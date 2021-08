Air France svela la nuova lounge progettata da Jouin Manku nel terminal 2F di Paris-Charles de Gaulle

Air France svela la sua nuova lounge situata nel terminal 2F di Paris-Charles de Gaulle. Un invito a celebrare il meglio del viaggio in stile francese, all’arrivo in aeroporto o durante il transito.

Dedicata ai clienti Business e ai soci Flying Blue Elite Plus che viaggiano sullo short and medium-haul Schengen network, questa lounge è una delle più grandi della compagnia aerea, con una superficie di 3.000 mq. e 570 posti distribuiti su due livelli.

In collaborazione con i team di Air France e Group ADP, l’intero spazio e la maggior parte dei mobili sono stati progettati dall’agenzia Jouin Manku, fondata dall’architetto canadese Sanjit Manku e dal designer francese Patrick Jouin.

Dopo Charlotte Perriand, Andrée Putman e più recentemente Noé Duchaufour-Lawrance e Mathieu Lehanneur, la scelta di Air France di associarsi a questo prestigioso designer illustra ancora una volta la sua tradizione di lavorare con i migliori architetti e designer del suo tempo.

“La lounge rappresenta un’oasi di pace e serenità nel cuore dell’aeroporto, con le sue caratteristiche curve e l’atmosfera rilassante, è aperta, ariosa e semplice a prima vista. C’è qualcosa per tutti, a seconda del tempo che i clienti hanno prima di salire a bordo, per riposare, rinfrescarsi, lavorare o godersi qualcosa da mangiare e da bere.

I materiali utilizzati sono stati scelti rigorosamente per durare nel tempo. L’arredamento è solido e funzionale, studiato per offrire un comfort ottimale. Sono evidenziati i colori caratteristici di Air France – sfumature di blu, una forte presenza di bianco e un pizzico di rosso – così come l’accento, simbolo del brand Air France, e il cavalluccio marino alato, simbolo storico della compagnia.

Dopo aver attraversato una passerella progettata come ingresso di transizione, i clienti della compagnia aerea vengono accolti dai team di Air France all’ingresso della lounge. Per garantire la fluidità, i chioschi consentono ai passeggeri di scansionare la carta d’imbarco e accedere direttamente alla lounge.

I clienti poi scoprono una scultura gigante che collega la reception e la lounge. Quest’opera d’arte, ispirata alle ali di un aereo, simboleggia il volo, la tecnologia e l’avanguardia.

Al centro della lounge, si rivela una vista della pista. Una grande finestra curva con vista sul cielo e sulle piste dell’aeroporto, domina l’intero spazio.

Il Wi-Fi è disponibile gratuitamente e sono presenti prese per la ricarica dei dispositivi mobili. Un’area dedicata ai clienti Flying Blue Ultimate, accessibile direttamente dalla reception, offre un servizio completamente personalizzato e dispone di proprie lounge private.

Per quanto riguarda l’offerta di ristorazione, i chioschi gourmet si trovano su ogni livello. In un approccio eco-responsabile, Air France privilegia i prodotti regionali e stagionali. Per limitare l’uso di plastica monouso, la compagnia aerea mette a disposizione dei propri clienti fontane d’acqua in tutta la lounge. Inoltre pone particolare attenzione al riciclaggio in tutti i servizi di ristorazione.

Al centro della lounge, una scala gigante accoglie gli ospiti e li invita a scoprire il piano superiore e godersi la vista della pista. I viaggiatori con più tempo libero troveranno aree relax al piano superiore. Comodi sedili reclinabili consentono inoltre agli ospiti di godere della vista unica delle piste in tutta tranquillità. E’ disponibile anche un’area benessere con dieci docce e uno spogliatoio”, afferma Air France.

Nell’ambito del suo programma “Air France Protect”, la compagnia aerea garantisce le misure sanitarie più rigorose in ogni fase del viaggio. Nella lounge è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica. Il disinfettante per le mani è disponibile in tutta la lounge. Infine, poiché l’offerta stampa è limitata, i clienti sono invitati a scaricare l’app Air France Play prima della partenza per usufruire di un’ampia scelta di giornali e riviste.

Situata tra le due aree di imbarco del terminal 2F di Paris-Charles de Gaulle, questa nuova lounge Air France è aperta dalle 5.30 alle 22.00. E’ accessibile gratuitamente per i clienti Business e Flying Blue Elite Plus, o con un supplemento di 35 euro per i clienti che viaggiano in Economy, previa disponibilità in lounge.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)