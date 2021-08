GE Aviation: ordine per 99 motori F404 per il Tejas Light Combat Aircraft

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ha ordinato i motori F404 per equipaggiare il single-engine Tejas Light Combat Aircraft (LCA). L’ordine, valutato 716 milioni di dollari, include 99 motori F404-GE-IN20 e support services.

“Siamo orgogliosi della nostra partnership di 16 anni con HAL e felici di estendere la nostra relazione con questo nuovo ordine”, ha affermato Chris Cyr, Vice President Military Sales and Business Development for GE Aviation. “La famiglia di motori F404 si è dimostrata valida in operazioni in tutto il mondo e ci siamo impegnati a fornire tutti i 99 motori e servizi di supporto entro il 2029”.

Il motore F404-GE-IN20 è una enhanced production version dell’F404-GE-F2J3, che sta equipaggiando con successo il Light Combat Aircraft demonstrator indiano. La variante con spinta più elevata della famiglia F404, l’F404-GE-IN20, incorpora i più recenti materiali e tecnologie di GE per la hot section, nonché un FADEC per affidabilità e notevoli caratteristiche operative.

Il motore F404-GE-IN20 sfrutta oltre 14 milioni di engine flight hours della famiglia di motori F404, che ha equipaggiato 15 diversi velivoli di produzione e prototipi.

(Ufficio Stampa GE Aviation)