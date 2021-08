Blue Air amplia la propria offerta da Milano Linate aggiungendo 2 nuove rotte nazionali e 2 internazionali a partire da settembre 2021

Blue Air amplia i propri servizi da Milano Linate, introducendo due nuove rotte internazionali per Madrid e Praga, diventando di fatto l’unica compagnia aerea a collegare Linate con Praga, ed aggiungendo due rotte domestiche chiave come quella per Palermo e Lamezia Terme, a partire dal 20 settembre 2021. Tutte le rotte saranno servite da Boeing 737.

I voli sono già disponibili per la prenotazione ed i prezzi dei biglietti partono da 14,99 euro (Madrid, Praga) – 24,99 euro (Lamezia Terme, Palermo), solo andata – tasse e un cambio gratuito inclusi.

A partire dal 20 settembre 2021, Blue Air effettuerà fino a 7 servizi settimanali sulle nuove rotte, secondo il seguente schedulato:

– MILANO LINATE – MADRID 4 voli/settimanali

– MILANO LINATE – PRAGA 3 voli/settimanali

– MILANO LINATE – PALERMO 7 voli/settimanali

– MILANO LINATE – LAMEZIA TERME 3 voli/settimanali

A seguito del successo dello sviluppo delle sue operazioni su Milano Linate, Blue Air ha anche incrementato il proprio servizio tra Bucarest – Milano Linate passando a due volte giornalieri ed ha recentemente introdotto servizi sempre giornalieri per Barcellona, Parigi Charles de Gaulle e Catania (leggi anche qui), diventando l’unico vettore a collegare Linate – El Prat e l’unica compagnia aerea ULCC ad operare Linate – Charles de Gaulle.

Krassimir Tanev, Chief Commercial Officer di Blue Air, ha dichiarato: “Siamo molto incoraggiati dall’impennata della domanda di nuovi servizi Blue Air da/per Milano – Linate che abbiamo lanciato appena poche settimane fa ed ora stiamo aggiungendo altre 2 rotte internazionali per Madrid e Praga, più due domestiche per Palermo e Lamezia Terme. Siamo sempre impegnati a sviluppare nuovi collegamenti da/per la capitale italiana degli affari e della moda ed offrire ai nostri clienti opzioni di viaggio sempre più convenienti”.

(Ufficio Stampa Blue Air)