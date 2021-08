Austrian Airlines: i passeggeri AIRail potranno effettuare il baggage drop-off in treno

Dal 23 agosto Austrian Airlines testerà il baggage drop-off direttamente in Railjet insieme a ÖBB, rendendo ancora più confortevole il viaggio “train-to-flight”. I passeggeri AIRail possono effettuare il check-in dei bagagli già durante il viaggio in treno per l’intero viaggio, durante la fase di test dal 23 agosto al 31 ottobre 2021. Sul treno, i bagagli verranno etichettati e sarà organizzato l’ulteriore trasporto alla destinazione finale. Dopo l’arrivo all’aeroporto di Vienna, gli ospiti AIRail possono recarsi direttamente al gate e salire a bordo. Tutti i bagagli registrati possono essere ritirati all’aeroporto di destinazione come di consueto.

“Un più stretto incastro con le ferrovie è una parte importante della nostra strategia. Con l’AIRail baggage check-in sul treno, eliminiamo uno svantaggio importante di un viaggio feeder in treno rispetto a un volo feeder. Vogliamo portare più passeggeri AIRail al nostro hub di Vienna comodamente in treno e poi nel mondo in aereo”, afferma il CEO di Austrian Airlines, Alexis von Hoensbroech, soddisfatto del test della nuova offerta di servizi della compagnia aerea.

“Con AIRail offriamo ai nostri clienti una catena di mobilità continua durante il loro viaggio. I nostri ospiti possono ora salire comodamente e rapidamente sui treni ÖBB da Salisburgo o dal centro di Linz direttamente a Vienna Airport. Il check-in dei bagagli su treni selezionati renderà il viaggio ancora più semplice in futuro e convincerà ancora più persone a scegliere il treno”, spiega il CEO di ÖBB, Andreas Matthä.

I clienti Austrian Airlines godono di una serie di vantaggi quando prenotano un collegamento AIRail. Oltre a un buono pasto, riscattabile al ristorante Railjet, i passeggeri AIRail godono di un collegamento garantito, indipendentemente dal fatto che proseguano il viaggio in aereo o in treno. I passeggeri di Business Class viaggiano in 1a classe sul treno e hanno libero accesso alla ÖBB Lounge prima della partenza. Nell’ambito del programma Miles & More, le miglia possono essere raccolte anche con AIRail.

Il servizio di consegna bagagli in Railjet sarà inizialmente introdotto come test dal 23 agosto al 31 ottobre 2021 per le rotte AIRail Salzburg Hauptbahnhof – Vienna Airport e Linz Hauptbahnhof – Vienna Airport, con due collegamenti ciascuna.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)