Blue Air inizia il servizio diretto da Milano Linate a Parigi Charles de Gaulle

Blue Air inizia oggi, 23 agosto, il servizio diretto da Milano Linate a Parigi Charles de Gaulle, operando il volo inaugurale con il 100% del riempimento. Blue Air diventa la prima compagnia aerea ultra low cost che collega Linate con il principale aeroporto di Parigi. La rotta sarà servita da Boeing 737. Il prezzo dei biglietti parte da 14,99 euro a tratta – tasse e un cambio gratuito inclusi.

Blue Air collegherà Milano Linate a Parigi Charles de Gaulle con un volo giornaliero secondo il seguente schedulato:

– 06:35 LIN – CDG 07:45

– 08:28 CDG – LIN 09:35

“Per celebrare il lancio della sua rotta “fashion” che collega due delle capitali mondiali della moda, Blue Air sta lanciando la campagna “Blue is the new Black” su tutti i voli Linate-Charles de Gaulle ad agosto. Il BLUE diventa il colore vincente e tutti i passeggeri che indosseranno il blu sui rispettivi voli vinceranno automaticamente 15 euro. L’importo di 15 euro verrà accreditato sul wallet elettronico del passeggero da utilizzare per l’acquisto di futuri voli/servizi Blue Air e sarà valido fino al 31 dicembre 2021″, afferma la compagnia.

La scorsa settimana Blue Air ha lanciato voli giornalieri da Milano Linate a Barcellona e Catania, diventando l’unica compagnia aerea a collegare Linate con Barcellona.

Blue Air sta inoltre ampliando la sua rete da Milano Linate con un doppio volo giornaliero per Bucarest e ha annunciato voli diretti per Palermo, Lamezia Terme, Madrid e Praga a settembre 2021.

(Ufficio Stampa Blue Air)