futuro migliore. Questo va oltre il fare la cosa giusta. È indispensabile per il nostro successo. Nel 2020 abbiamo iniziato una conversazione onesta e aperta su dove siamo come compagnia e dove dobbiamo essere per adempiere al nostro impegno. Quando le nostre high-level diversity metrics alla fine del 2020 sono state disaggregate, è emerso un divario significativo tra la diversità riflessa nei nostri frontline talent e la diversità dei loro leader. Il nostro obiettivo è cambiarlo con la nostra strategia Close the Gap. Ci concentriamo sulle tre aree in cui i divari sono maggiori: women, black talent e altre minoranze etniche nel loro insieme. Intendiamo dirigere i nostri sforzi anche in altre aree della diversità, anche se abbiamo scoperto che questi tre sono i più sottorappresentati e contengono i divari più grandi tra i dipendenti in prima linea e la nostra leadership”. “Stiamo facendo progressi e sappiamo che il lavoro ancora più duro resta da fare”, ha affermato Keyra Lynn Johnson, Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer, Delta. “Attraverso la trasparenza, creiamo responsabilità nel tentativo di garantire che le nostre azioni non riflettano semplicemente l’attività, ma il progresso reale”. “Misuriamo i nostri progressi con l’obiettivo di migliorare anno su anno fino al 2025 e oltre. La nostra strategia Close the Gap traduce queste parole in azioni. Attraverso il report Close the Gap di Delta, ci riteniamo responsabili del nostro piano per far crescere e attrarre talenti in tre fasce demografiche in cui la differenza di rappresentanza tra dipendenti in prima linea e leader rimane la più grande”, prosegue Delta. “Siamo dove vogliamo essere?”, afferma Johnson. “Non ancora. Eppure, una volta che Delta raggiungerà questi obiettivi, ci aspettiamo di stabilirne di nuovi che continuino il nostro viaggio, rendendoci ancora più forti e riflessivi del mondo che colleghiamo”.

L’ATTIVITA’ CARGO DI DELTA COMPIE 75 ANNI – Settantacinque anni fa, Delta ha fatto il suo ingresso ufficiale nel settore cargo. Nei decenni successivi, il cargo team ha segnato una serie di pietre miliari. “La compagnia aerea è cresciuta e la natura della nostra attività Cargo è cambiata in modo significativo negli ultimi 75 anni, ma siamo ancora impegnati a fornire il servizio Best-in-Class ai nostri clienti con qualsiasi loro esigenza di trasporto e logistica – grande o piccola”, ha affermato Robert Walpole, Vice President, Delta Cargo. “Siamo qui per supportare i nostri clienti e le nostre comunità negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Attendiamo con impazienza altri 75 anni straordinari”. Oggi Delta Cargo offre accesso a soluzioni di spedizione leader del settore e trasporta in media 2,2 miliardi di tonnellate cargo ogni anno. Che si tratti di trasportare prodotti farmaceutici salvavita, organi per trapianti, fiori freschi, prodotti di stagione o amati animali domestici, l’ampio portafoglio di prodotti di Delta Cargo offre un servizio di livello mondiale per le esigenze di ogni cliente. Il team assiste anche regolarmente con gli sforzi umanitari nelle comunità che serve. Delta ha anche trasportato attrezzature protettive essenziali e forniture mediche in tutto il mondo durante la pandemia di COVID-19. Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi di Delta Cargo, visitare deltacargo.com.

