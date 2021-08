Boeing: l’MQ-25 rifornisce in volo un aeromobile E-2D

La U.S. Navy e Boeing hanno completato una seconda carrier-based aircraft unmanned refueling mission con il Boeing-owned MQ-25TM T1 test asset, questa volta rifornindo un Navy E-2D Hawkeye command and control aircraft.

Durante un test flight dal MidAmerica St. Louis Airport il 18 agosto, i piloti del Navy’s Air Test and Evaluation Squadron VX-20 hanno condotto con successo un wake survey dietro l’MQ-25 T1 per garantire performance e stabilità prima di entrare in contatto con il T1 aerial refueling drogue. L’E-2D ha ricevuto fuel dal T1 aerial refueling store durante il volo.

“Una volta operativo, l’MQ-25 rifornirà ogni piattaforma con capacità di ricezione, incluso E-2”, ha affermato il capitano Chad Reed, Navy’s Unmanned Carrier Aviation program manager. “Questo volo ci mantiene sulla buona strada per portare lo Stingray in flotta, dove la sua capacità di rifornimento aumenterà notevolmente la portata e la flessibilità operativa dei carrier air wing and strike group”.

L’MQ-25 StingrayTM sarà assegnato al carrier airborne early warning squadron all’interno del carrier air wing, che attualmente opera l’E-2 C/D aircraft, noto come “digital quarterback” della flotta per il suo ruolo in joint battle management and command and control.

“È stato un altro grande volo, dimostrando che il nostro MQ-25 design sta operando secondo i piani”, ha affermato Dave Bujold, Boeing’s MQ-25 program director. “Questi storici refueling flights forniscono un’incredibile quantità di dati che riportiamo nei MQ-25 digital models per garantire che l’aereo che stiamo producendo sarà il punto di svolta della Marina per i carrier air wing”.

Questa è la seconda aerial refueling mission che il team MQ-25 ha condotto quest’estate. Il 4 giugno, l’MQ-25 T1 test asset è diventato il primo unmanned aircraft a rifornire un altro aereo, un U.S. Navy Super Hornet. Entrambi i voli sono stati condotti a velocità e altitudini rilevanti dal punto di vista operativo, con l’E-2D e l’F/A-18 che hanno effettuato manovre in prossimità del T1.

Boeing sta attualmente producendo i primi due dei sette MQ-25 test aircraft e due ground test articles attualmente sotto contratto. Il Boeing-owned MQ-25 T1 test asset è un predecessore di questi velivoli. L’MQ-25 sta sfruttando i progressi in model-based digital engineering and design e i voli in corso hanno lo scopo di testare aircraft design and performance degli aeromobili molto prima dei programmi tradizionali.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Kate Lowry – Boeing)