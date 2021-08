Emirates: promozione per i viaggatori che pianificano un soggiorno a Dubai

Emirates ha lanciato una offerta per i viaggiatori che pianificano un soggiorno a Dubai ad agosto e settembre. Ogni biglietto Emirates acquistato su emirates.com fino all’8 settembre per viaggiare a Dubai fino alla fine di settembre include un biglietto omaggio per assistere allo spettacolo teatrale La Perle, che combina coreografie mozzafiato con acrobazie audaci, in un innovativo “teatro acquatico”.

Per ottenere un biglietto omaggio, i clienti dovranno prenotare il loro volo su emirates.com utilizzando il codice promozionale LAPERLE: riceveranno un biglietto Bronze prenotando un posto in Economy Class o un biglietto Silver prenotando un posto in First o Business Class. L’offerta è disponibile anche tramite le agenzie di viaggio partecipanti. Molto interessanti le tariffe di andata e ritorno in Economy Class a partire da €499 o in Business Class a partire da €2.499.

I vantaggi non si fermano qui. Fino al 30 settembre, tutti i clienti possono ottenere ancora di più dal loro soggiorno a Dubai con My Emirates Pass. Mostrando semplicemente la carta d’imbarco Emirates in una delle oltre 450 località partecipanti, i visitatori dall’Italia potranno godersi Dubai a un prezzo inferiore in alcuni dei migliori ristoranti della città, parchi a tema di livello mondiale, spa e gite avventurose.

Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 120 destinazioni nel suo network globale e attualmente opera 21 voli passeggeri settimanali dall’Italia a Dubai. Dalle spiagge assolate alle iniziative culturali, all’ospitalità di livello mondiale e alle strutture per il tempo libero, Dubai offre una varietà di esperienze di livello mondiale. È stata una delle prime città al mondo a ottenere il timbro Safe Travels dal World Travel and Tourism Council (WTTC), che approva le misure effettive applicate per garantire la salute e la sicurezza degli ospiti. I viaggiatori italiani possono inoltre usufruire dell’ultimo decreto firmato dal Ministero della Salute che inserisce gli Emirati Arabi Uniti nell’elenco dei Paesi dove è possibile viaggiare per turismo. Ciò significa che potranno partire dall’Italia ed evitare la quarantena al rientro grazie ai voli ‘Covid free’ tra Dubai e Roma, Milano, Venezia e Bologna (i voli ‘Covid Free’ saranno attivi a Bologna dal 20 agosto).

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della copertura assicurativa multi-rischio e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)