AMERICAN AIRLINES COLLABORA PER I SOCCORSI AD HAITI – A seguito del terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito Haiti sabato, American Airlines sta collaborando con il Team Rubicon per offrire assistenza al Paese. Attraverso una donazione di 1 milione di miglia AAdvantage, American trasporterà i primi soccorritori e i professionisti medici, mentre i volontari si dispiegheranno ad Haiti. “American è orgogliosa di collaborare con il Team Rubicon mentre le loro squadre volano ad Haiti per fornire l’assistenza medica necessaria dopo questo devastante terremoto”, ha affermato José A. Freig, Vice President of International, American. “Abbiamo una lunga e orgogliosa storia ad Haiti, con quest’anno che segna cinque decenni di servizio, e continueremo a sostenere la comunità haitiana mentre lavorano per ricostruire e recuperare”. American ha lavorato con l’organizzazione di risposta ai disastri globali guidata da veterani, Team Rubicon, dal 2017, fornendo insieme aiuti alle persone colpite dall’uragano Harvey e supportando le loro operazioni di soccorso relative al COVID. “L’impegno di 1 milione di miglia di American Airlines dopo il terremoto di Haiti ci consentirà di schierare rapidamente le nostre squadre mediche per soddisfare le aree di maggiore bisogno”, afferma William Porter, Deputy Director of Operational Support at Team Rubicon. American serve Haiti da 50 anni, operando un servizio giornaliero per Port-au-Prince (PAP) da Miami (MIA) e Fort Lauderdale, Florida (FLL), durante l’alta stagione.

AMERICAN AIRLINES: RACCOLTA FONDI IN FAVORE DI SU2C – Nel quinto anno della sua collaborazione con Stand Up To Cancer® (SU2C), American Airlines sta lanciando un’iniziativa di raccolta fondi della durata di un mese per sostenere lo sforzo di SU2C. Quando i membri di American Airlines AAdvantage® negli Stati Uniti donano $25 o più su StandUpToCancer.org/aa, riceveranno 25 miglia AAdvantage per ogni dollaro donato. L’ultima iniziativa di American supporterà SU2C e la sua missione di accelerare il ritmo della ricerca innovativa, che può fornire rapidamente nuove terapie ai pazienti e salvare vite umane ora. Ad oggi, American e i suoi clienti hanno raccolto più di 10 milioni di dollari per SU2C per supportare terapie innovative, trattamenti e ricerca per più di una dozzina di tipi di cancro. “Sappiamo che i nostri clienti e membri del team sono appassionati nel sostenere Stand Up To Cancer”, ha affermato Ron Defeo, Senior Vice President, Global Engagement. “Riceviamo molti feedback e ascoltiamo le loro storie di sopravvivenza e perseveranza. Questa iniziativa di raccolta fondi è uno sforzo per assicurarci di essere all’altezza del nostro scopo di prenderci cura delle persone nel viaggio della vita”.

DELTA: CONTRIBUTO ALLA AMERICAN RED CROSS PER I SOCCORSI AD HAITI – Delta Air Lines contribuirà con 100.000 dollari alla American Red Cross per sostenere i soccorsi ad Haiti a seguito di un devastante terremoto di magnitudo 7,2 che ha colpito il paese il 14 agosto. La regione colpita ospita più di 800.000 persone. Questa donazione consente alla rete globale della Croce Rossa di aiutare le famiglie colpite dal terremoto. La Croce Rossa haitiana, con il sostegno della rete globale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, sta guidando gli sforzi per aiutare le famiglie, tra cui la fornitura di primo soccorso e l’aiuto nelle attività di ricerca e soccorso. Questo contributo si aggiunge alla sovvenzione di 1 milione di dollari alla American Red Cross come partner dell’Annual Disaster Giving Program (ADGP). “Delta sostiene le persone colpite da questo devastante terremoto che ha colpito Haiti”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director of Community Engagement. “Siamo grati di avere partner come la American Red Cross, specializzati nella risposta ai disastri tutto l’anno e che possono aiutare a fornire assistenza immediata a chi ne ha bisogno”. L’American Red Cross è il partner senza scopo di lucro di più lunga data di Delta e la partnership ha permesso alla compagnia aerea, ai suoi clienti e dipendenti di aiutare le persone bisognose in tutto il mondo dal 1941.

DELTA: TRAVEL WAIVER PER LA TEMPESTA GRACE – A causa del percorso previsto della Tropical Strom Grace verso Cancun, Delta ha emesso un travel waiver per coloro che potrebbero essere interessati, in vigore dal 18 al 19 agosto 2021. Con questo, la differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato si verifica il o prima del 22 agosto 2021. Il team meteorologico di Delta nell’Operation and Customer Center della compagnia continuerà a monitorare la tempesta e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente al proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.