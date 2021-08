Emirates: con l’aggiunta di Bologna tutti i voli sull’Italia sono operati in modalità ‘Covid tested’

È atterrato oggi all’aeroporto Marconi, alle 13.50, il primo volo Emirates effettuato in modalità ‘Covid tested’, così chiamato perché consente di evitare la quarantena o l’isolamento fiduciario ai passeggeri in arrivo in Italia da Dubai in quanto sottoposti a test molecolare o antigenico prima della partenza e allo scalo di destinazione in Italia.

Il volo EK093, effettuato con un Boeing 777-300, è partito da Dubai alle 9.30.

Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia, ha dichiarato: “Accogliamo con favore l’ordinanza del Ministero della Salute con cui autorizza l’aeroporto Marconi di Bologna ad accogliere i voli ‘Covid-tested’ da Dubai. Oltre a rendere l’aeroporto nuovamente competitivo, questa misura consentirà ai passeggeri di pianificare i loro viaggi tra il capoluogo emiliano e Dubai con la consapevolezza di non dover fare la quarantena al ritorno. Inoltre, il fatto che anche Bologna effettui voli in modalità ‘covid-tested’ sta a significare che tutti i voli Emirates sull’Italia sono operati in questa modalità”.

Oltre che da Bologna, Emirates collega Dubai con l’Italia da Milano, Roma e Venezia, tutti aeroporti che effettuano voli ‘Covid-tested’.

Ma le novità di Emirates sul mercato italiano non finiscono qui: dal 20 settembre i collegamenti Emirates tra Roma e Dubai saranno giornalieri.

Emirates rimane concentrata sull’eliminazione dello stress dal viaggio e ha guidato il settore dell’aviazione a proteggere la salute dei propri clienti per garantire una sensazione di sicurezza e fiducia quando si decide di volare. I clienti di Emirates viaggiano con la certezza che le più recenti misure di salute e sicurezza sono in atto in ogni fase del viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless per facilitare i clienti attraverso l’aeroporto di Dubai.

Emirates continua a guidare il settore con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo dinamico. Di recente la compagnia aerea ha portato avanti le sue iniziative di assistenza ai clienti con politiche di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della sua copertura assicurativa multirischio e aiutando i clienti abituali a mantenere le loro miglia e il loro status.

Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni ai viaggi, Emirates continua a espandere il proprio network in modo sicuro e sostenibile. La compagnia aerea ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni, recuperando quasi il 90% della sua rete pre-pandemia. I clienti possono usufruire di collegamenti convenienti e senza interruzioni con le Americhe, l’Europa, l’Africa, il Medio Oriente e l’Asia del Pacifico attraverso Dubai.

I clienti sono invitati a controllare le ultime restrizioni di viaggio nel loro paese di partenza e ad assicurarsi di soddisfare i requisiti di viaggio della loro destinazione finale. Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso per i visitatori internazionali a Dubai visitare: https://www.emirates.com/it/italian/help/covid-19/dubai-travel-requirements/.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)