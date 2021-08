Ethiopian crea un B767 Passenger to Freighter Conversion Site nel suo Addis Abeba HUB MRO Center

Ethiopian Airlines, il principale gruppo di aviazione in Africa, ha stabilito un global standard cargo Conversion program per convertire i B767-300ER in dedicated freighter services, mediante un accordo di partnership con Israel Aerospace Industries (IAI).

Mr Tewolde GebreMariam, Ethiopian Airlines Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “In linea con il nostro Diversified Aviation Business Model Vision 2025, abbiamo aumentato la cargo capacity nella nostra flotta, le ground service infrastructure e il cargo connectivity network. Di conseguenza, stiamo collaborando con IAI, uno dei leader tecnologici globali nell’industria aerospaziale, nella costruzione di un cargo conversion center nelle nostre MRO facilities in Addis Abeba Airport. Il Cargo Conversion Center inizierà le sue prime operazioni con tre aerei B767-300 di proprietà di Ethiopian Airlines. Il Cargo Conversion Center all’aeroporto di Addis Abeba espanderà i suoi servizi a tutte le compagnie aeree in Africa e in tutta la regione. Siamo molto felici di poter collaborare con IAI per permetterci di espandere i nostri cargo and logistics services, che rappresentano già il più grande cargo network in Africa. Lo sviluppo delle capacità ci aiuterà anche ad espandere i nostri MRO services con tecnologia all’avanguardia e trasferimento di conoscenze”.

Yossi Melamed, IAI’s Executive VP and General Manager of Aviation Group, ha dichiarato: “Stiamo assistendo a un forte aumento della domanda di aerei cargo, come risultato dell’aumento dell’e-commerce, che ha raggiunto livelli record durante la pandemia COVID-19. IAI ha un’eccellente reputazione come conversion center of passenger-to-freighters aircraft e riceviamo costantemente richieste per aprire tali conversion centers in un numero sempre maggiore di località in tutto il mondo. Sono entusiasta dell’apertura dell’attuale centro in Etiopia e ringrazio i miei colleghi di Ethiopian Airlines per la fiducia che hanno riposto in IAI Aviation Group, in quanto leader mondiale nelle conversioni”.

Il nuovo passenger-to-freighter conversion centre, che opererà dall’Ethiopian MRO centre in Addis Abeba, fornirà soluzioni per la crescente domanda di cargo aircraft dai B767 models. La conversion line in Etiopia si unirà ai siti di conversione esistenti che IAI gestisce nel suo campus al Ben Gurion International Airport e in Messico.

L’Ethiopian MRO, con la sua capacità interna, ha temporaneamente convertito 25 dei suoi aerei passeggeri in freighter per aumentare la cargo capacity quando la domanda di trasporto di forniture mediche di emergenza è aumentata.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines)